"Hongrie - France : les Bleus dominent, le match en direct !"

HONGRIE - FRANCE. Après 10 minutes compliquées, les Français sont rentrés dans leur match avec plusieurs occasions chaudes. Score et buts en live, résultat, résumé... les Bleus affrontent cet après-midi les Hongrois dans un stade plein et une chaleur étouffante à Budapest. Suivez en direct le match de l'équipe de France dans cette deuxième journée de l'Euro 2020.

15:33 - Nouvelle occasion pour Mbappé ! Ça va rentrer ! Joli numéro en soliste de Mbappé qui s'est joué de 2-3 défenseurs hongrois pour se mettre en position de frappe ! C'est allé vite et le joueur du PSG a pu déclencher une frappe ! Mais c'est trop croisé... Dommage ! Le but n'est pas loin !!

15:30 - Quel raté de Benzema !! QUELLE OCCASION POUR BENZEGOAL !!! Sur une balle en cloche, Mbappé contrôle ce ballon en porte-manteau, remet pour Benzema dans l'axe dans la surface de réparation. Benzema est en position idéale mais le Français rate complètement sa demi-volée ! Quelle occasion pour la France !! Ça passe à côté ! C'était une balle de 1-0.

15:23 - Les Français dominent ! Eh bien après 10 minutes un peu inquiétantes, les Français ont mis le pied sur le ballon. La grande qualité technique des Bleus fait la différence. Les champions du monde dominent les Hongrois dans ce Hongrie - France bien sympathique !

15:23 - Pause fraicheur ! Elle était prévue, la voici ! Le match est arrêté pour la "cooling break". La pause fraîcheur a été sifflée alors que Adam Szalai va sortir du terrain, complètement sonné ! Il est remplacé par Nikolic pour la Hongrie.

15:17 - La tête de Mbappé juste à côté ! Magnifique débordement de Lucas Digne qui trouve la tête de Kylian Mbappé ! Le Parisien est TOUT SEUL au point de pénalty mais Mbappé rate le cadre avec cette tête trop décroisée ! Dommage !! Les Français sont enfin dans leur match !

15:14 - Frayeur sur le but Hongrois ! Gros raté de Griezmann heureusement hors-jeu QU'EST-CE QU'IL A MANQUÉ GRIEZMANN !! Trouvé dans l'axe, Mbappé décale Benzema à l'entrée de la surface de réparation. L'attaquant des Bleus frappe au but mais Gulasci se détend et repousse le tir... Griezmann est alors tout seul et n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but alors que le gardien hongrois est à terre mais le joueur du Barça frappe sur Gulasci ! Heureusement, il est finalement signalé hors-jeu ! On y a cru !

15:09 - Jaune pour Pavard ! À gauche toute pour la Hongrie ! Le côté de Pavard est le côté favori des hommes de Marco Rossi qui harcèle le latéral du Bayern Munich. Après une deuxième faute consécutive, Benjamin Pavard prend un carton jaune. Le premier de l'Euro pour les Français.

15:07 - Les Bleus sous pression Ça se confirme, les Hongrois sont parfaitement dans leur match ! Poussés par les 60.000 spectateurs de la Puskas Arena, les Hongrois agressent les Bleus dans le bon sens du terme. Il faut un Griezmann défensif à l'instant pour aider sa défense. C'est bouillant !

15:04 - La Hongrie est bien rentrée dans son match Début de match compliqué pour la France. Les Hongrois font parler leur physique et sont passés déjà deux fois sur notre flanc droit. Varane est là obligé de faire faute près du point de corner. Le coup-franc ne donne rien, bien dégagé par la défense des Bleus.

15:00 - ⏱️ Coup d'envoi au Stade Ferenc Puskas entre la Hongrie et la France ! Le match démarre à Budapest, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Hongrie - France.

14:53 - Les joueurs sur la pelouse ! Les joueurs viennent d'entrer sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest pour ce Hongrie - France ! Le match est à suivre en direct dans moins de 5 minutes ! Voici, d'abord, les hymnes à commencer par la Marseillaise.

14:52 - Lloris : "Être efficace" En conférence de presse d'avant-match, Hugo Lloris s'attend à un match bien différent face à la Hongrie que face à l'Allemagne. "À nous de bien utiliser le ballon, être dynamique, créer des espaces pour nos joueurs offensifs et être efficaces comme face aux Allemands", a expliqué le capitaine de l'équipe de France.

14:45 - Un stade plein et chaud bouillant L'esprit du football n'était plus là quand ils avaient été écartés des tribunes. Les supporters sont, à Budapest, bien là. Déjà présents contre le Portugal, les supporters hongrois sont au rendez-vous encore aujourd'hui dans la Puskas Arena. Et ça fait plaisir. #FRA is not terrified, but #HUN is on fire ????#HONFRA dans l'enfer de la Puskas Arena, coup d'envoi dans une petite demi-heure ! pic.twitter.com/OBVvFxrJZ4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 19, 2021

14:38 - La Hongrie, bête noire des Bleus dans l'histoire Oui, la France a gagné ses 5 dernières rencontre face à la Hongrie mais elle affronte aujourd'hui la Hongrie, "l'équipe professionnelle contre laquelle elle affiche son plus haut pourcentage de défaites (55%)", révèle Opta. Des défaites survenues il y a bien longtemps mais qui pèse aujourd'hui dans les statistiques.

14:29 - La composition de la Hongrie Voici la composition de la Hongrie pour affronter les Bleus. À noter la titularisation de Loïc Nego, le fameux français titulaire aujourd'hui avec la Hongrie. Le 11 de départ : Gulasci, Nego, Botka, Orban, Attila Szalai, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai.

14:21 - L'inamovible Griezmann On l'a dit, Antoine Griezmann est un jouer clé de Didier Deschamps. Le joueur du Barça "va disputer son 50e match consécutif avec l’équipe de France ce samedi. Il fête également sa 47e titularisation de suite dans un match compétitif pour les Bleus, après être entré en jeu contre l’Albanie lors de l’EURO 2016", nous apprend Opta.

14:15 - Deux pauses fraîcheur dans le match Sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, l'UEFA vient d'expliquer que 2 pauses fraîcheur seront prévus dans ce Hongrie - France où la chaleur dépassera très aisément les 33 degrés. vers la demi-heure de jeu et l'heure de jeu, les joueurs pourront donc en profiter pour s'hydrater et éviter le coup de chaud.

14:05 - La composition de la France Voici la composition de Didier Deschamps et de l'équipe de France pour ce Hongrie - France. Lucas Digne est bien titulaire à la place de Lucas Hernandez, laissé au repos après avoir été touché au genou gauche contre l'Allemagne. Le 11 de départ : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Mbappé, Griezmann, Benzema. Le genou gauche

14:00 - Comment voir le match ? Si beaucoup de matchs ne sont pas en clair, ceux de l'équipe de France le sont bien heureusement. Ce Hongrie-France sera diffusé sur TF1 et sur BeIn Sport. Vous avez donc le choix. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera sur TF1 alors que Christophe Josse et Daniel Bravo seront sur la chaîne payante. Vous avez également la possibilité de voir la rencontre en streaming sur MyTF1 ainsi que sur BeIn Sport connect. Si le premier lien est gratuit et demande simplement de s'enregistrer, le second nécessite un abonnement.

13:54 - Deschamps sous le charme de Griezmann Interrogé sur les performances d'Antoine Griezmann, le sélectionneur de l'équipe de France a dressé un portait élogieux de son maître à jouer avant Hongrie - France : "Il fait partie des leaders par ses buts, ses passes, ses déplacements. C'est un joueur créatif et il a cette faculté du don de soi. Parfois, il fait un peu trop d'efforts défensifs mais il a ça en lui, c'est naturel et c'est important pour le collectif. Ça ne l'empêche pas de garder son influence et son efficacité. Il enchaîne les matches avec nous. Il n'a plus vingt ans mais il est là, il prend soin de lui, c'est un grand professionnel. Il est aussi épargné par les blessures. Il n'y a qu'à regarder ses statistiques de buts et de passes décisives en équipe de France. Si on ajoute sa capacité quand on n'a pas le ballon, il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde".

13:45 - La France qualifiée si.. Les donnée sont assez simples pour les Bleus avant ce Hongrie - France : ils seront assurés de la qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2021 s'ils gagent aujourd'hui et, avec un tel résultat, il seront également certains de terminer à l'une des deux premières places du groupe F si,, par ailleurs, l'Allemagne ne bat pas le Portugal. La Hongrie, elle, ne pourra pas être fixée sur son sort à l'issue de cette rencontre. Rappelons que dans ce championnat d'Europe de foot, les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour la suite de la compétition.

13:35 - Le Parisien confirme : Digne titulaire à la place de Hernandez Le Parisien confirme l'information de RMC Sport : Lucas Digne sera bien titulaire à la place de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche ce samedi, selon le journal francilien qui indique qu'il s'agit du seul changement par rapport au match de l'équipe de France face à l'Allemagne la semaine dernière.

13:33 - Lloris : "Ne pas se voir trop beaux" Avant ce match Hongrie - France, le capitaine des Bleus a également fait passer un message de prudence, souhaitant se prémunir contre un éventuel excès de confiance. Dans le sport, c’est important d’être confiant mais il ne faut pas se voir trop beaux non plus. On respecte nos adversaires et la compétition. On connaît la difficulté d’un tournoi comme un Euro et chaque détail compte. On va essayer de continuer sur la même dynamique, d’engranger plus de confiance et de rendre les matches difficiles pour nos adversaires (...) La Hongrie est une équipe solidaire et bien organisée qui évoluera devant son public, cela lui donnera une force supplémentaire".

13:21 - Changement d'horaire.. et de température pour les Bleus Après avoir joué à 21h contre l'Allemagne, dans des conditions parfaites, les Bleus vont devoir composer avec la chaleur cet après-midi. A l'heure du coup d'envoi de ce France - Hongrie, le thermomètre devrait en effet atteindre les 33 degrés dans le stade Ferenc-Puskas de Budapest. "Cela entre en ligne de compte dans la préparation en termes de nutrition, de sommeil, de récupération, a indiqué Huho Lloris avant le match. On espère qu’on aura un "waterbreak". Jouer à 15 heures n’est pas un problème, on a l’habitude de le faire dans nos championnats, mais par plus de 30 degrés, c’est un élément important"

13:13 - La composition de l'équipe de France pourrait finalement changer Selon les informations de RMC Sport, la composition de l'équipe de France pourrait finalement changer face à la Hongrie ce samedi. Lucas Digne pourrait prendre la place de l'autre Lucas, Lucas Hernandez, sur le flanc gauche. Méforme du latéral titulaire face à l'Allemagne ou décision stratégique ? RMC Sport ne donne pas plus d'information sur ce petit scoop qui reste à prendre au conditionnel. Jusqu'ici on s'attendait à ce que le 11 aligné à Budapest soit le même qu'à Munich la semaine dernière. Les compositions de ce France - Hongrie devraient être connues dans l'heure précédent le coup d'envoi.

13:13 - Un Français dans l'équipe de Hongrie Loïc Négo (30 ans), né en France, formé au FC Nantes puis naturalisé hongrois depuis 2019, évolue désormais pour la sélection nationale magyar, et vivra forcément un moment particulier à l'occasion de ce match face aux Bleus, dont il a déjà porté le maillot dans les sélections de jeunes. "Pour moi, ce sera un sentiment spécial, mais je reste totalement concentré sur mon travail avec la Hongrie, a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. C'est vrai que la plupart des membres de ma famille sont en France, mais c'est ici que je suis, ici que je vis (il évolue dans le club de Fehervar, et c'est pour cette équipe que je vais me battre".

13:05 - Varane : "J'espère qu'on tiendra physiquement toute la compétition" Après avoir affiché une forme resplendissant face à l'Allemagne, les Bleus comptent prouver à l'occasion de ce France - Hongrie, qu'ils sont bel et bien au point sur le plan physique. "J'espère qu'on tiendra comme ça physiquement toute la compétition, a indiqué cette semaine le défenseur Raphaël Varane. On a bien travaillé lors de la préparation avec un bon mélange entre le physique et la tactique (...) On est dans de très bonnes dispositions car le groupe France est bien géré et entre de bonnes mains. A nous de faire le maximum dans les soins et la récupération. On espère aller le plus loin possible et s'il faut se surpasser, on le fera".

12:54 - La Hongrie veut rebondir face à la France Frustrée par la défaite concédée face au Portugal (3-0, premier but encaissé à cinq minutes de la fin du match), la Hongrie espère se racheter, cet après-midi, devant son public. "Nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort, nous allons rebondir et nous allons prouver aux fans de quoi nous sommes capables", a lancé, enthousiaste, Marco Rossi, le sélectionneur italien de la sélection magyar, avant d'ajouter, plus prudent : "La France est favorite pour remporter l'Euro 2021 même s'il y a cinq ou six autres équipes qui peuvent prétendre au titre. Elle a Kylian Mbappé qui est un attaquant formidable, et d'autres grands joueurs. On doit espérer que la France ne soit pas à son meilleur niveau, sinon ce sera très compliqué".

12:45 - Le bilan des confrontations entre la Hongrie et la France Si les deux équipes ne se sont pas croisées récemment dans des tournois majeurs, l'équipe de France et la Hongrie se sont tout de même affrontées à 22 reprises par le passé. La balance des résultats penche en faveur des Bleus, qui totalisent 12 victoires, pour 2 nuls et 8 défaites. Lors du dernier match en date, le 31 mai 2005, en amical, la sélection tricolore l'avait emportée sur le score de 2-1, grâce à des buts de Djibril Cissé et Florent Malouda. La dernière victoire hongroise remonte, elle, au 22 mai 1976, également en match amical.