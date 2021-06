"Hongrie - France : un nul avant le Portugal, le résumé du match"

HONGRIE FRANCE. Dans un match très fermé, les Bleus ont concédé le match nul 1-1. Antoine Griezmann a répondu à Atila Fiola pour les Hongrois. Les Français attendront avant d'officialiser leur qualification, peut-être face au Portugal, pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020.

17:45 - Le résumé du match Dans une atmosphère bouillante et une chaleur étouffante, les Français n'ont pas su dompter les éléments. Pourtant, une victoire contre la Hongrie ce samedi auraient permis aux Bleus de jouer la première place du groupe contre le Portugal mercredi prochain dans la peau du qualifié. Mais dans un match dont ils ont pourtant dominé la majorité du temps, les hommes de Didier Deschamp se sont pris un contre éclair et ont perdu leurs illusions de victoire. Avec 60.000 personnes dans leur dos, les Hongrois ont pris leurs gros souliers pour marcher sur les champions du monde sans sourciller. Après 10 minutes de chaleur dans ce match, les Français ont poser le pied sur le ballon et ont enchaîné les occasions. Avec beaucoup de maladresses, Mbappé et Benzema n'ont pas su concrétiser leurs opportunités. "Dans un match où l'on doit mener au score en première mi-temps, on est menés". Et Deschamps la bien compris, c'était la chose à ne surtout pas faire. Car les Hongrois se sont repliés sur eux-même, ensuite, et ont posé autant de problèmes aux Français qu'ils ne l'avaient fait face aux Portugais. Heureusement, alors qu'une défaite se profilait, les Français ont su profiter de la mésentente de la défense centrale pour égaliser. Un centre de Mbappé mal repoussé et Griezmann s'est mué en sauveur. Les Bleus, en blanc, n'ont pas réussi à faire mieux et "on s'en contentera", tempèrera "DD" en fin de match. Tout se jouera face au Portugal donc dans une finale de groupe qui s'annonce suffocante. Au moins, maintenant, les hommes de Deschamps savent à quoi s'en tenir...

17:28 - Deschamps : "Il faut l'accepter" Didier Deschamps s'est montré déçu du résultat de ses joueurs mais veut voir le positif. "Dans un match où l'on doit mener au score en première mi-temps, on est menés, analyse-t-il. Ce public leur a donné de la force. Ils ont fait la même chose contre le Portugal. Ça n'a pas été suffisant aujourd'hui mais, au vu du contexte, il faut l'accepter".

17:23 - Le classement virtuel du groupe F Voici donc le classement virtuel de ce groupe F avant le Portugal - Allemagne qui se joue tout à l'heure à 18 heures. Les Bleus prennent la première place provisoire. France 4 pts (+1)

Portugal 3 pts (+3) -1

Hongrie 1 pt (-3)

Allemagne 0pt (-1) -1

17:15 - Lloris : "Ce n'est pas ce qu'on était venu chercher mais on s'en contentera" Après ce match nul 1-1 contre la Hongrie, Hugo Lloris a analysé la partie au micro de TF1. "Il faut rester positif, relativise Lloris. Malgré le contexte, on a donné 100% en allant chercher le point du nul. Ce n'est pas ce qu'on était venu chercher mais on s'en contentera. Ils étaient très bien organisés, ils ont mis le coeur. Ça nous a rendu le match très compliqué. On est déçu. Il a manqué ce dernier geste aujourd'hui pour marquer ce but. En prenant l'avantage, la dynamique aurait vraiment été différente".

17:09 - Griezmann : "Avec ce public, on ne s'entendait pas" Antoine Griezmann était au micro de TF1 après ce Hongrie - France. "Je suis cuit, souffle-t-il. Il a manqué de tout aujourd'hui. Il fait super chaud. Ce public, ce bruit... ça change nos habitudes, on ne s'entendait pas. Pendant la Coupe du monde aussi on a souffert pendant les poules. Il va falloir se reprendre et se reposer. On savait que ça allait être dur. Maintenant, il va falloir gagner contre le Portugal".

16:59 - Les Bleus pas (encore ?) qualifiés Avec ce match nul, l'équipe de France n'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Français ont 4 points et doivent attendre le résultat de Portugal - Allemagne dans une heure pour y voir plus clair. La qualification se jouera donc mercredi prochain à 21 heures dans ce même stade de la Puskas Arena face aux Portugais de Cristiano Ronaldo.

16:55 - ⌛ Fin du match (1-1) ! Le score reste finalement de parité (1-1) entre la Hongrie et France, mais les Français pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. La France en effet eu l’avantage en termes de possession de balle (40%-60%) mais a aussi cadré plus de frappes que ses adversaires (5 contre 3). Il lui a manqué une dose d’efficacité pour faire la différence dans cette rencontre.

16:53 - Le coup-franc qui ne donne rien ! C'était sûrement la dernière occasion. Le coup-franc près du poteau de corner de Griezmann est bien tiré dans la boite mais Gulacsi s'impose dans les airs alors qu'une faute est sifflée pour la Hongrie.

16:50 - 4 minutes de temps en plus Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ce Hongrie - France ! Ça semble compliqué pour les Bleus qui n'arrivent pas à faire sauter le verrou hongrois.

16:48 - Blessé au genou, Dembélé remplacé par Lemar Thomas Lemar fait son apparition dans ces dernières minutes. Le joueur de l'Atletico prend la place de Dembélé qui a pris un coup rapidement dès sont entrée en jeu il y a une dizaine de minutes maintenant.

16:46 - Les Bleus font le siège des Hongrois Ce match semble se terminer sur un attaque-défense ! Les Français sont tous devant le but de Gulacsi mais n'arrivent pas à mettre de la vitesse face au mur ! Les Hongrois sont toujours 2 à défendre sur le porteur du ballon ! Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire.

16:42 - Quelle parade de Gulacsi !!! L'OCCASION ÉNORME DE MBAPPÉ !!! Dans un temps mort qui a duré bien 5 bonnes minutes, Kylian Mbappé a eu l'occasion de mettre les Bleus devant ! Un joli appui avec Giroud lui permet de se retrouver en position presque idéale pour marquer mais le Parisien bute sur Gulacsi, qui est bien resté sur ses appuis ! Quelle occasion ! Fallait la mettre Kylian !!!

16:36 - Pogba et Benzema remplacés par Tolisso et Giroud Double changement pour les Bleus avec les entrés de Corentin Tolisso et Olivier Giroud à la place de Paul Pogba et Karim Benzema. Du sang frais dans cette équipe de France qui a bien du mal à se procurer d'autres occasions... et voient même les Hongrois être un peu mieux depuis 5 minutes.

16:34 - La frappe de Sallai sans danger Sur un bon mouvement, Sallai a pu frapper en dehors de la surface mais c'est trop écrasé pour pouvoir tromper Lloris, vigilant. Ça fait toujours 1 partout dans ce Hongrie - France.

16:30 - Pause fraicheur ! La deuxième pause fraîcheur est sifflée par l'arbitre. Il ne reste plus que 20 minutes de jeu pour permettre aux Français de remporter ce match.

16:28 - GRIEZMANNNNNNNN !!!!! VOILÀ !!! Sur un ballon très long de Lloris, la défense hongrois tergiverse, Mbappé en profite pour récupérer le ballon, fixe son adversaire et centre. Orban touche le ballon du bout du pied et permet à Griezmann de frapper à 5 mètres du but ! Ça fat 1 partout ! Que c'est bon ! On souffle !

16:26 - ⚽ But pour la France (1-1) ! Antoine Griezmann vient de trouver l'ouverture pour son équipe à la 66e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

16:23 - Les Bleus ont du mal C'est un peu plus compliqué pour les Français dans cette seconde période. Les Hongrois sont bien regroupés. Après un bon tir, Dembélé a bêtement perdu 2 balles dont une passe dans le mauvais tempo. Griezmann n'est pas dans le coup non plus. C'est compliqué pour tout le monde en ce moment.

16:19 - Le poteau pour Dembélé ! Magnifique entrée d'Ousmane Dembélé ! Quelle occasion ! Sur une accélération tranchante, puis un crochet, il se démarque et frappe ! Une jolie frappe qui vient mourir sur le poteau droit de Gulasci qui semblait sur la trajectoire !

16:17 - Rabiot remplacé par Dembélé Premier changement pour la France avec l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé à la place d'Adrien Rabiot. Changement tactique à venir pour les Bleus et, surtout, choix offensif pour Didier Deschamps.

16:13 - Jaune pour Botka Carton jaune pour Botka après ce tacle à retardement sur Kylian Mbappé. C'est logique. Les Français font face à la même qualité physique des Hongrois que lors de la première période !

16:08 - Le centre fort de Pogba, les Bleus déjà à l'attaque Joli dribble arrêté de Pogba côté droit. Le joueur de Manchester United s'est débarrassé du marquage pour centrer fort au second poteau mais Gulasci a sorti une superbe horizontale pour dégager le ballon ! Les Français commencent fort.

16:05 - Début de la 2e période. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Budapest. Le score est de 1-0.

16:04 - Le tempérament français à l'épreuve Il reste désormais 45 minutes aux Bleus pour renverser le score de ce Hongrie - France que l'on vit en direct depuis 17 heures. L'esprit de révolte va être mis à contribution pour la première fois dans cet Euro 2020.

15:58 - Il ne manque que l'efficacité C'est un scénario plus ou moins attendu jusqu'à ce but d'Attila Fiola. Portés par un public chaud bouillant, les Hongrois ont laissé très peu d'air aux Français jusqu'à ce que les Bleus mettent le pied sur le ballon et fassent jouer leur supériorité technique. Ultra dominateurs après avoir laissé passer les 10 premières minutes, les hommes de Deschamps ont eu les opportunités devant le but de Gulasci. Mais Mbappé comme Benzema ont manqué de réalisme !

15:50 - C'est la mi-temps à Budapest entre Hongrie et France La Hongrie mène bien son affaire aujourd’hui : à la mi-temps, la possession de balle est en effet largement en faveur de la France (62% contre 38% pour la Hongrie), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (2) et ce sont les Hongrois qui mènent au score (1-0).

15:49 - Pavard pris de vitesse sur le but.. Le une-deux géant entre Fiola et Nikolic a pris la défense française à revers ! Pavard est surpris par la vitesse de Fiola qui passe le latéral français et file vers le but sur ce contre. Il est face à Lloris et le trompe avec un tir au premier poteau ! Ça fait donc 1-0 pour la Hongrie.

15:47 - ⚽ But pour la Hongrie (1-0) ! Attila Fiola marque pour son équipe à la 45e minute de jeu dans cette 1e période !

15:45 - 5 minutes de temps additionnel ! Pause fraîcheur et blessure de Szalai oblige, il y aura 5 minutes de temps en plus dans ce Hongrie - France qui a baissé légèrement en intensité. Les Bleus cherchent un second souffle.