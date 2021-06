"Danemark - Belgique : les Belges s'imposent grâce à De Bruyne, le résumé du match"

Avec sa rentrée en jeu, Kevin De Bruyne a tout changé. Dans une équipe hésitante, le milieu de Manchester City a permis à son équipe de changer les choses. Auteur d'une passe décisive et d'un but, il est l'homme du match. "Kevin de Bruyne a réalisé 8 passes décisives avec la Belgique depuis 2014 en tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro). Aucun joueur européen ne fait mieux sur la période", nous apprend Opta.

On fait un point sur le classement de ce groupe B. Malgré une deuxième défaite, les Danois ont encore l'espoir de finir deuxième ou meilleur troisième.

Avec cette deuxième victoire en deux matchs, les Belges sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020. Avant de s'avoir s'ils termineront premiers ou deuxièmes, les coéquipiers de Lukaku et De Bruyne sont sûr de rejoindre l'Italie en phases finales.

Fin de match hachée. Thibaud Courtois a fait appel aux soigneurs pour se faire soigner au niveau de son genou. Mais finalement, tout va bien pour le gardien belge. 3 minutes plus tard, Thorgan Hazard se plaint de crampes...

Les Danois réagissent avec une frappe de loin avec Braithwaite ! Mais, attention, les Belges ont plus d'espaces. Lancé dans l'axe, Lukaku a buté sur Kjaer qui a repoussé sur De Bruyne... mais le joueur de Manchester City qui a tenté sa chance de très loin a vu sa frappe être tranquillement capté par Schmeichel.

Quelle merveille de but ! C'est somptueux ! Sur une action brillante de la Belgique devant le surface danoise tout en une touche de balle, Kevin de Bruyne vient la conclure d'une frappe sèche ... la balle vient se loger à ras du poteau ! Quel joueur ! Ça fait 2-1 pour la Belgique !

But en faveur de la Belgique, inscrit par Kevin De Bruyne, à la 71e minute de jeu dans cette 2e période.

Cela fait longtemps ! Le Danemark frappe enfin au but ! C'est le jeune Maehle qui tente sa chance de loin mais c'est sans problème pour Thibaud Courtois qui capte le ballon dans sa niche. Il reste un peu plus de 20 minutes de jeu !

19:24 - Les Belges dominent

Oh que les changements ont fait mal aux Danois. Cette seconde période de ce Danemark - Belgique prend un visage totalement opposé à la première. Les Belges, grâce aux rentrés de De Bruyne et Eden Hazard font désormais le siège du but de Schmeichel. C'est eux, désormais, qui dominent.