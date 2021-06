"Danemark - Belgique : stats, TV, compo... L'avant-match en direct"

17:00 - Bonjour à toutes et tous !

Bonjour ! Bienvenue ! On se retrouve pour le deuxième match de l'Euro 2020 de la journée. Après la victoire de l'Ukraine 2-1 face à la Macédoine du Nord, place à Danemark - Belgique. Le match se déroule au Parken Stadium de Copenhague et le coup d'envoi sera donné à 17 h. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité !