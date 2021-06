"Pays-Bas - Autriche : les Oranje qualifiés, le résumé du match"

PAYS-BAS - AUTRICHE. Les Pays-Bas ont battu l'Autriche sans trembler, jeudi soir dans ce match du groupe C de l'Euro 2021 de foot, sur le score de 2 buts à 0, grâce notamment à un but de Memphis Depay. Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Découvrez le résumé du match.

23:03 - Les Pays-Bas, troisième équipe qualifiée Les Pays-Bas sont donc la troisième équipe à déjà se qualifier pour les huitièmes de finale après seulement deux matches disputés. Les coéquipiers de Memphis Depay rejoignent l'Italie et la Belgique, qui comptent également deux victoires en deux matches.

22:58 - Les Pays-Bas déjà qualifiés et premiers Avec ce succès devant l'Autriche (2-0), les Pays-Bas sont désormais assurés de terminer à la première place de ce groupe C, quoiqu'il se passe lors de la dernière journée. Avec trois points d'avance sur l'Autriche et l'Ukraine, qui s'affronteront lors du dernier match, et une différence de but particulière positive, les coéquipiers de Memphis ne pourront pas être rejoints, quelque soit le résultat face à la Macédoine du Nord. Frank de Boer pourra même faire tourner son effectif.

22:52 - ⌛ Fin du match (2-0) ! L’avantage final au score (2-0) des Pays-Bas est plutôt logique au regard des stats proposées à l’issue de cette rencontre. Les Néerlandais ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montré plus dangereux en cadrant davantage de tirs 3 tirs contre 1 pour Autriche).

22:49 - De Ligt revient finalement Finalement, Matthis de Ligt semble aller mieux et revient en boitillant sur la pelouse de la Johan-Cruyff Arena pour disputer ces dernières minutes et ne pas laisser ses coéquipiers à 10.

22:48 - Quatre minutes de temps additionnel M. Grinfeld accorde quatre minutes de temps additionnel, alors que Matthis de Ligt ne pourra pas aller plus loin à cause de ses crampes. Les Néerlandais vont finir à 10 ce temps additionnel.

22:47 - Des crampes pour de Ligt Matthis de Ligt se plaint de crampes après une offensive autrichienne. Le défenseur néerlandais de la Juventus a beaucoup donné pour son retour à la compétition.

22:44 - Corner pour l'Autriche Les Autrichiens continuent de pousser tant bien que mal dans cette fin de match et obtiennent un corner mais ils ne parviennent pas à se montrer dangereux.

22:41 - Autriche: Foda effectue deux changements Franco Foda effectue à son tour ses derniers changements pour ces dernières minutes. Dragovic et Schlager sont remplacés par Lienhart et Onisiwo.

22:40 - Pays-Bas: Memphis laisse sa place Buteur pour la première fois dans cet Euro sur penalty en début de match, Memphis Depay laisse sa place à Luuk de Jong pour les dix dernières minutes de ce match. C'était le dernier changement pour Frank de Boer.

22:39 - Quelle frappe d'Alaba ! David Alaba passe tout près de réduire l'écart dans cette fin de match ! Le futur joueur du Real Madrid déclenche une frappe du gauche surpuissante qui vient flirter avec la lucarne opposée de Stekelenburg.

22:38 - Les Pays-Bas gèrent Les joueurs néerlandais se contentent désormais de bien gérer cette fin de match et laissent la possession du ballon aux Autrichiens, qui ne parviennent pas pour autant à inquiéter Stekelenburg.

22:34 - Plus qu'un quart d'heure à jouer Il ne reste qu'un quart d'heure à jouer dans ce match entre les Pays-Bas et l'Autriche, qui doit remonter un déficit de deux buts désormais depuis le but inscrit par Dumfries.

22:31 - Pays-Bas: Gravenberch entre en jeu Frank de Boer effectue un nouveau changement pour les Pays-Bas. Au milieu du terrain, Marten De Roon laisse sa place à l'enfant du pays, le jeune milieu de l'Ajax Ryan Gravenberch.

22:29 - Kalajdzic de la tête ! Les Autrichiens passent tout près de réduire l'écart ! Sur un corner bien frappé par Lazaro, Kalajdzic reprend de la tête et voit le ballon contré Wijndal raser le poteau de Stekelenburg, qui semblait battu. Le corner suivant ne donne rien.

22:27 - Autriche: Lazaro entre en jeu Le sélectionneur de l'Autriche effectue un nouveau changement après ce deuxième but néerlandais. Valentino Lazaro remplace Christoph Baumgartner pour les 20 dernières minutes.

22:24 - Dumfries double la mise pour les Pays-Bas ! Les Pays-Bas se mettent enfin à l'abri dans cette rencontre ! Sur un contre éclair, Malen est parfaitement lancé dans le dos de la défense autrichienne, encore une fois mal alignée. Face à Bachmann, il choisit de décaler sur sa droite Dumfries qui marque malgré le retour du gardien autrichien. Ca fait 2-0 pour les Pays-Bas !

22:23 - ⚽ But pour les Pays-Bas (2-0) ! Sur un service de Donyell Malen, Dumfries a trouvé la faille pour les Pays-Bas à la 67e minute de jeu dans cette 2e période !

22:22 - Pays-Bas: de Boer fait trois changements C'est au tour de Frank de Boer d'effectuer des changements, trois d'un coup. Daley Blind, Wout Weghorst et Patrick van Aanholt sont remplacés par Nathan Aké, Donyell Malen et Owen Wijndal.

22:19 - Autriche: Foda effectue deux changements Le sélectionneur de l'Autriche effectue deux changements pour tenter d'impulser du rythme dans son équipe. Gregoritsch et Laimer sont remplacés par Kalajdzic et Grillitsch.

22:18 - Quelle occasion pour les Pays-Bas ! Les Pays-Bas obtiennent un corner dans cette seconde période sur le côté gauche après un débordement de van Aanholt. Memphis Depay le frappe pour de Vrij qui reprend de la tête au deuxième poteau. De Roon détourne dans les six mètres mais Bachmann sauve les siens sur la ligne. De Ligt reprend de volée mais Gregoritsch détourne avec de la réussite !

22:15 - Sabitzer un peu gourmand Les Autrichiens campent un peu plus dans le camp néerlandais depuis plusieurs minutes. Marcel Sabitzer force un peu une frappe à 25 mètres du but mais de Ligt est sur la trajectoire pour contrer cette tentative.

22:12 - Le rythme est retombé Le rythme de la deuxième période est bien moins important que celui de la première période et cela se ressent sur le niveau global de ce match pour le moment.

22:08 - L'Autriche prend confiance Un peu à l'image de ce qu'il s'était passé face à l'Ukraine, les Pyas-Bas commencent à perdre un peu pied dans ce début de seconde période et l'Autriche en profite pour se montrer un peu plus dangereuse. Les Oranje doivent se méfier.

22:05 - Van Aanholt se relève Patrick van Aanholt prend un coup dans le dos après une charge de Baumgartner un peu gratuite et s'écroule. Il reste sur la pelouse quelques secondes avant de se relever. Le jeu reprend.

22:02 - Début de la 2e mi-temps. C’est reparti entre les Pays-Bas et l'Autriche, à Amsterdam, où Orel Grinfeld signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.

21:54 - Les Pays-Bas mènent logiquement Memphis Depay permet pour l'instant aux Néerlandais de mener 1-0 grâce à un penalty transformé en début de match (11e), mais les Pays-Bas peuvent presque regretter de ne pas avoir su se mettre à l'abri au terme d'une première période prometteuse. L'attaquant de l'OL a puni l'Autriche et David Alaba, auteur de la faute sur Dumfries qui a offert un penalty aux Néerlandais, mais a presque manqué l'immanquable sur un service en or de Weghorst (40e). Les joueurs de Frank de Boer ont globalement dominé ces 45 premières minutes, même si l'Autriche ne démérite pas et peut encore y croire.

21:46 - C'est la mi-temps à Amsterdam entre Pays-Bas et Autriche Les Pays-Bas est en réussite aujourd’hui : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est ainsi en faveur de l'Autriche (55% contre 45% pour les Pays-Bas), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (1) et ce sont les Autrichiens qui sont menés au score (1-0).

21:44 - Depay contré ! Les Pays-Bas se retrouvent à nouveau dans une position intéressante, avec un 3 contre 2 à négocier. Wijnaldum décale Depay sur la gauche mais le Lyonnais voit son tir contré par Dragovic, qui ne s'était pas jeté.

21:41 - Ulmer sauve l'Autriche ! Nouvelle occasion franche pour les Pays-Bas ! Les Néerlandais réalisent une superbe action collective côté gauche et van Aanholt est bien décalé dans la surface. Il centre en retrait pour Wijnaldum qui arrive lancé et qui reprend mais Ulmer sauve les siens en contrant ce ballon dans les six mètres !

21:40 - Memphis manque le cadre ! Quelle occasion pour les Pays-Bas ! Weghorst est parfaitement trouvé sur la droite dans le dos de la défense autrichienne, mal alignée. L'attaquant de Wolfsburg est altruiste et centre pour Depay seul au deuxième poteau mais l'attaquant de l'OL a du mal à reprendre ce ballon et manque le cadre !

21:38 - Les Pays-Bas gèrent Après une impressionnante première demi-heure, on sent que les joueurs néerlandais sont dans un temps faible et ont besoin de récupérer un peu. Les Autrichiens ne parviennent pas à en profiter pour l'instant.

21:35 - La frappe de Hinteregger ! Martin Hinteregger a de l'espace pour s'avancer dans le camp néerlandais et finit par déclencher une frappe lourde de son pied gauche à 30 mètres mais le ballon passe au-dessus du but de Martin Stekelenburg.

21:33 - Sabitzer recherche Laimer D'une longue transversale, Marcel Sabitzer recherche son coéquipier du RB Leipzig, Laimer, dans la profondeur et dans le dos de la défense des Pays-Bas mais c'est un peu trop long.

21:30 - Superbe tacle de De Ligt Matthis De Ligt réalise un superbe tacle sur Baumgartner, qui avait pris l'intervalle dans la surface des Pays-Bas, et ne fait pas de faute tout en récupérant le ballon. Très belle intervention défensive à nouveau du défenseur de la Juventus.

21:28 - Baumgartner tente sa chance ! Bien trouvé sur le côté gauche, Baumgartner repique dans l'axe et élimine De Vrij avant de frapper en force de son pied droit mais De Ligt est là pour stopper ce tir puissant de la tête et permettre à Stekelenburg de capter le cuir ensuite. Quelle défense du joueur de la Juve !

21:25 - Memphis frappe en force ! Memphis Depay profite d'une approximation de la défense autrichienne et de David Alaba pour s'emmener le ballon vers le but. Excentré légèrement sur la droite, il pénètre avant dans la surface avant de déclencher une frappe lourde après un rebond mais le ballon termine sa course dans le petit filet extérieur.

21:23 - Les Pays-Bas impressionnent Les joueurs de Frank de Boer déroulent dans cette première période face à l'Autriche pour le moment et monopolisent le ballon. Après de bonnes premières minutes, les Autrichiens souffrent de plus en plus...

21:20 - Excellent retour de De Jong Frenkie de Jong réalise un excellent retour sur Ulmer dans la profondeur sur le côté gauche en couverture et assure en plus derrière une relance propre. Tous les joueurs néerlandais sont très bien rentrés dans ce match.

21:17 - Van Aanholt n'ajuste pas son centre Patrick van Aanholt est bien trouvé sur le côté gauche et peut s'avancer avant de centrer en direction de Weghorst mais il ajuste mal son centre et c'est Bachmann qui peut se saisir facilement du ballon.

21:14 - De Roon averti à son tour De Roon récolte le premier carton jaune du match côté néerlandais, et même le premier de la compétition du côté des Oranje, après une faute sur Gregoritsch. A noter que David Alaba a aussi récolté un carton jaune lors du penalty concédé il y a quelques minutes.

21:12 - Memphis Depay lance les Pays-Bas ! Memphis Depay prend ses responsabilités et transforme en frappant fort dans le petit filet gauche de Bachmann, pourtant parti du bon côté mais qui n'a rien pu faire sur ce tir bien placé. Les Pays-Bas prennent l'avantage et mènent déjà 1-0 !

21:11 - ⚽ But pour les Pays-Bas (1-0) ! But en faveur des Pays-Bas, signé Memphis Depay, à la 11e minute de jeu dans cette 1e mi-temps.

21:10 - Penalty pour les Pays-Bas ! M. Grinfeld n'a eu besoin que de quelques secondes pour se faire un avis et désigne bien évidemment le point de penalty après cette faute évidente de David Alaba. Penalty à venir pour les Pays-Bas !

21:09 - Situation litigieuse dans la surface autrichienne Les Pays-Bas réclament deux fautes consécutivement sur De Vrij, où il n'y avait rien, mais surtout sur Dumfries, juste à l'intérieur de la surface, fauché par Alaba. La deuxième situation est beaucoup plus litigieuse et M. Grinfeld va se faire un avis avec l'aide de la VAR.

21:06 - Ronald Koeman est dans les tribunes Ronald Koeman est présent dans les tribunes de la Johan-Cruyff ArenA ce soir. Le coach du FC Barcelone, ancien sélectionneur néerlandais entre 2018 et 2020, en profite peut-être pour observer une nouvelle fois Memphis Depay, dont la future destination est encore inconnue après son départ de Lyon à la fin de son contrat. Même si c'est bien le Barça qui semble le plus proche d'obtenir la signature de l'ancien joueur de Manchester United.

21:03 - L'Autriche évolue finalement à 3 derrière Alors que l'UEFA avait annoncé que l'Autriche allait évoluer en 4-2-3-1, le sélectionneur autrichien Franco Foda a conservé le système utilisé face à la Macédoine du Nord (3-1), avec une défense à 3 incluant David Alaba, dans l'axe.

21:00 - ⏱️ C'est parti entre les Pays-Bas et l'Autriche ! Le coup d’envoi de ce match entre les Pays-Bas et l'Autriche vient d’être donné par Orel Grinfeld, au Johan Cruijff Arena.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'équipe des Pays-Bas et de l'équipe d'Autriche pénètrent sur la pelouse de la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam ! Le coup d'envoi sera donné par M. Grinfeld dans quelques minutes, après les hymnes des deux pays.

20:50 - Autriche-Alaba: "Ca ne sera pas plus facile que le premier match" David Alaba, le capitaine de l'Autriche, sait que cette rencontre face aux Pays-Bas ne sera pas simple, comme il l'a confié à l'UEFA, mais croit en son équipe: "On est conscient que ça ne sera pas plus facile que le premier match, mais nous voulons pratiquer notre football et tout donner pour obtenir un bon résultat. C'est une équipe qui possède des individualités de classe mondiale, et qui joue très bien collectivement. On les a beaucoup analysés, mais nous voulons également nous concentrer sur notre jeu. Marcel Sabitzer, le milieu de terrain autrichien du RB Leipzig, est sur la même longueur que son capitaine: "Nous abordons ce match de façon positive. Nous avons un gros entraînement de prévu aujourd'hui. Nous avons déjà analysé nos adversaires et nous savons à quoi nous attendre. Ce sera un match compliqué mais nous voulons absolument décrocher quelque chose."

20:44 - L'historique entre les Pays-Bas et l'Autriche Les Pays-Bas et l'Autriche se sont rencontrés à 19 reprises dans leur histoire, pour 9 victoires hollandaises. Les Oranje restent sur une série positive puisqu'ils oont marqué 18 buts pour remporter les six derniers matches entre les deux pays, soit trois buts par match en moyenne. Le dernier match entre les deux équipes a été un amical à Vienne le 4 juin 2016, les Pays-Bas – alors entraînés par Danny Blind – enregistrant une victoire 2-0 à l'Ernst Happel Stadion grâce à un but dans chaque période de Vincent Janssen et Georginio Wijnaldum contre l'Autriche de Marcel Koller. La dernière victoire de l'Autriche contre les Pays-Bas remonte à un match amical à Vienne le 30 mai 1990 (3-2).

20:36 - De l'enjeu dans ce match du groupe C Après avoir remporté leur premier match dans cet Euro 2021, les Pays-Bas et l'Autriche se retrouvent pour un match au sommet qui sera évidemment déterminant pour l'avenir de ces deux équipes dans la compétition. Une victoire permettrait aux Pays-Bas d'occuper la tête de la poule C, avec trois points d'avance sur l'Ukraine et l'Autriche, et d'assurer sa qualification et même sa première avant le dernier match face à la Macédoine du Nord.

20:28 - Arnautovic suspendu du côté autrichien Le grand absent de la soirée se nomme Marko Arnautovic. Le fantasque buteur autrichien Marko Arnautović est suspendu ce jeudi soir contre les Pays-Bas. L'Autrichien était sous le coup d'une enquête disciplinaire à la suite de ses propos adressés à Ezgjan Alioski après son but contre la Macédoine du Nord (3-1), lors de l'entrée en lice de l'Autriche dans cet Euro. La raison retenue par l'UEFA est "insulte envers un autre joueur ".

20:20 - Autriche: Foda abandonne la défense à 3 Après avoir surpris face à la Macédoine du Nord lors de la première journée avec une défense à 3, le sélectionneur autrichien Franco Foda a décidé de revenir à un 4-2-3-1 plus classique. David Alaba quitte la défense centrale pour retrouver un poste de milieu gauche auquel il est habitué en sélection. Buteur face à la Macédoine du Nord après son entrée en jeu, Gregoritsch a bousculé la hiérarchie et débute ce soir, préféré à Kalajdzic. Le onze de départ de l'Autriche: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Schlager, Laimer - Baumgartner, Sabitzer, Alaba - Gregoritsch. Our ???????? for tonight! ????



???? Welcome back, @mdeligt_04!

#EURO2020 #NEDAUT pic.twitter.com/OC1cI8Qyqo — OnsOranje (@OnsOranje) June 17, 2021

20:12 - Pays-Bas: De Ligt fait son retour Le sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer n'a effectué qu'un seul changement dans son équipe par rapport à la victoire devant l'Ukraine. Le défenseur de la Juventus Matthis de Ligt fait son retour dans l'axe de la défense, dans le 3-5-2 néerlandais qui fait tant parler aux Pays-Bas. C'est le jeune Jurrien Timber qui fait les frais de ce retour. Pour le reste, ce sont exactement les mêmes joueurs qui débutent ce soir, avec notamment Memphis Depay associé à Wout Weghorst devant. Le onze de départ des Pays-Bas: Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind - Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, van Aanholt - Memphis, Weghorst. Our ???????? for tonight! ????



???? Welcome back, @mdeligt_04!

#EURO2020 #NEDAUT pic.twitter.com/OC1cI8Qyqo — OnsOranje (@OnsOranje) June 17, 2021

20:06 - Le match retransmis sur beIN Sports Cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Autriche comptant pour la deuxième journée de la phase de poules ne sera pas diffusée en clair ce jeudi soir. Il sera retransmis exclusivement sur chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.