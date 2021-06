"Pays-Bas - Autriche : stats, TV, compo... L'avant-match en direct"

20:02 - Bonsoir à toutes et à tous !

Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match entre les Pays-Bas et l'Autriche, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules cet Euro 2021 ! Le coup d'envoi de cette rencontre du groupe C sera donné à 21 heures par l'arbitre israélien M. Grinfeld, à la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam.