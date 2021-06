"Suède - Slovaquie : suivez le match en direct"

Euro 2021 : la Suède veut confirmer, le calendrier et les résultats en direct

EURO 2021. La journée s'ouvre avec le match entre la Suède et la Slovaquie à l'UEFA EURO 2020 de foot. Suivront le duel entre la Croatie et la République tchèque puis le choc Angleterre - Ecosse. La France sera, elle, en lice samedi. Découvrez aussi les derniers résultats, le classement des groupes, le calendrier, le programme TV et toutes les infos en direct.