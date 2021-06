"Croatie - République tchèque : les Croates ne se rassurent pas, le résumé du match"

CROATIE - REPUBLIQUE TCHEQUE. Dans un match ennuyant, Croates et Tchèques se neutralisent sur le score de 1 partout. Patrik Schick a ouvert le score sur pénalty, Perisic a répondu. La Croatie reste en vie dans cet Euro 2020 grâce à ce résultat. Retrouvez le résumé de cette rencontre.

20:06 - Le classement provisoire du groupe D Ce soir, l'Angleterre affronte l'Écosse pour ce dernier match de la deuxième journée de ce groupe D. Voici, donc, le classement provisoire avant cet Angleterre-Écosse Groupe D : République Tchèque 4 pts (+2)

Angleterre 3 pts (+1) -1

Croatie 1 pt (-2)

Écosse 0 pt (-1) -1

20:00 - Les Croates restent en vie Ce n'est pas une prestation qui les rassurera mais les Croates s'en contenteront. Après ce match nul 1-1 contre la République Tchèque, les coéquipiers de Modric empochent le point du match nul et sont encore en vie pour la qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020.

19:52 - ⌛ Fin du match (1-1) ! Le duel a été serré aujourd’hui entre la Croatie et la République Tchèque (1-1) et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, la République Tchèque affiche un taux de possession de balle supérieur (49% -51%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 2). Le résultat nul semble donc logique à l’issue cette rencontre.

19:48 - Petkovic proche du but ! L'occasion pour les Croates ! Alors que les Tchèques se sont retranchés dans leurs 30 derniers mètres, les Croates se procurent une nouvelle occasion. Trouvé dos au but, Petkovic contrôle et frappe au but ! Mais c'est dévié dès le déclenchement de la frappe... et ça termine en corner.

19:47 - Brozovic remplace Kovacic Match très compliqué de Kovacic qui est remplacé par Brozovic pour la Croatie. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire.

19:40 - La pauvreté technique au rendez-vous On peine à construire de vraies occasions dans cette rencontre. Croates comme Tchèques balancent beaucoup de ballons, ratent des passes... bref ce n'est pas du grand football. Ce Croatie - République Tchèque ne restera pas dans les annales du football.

19:32 - Quelle occasion pour Vlasic ! Après un mouvement côté gauche, Petkovic est trouvé au coeur de la surface. L'attaquant croate remet de la tête pour Vlasic qui peine à tirer face au marquage mais il finit par frapper ! Ça passe au-dessus ! Frayeur pour les Tchèques.

19:28 - Le match peine à se débrider Que c'est compliqué pour les deux équipes actuellement qui mettent très peu de vitesse dans le jeu et ne prennent aucun risque. Modric tente quelques coups mais il est bien trop seul et surtout loin de son niveau.

19:22 - Kramaric remplacé par Vlasic Nouveau changement dans ce Croatie - République Tchèque avec le remplacement de Kramaric pour Vlasic pour les Croates.

19:19 - Match équilibré Après ce but précoce dans cette seconde période, le match s'est équilibré, un peu à l'image de la fin de la première mi-temps. Le deux équipes se procurent des situations chaudes mais c'est trop brouillon pour pouvoir comptabiliser ça comme de vraies occasions de but.

19:12 - La jolie frappe de Soucek ! Très belle frappe de Soucek ! Le Tchèque s'est essayé de loin. Excentré côté droit, le joueur de West Ham a tenté sa chance de loin et sa frappe croisée passe proche du but de Livakovic qui était sur la trajectoire.

19:09 - Quel but de Perisic ! Joli numéro en soliste d'Ivan Perisic sur ce but égalisateur ! Lancé sur son côté gauche, le croate a repiquer dans l'axe pour rentrer dans la surface, crocheter son vis-à-vis et frapper au but ! Frappe très puissante qui trompe Vaclik, sur la trajectoire mais pas assez vif pour repousser ce ballon. Ça fait donc 1-1.

19:06 - ⚽ But pour la Croatie (1-1) ! Ivan Perisic vient de trouver la faille pour la Croatie à la 47e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

19:05 - Entrée en jeu de Petkovic, Ivanusec Le sélectionneur de la Croatie tente de remobiliser ses joueurs avec un double changement en ce début de seconde période. Brekalo et Rebic sortent en lieu et place d'Ivanusec et Petkovic.

19:04 - Début de la 2e période. C’est reparti entre la Croatie et la République Tchèque, à Glasgow, où Carlos Del Cerro Grande siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

18:58 - Les Croates au bord de l'élimination Dans une rencontre très pauvre techniquement, les Croates sont donc menés 1-0 après un pénalty de Patrik Schick. Les coéquipiers de Modric sont donc à 0 point et doivent impérativement réagir au risque d'être éliminé en cas de victoire de l'Angleterre ce soir contre l'Écosse.

18:49 - C'est la mi-temps à Glasgow entre Croatie et République Tchèque Après ces 45 premières minutes, la possession de balle est légèrement en faveur de la République Tchèque (56% contre 44% pour la Croatie), qui mène au score (0-1). Pourtant, c'est la Croatie qui s'est créé le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour la République Tchèque.

18:45 - 3 minutes en plus Après l'épisode de la VAR, le quatrième arbitre annonce 3 minutes de temps additionnel dans cette première période.

18:39 - L'énorme occasion pour Rebic ! On a été tout proche de l'égalisation 1 minute après le but tchèque ! Servi dans la surface de réparation, Ante Rebic est face à Vaclik dans un angle fermé ! Mais l'attaquant croate se loupe complètement et frappe à côté !

18:37 - ⚽ But pour la République Tchèque (0-1) ! But pour la République Tchèque, signé Patrik Schick, à la 37e minute de jeu dans cette 1e mi-temps.

18:36 - Pénalty pour la République Tchèque ! Eh bien après visionnage de la VAR, le pénalty est sifflé contre la Croatie ! Que ça semble sévère alors que Lovren était dos à Schick et se servait de ses bras pour prendre son impulsion. Pénalty pour la République Tchèque, donc.

18:33 - Schick en sang Aïe le coup de coude de Lovren dans le visage de Patrik Schick ! L'attaquant tchèque a le nez en sang après un geste dangereux du défenseur croate dans les airs, sur un corner.

18:26 - Les Croates sont mieux Après de premières minutes compliquées, les Croates subissent moins et trouvent un peu plus d'espaces dans le milieu tchèque. Ce n'est pas le match de l'année pour l'instant.

18:20 - Rebic contre le dégagement du gardien tchèque.. sans conséquence ! OH ça aurait pu être un but gag ! Sur une passe en retrait un peu molle vers Vaclik, Rebic est venu presser le gardien de la République Tchèque... qui dégage sous la pression de l'attaquant croate ! Et le ballon vient toucher les côtes de Rebic avant de retomber derrière le but tchèque ! C'était chaud !

18:16 - Match fermé On vient de passer le premier quart d'heure et ce Croatie - République Tchèque est assez fermé. Il y a peu d'occasion même si les Tchèques sont davantage dangereux quand ils se projettent de l'avant. 0-0 donc après 16 minutes.

18:09 - Le coup-franc de Lovren hors-cadre Après une faute sur Rebic, pourtant totalement isolé, la Croatie a obtenu un coup-franc très intéressant plein axe à 20 mètres du but de Vaclik. Dejan Lovren s'est essayé mais son tir passe largement au-dessus du cadre... Toujours 1-0 dans un match qui s'est plutôt équilibré.

18:04 - Première pression des Tchèques Les premières minutes de ce match sont Tchèques ! Les hommes de Silhavy se sont rapprochés du but de Livakovic mais ont été contrés sur leur frappe. Soucek vient lui de reprendre un corner de la tête... juste au-dessus.

18:00 - ⏱️ C'est parti entre la Croatie et la République Tchèque ! Le coup d’envoi de ce match entre la Croatie et la République Tchèque a été donné par Carlos Del Cerro Grande, au Hampden Park.

17:54 - Les joueurs sur la pelouse ! Les 22 acteurs viennent d'entrer sur la pelouse d'Hampden Park à Glasgow. Covid oblige, et engouement aussi, le stade est très partiellement... vide. Les hymnes vont être joués et le match va pouvoir débuter !