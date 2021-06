"Croatie - République tchèque : suivez le match en direct !"

Calendrier de l'Euro 2021 : quel match regarder à la TV ce vendredi 18 juin ?

EURO. Le match entre l'Angleterre et l'Ecosse clôturera ce soir cette journée de l'Euro 2021 de foot. Découvrez le calendrier complet en PDF avec, pour chaque rencontre, la date, l'horaire et la chaîne de diffusion TV. Un document en PDF gratuit à télécharger et à imprimer. Le point, également, sur le programme de chaque groupe.