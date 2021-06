"Angleterre - Ecosse : les Anglais butent sur l'Ecosse, le résumé du match"

ANGLETERRE - ECOSSE. Décevante, l'Angleterre n'a pas réussi à s'imposer face à l'Ecosse, ce vendredi soir à Wembley lors de l'Euro 2021, au terme d'un match nul et vierge (0-0). Découvrez le résumé de cette rencontre du groupe D.

23:14 - Le résumé du match: l'Angleterre déçoit face à l'Ecosse Après sa victoire initiale face à la Croatie (1-0), l'Angleterre avait l'occasion d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 dès ce vendredi soir face à l'Ecosse, mal partie après sa défaite contre la République Tchèque (0-2). Sous une pluie battante, les joueurs de Gareth Southgate manquent l'occasion de prendre l'avantage en début de rencontre. Stones trouve le poteau de la tête sur corner (11e) alors que Mount ne trouve pas le cadre dans la foulée (13e). Ce seront finalement les deux meilleures opportunités de ce match pour l'Angleterre, inoffensive et décevante durant 90 minutes. Tout le contraire des Ecossais, qui, avec une vraie ligne de conduite, jouent crânement leurs chances et . O'Donnell et Adams passent proche de marquer (30e) avant que James ne sauve sur sa ligne une volée de Dykes en deuxième période (63e). Empruntée physiquement, l'équipe anglaise devra montrer beaucoup plus, comme son capitaine Harry Kane encore une fois transparent, pour la suite de la compétition si elle veut aller au bout de cet Euro 2021.

23:05 - Le résumé vidéo de cette rencontre L'Angleterre n'a jamais réussi à venir à bout de l'Ecosse dans ce duel britannique, vendredi soir à Wembley. Découvrez en vidéo le résumé de cette rencontre disputée sous une pluie battante. [????️RESUME] ???? #EURO2020 ???????????????????????????????????????????????????????? #ENGSCO

⚡️ L'Angleterre tenue en échec par une vaillante équipe écossaise !

???? Tout reste possible dans le groupe Dhttps://t.co/T4Yx5m1Qcf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 18, 2021

23:00 - L'Ecosse a plus frappé au but que l'Angleterre Gareth Southgate va sûrement être très critiqué en Angleterre après la performance de son équipe ce soir à Wembley face au voisin écossais. Les Anglais n'ont tiré que 9 fois au but pour un seul tir cadré, malgré 60% de possession de balle. C'est moins que les Ecossais, qui ont tiré 11 fois au but de leur côté lors des 90 minutes.

22:54 - L'Angleterre pas encore qualifée Au-delà de cette mauvaise performance face à l'Ecosse (0-0), l'Angleterre a manqué l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale ce soir à Wembley avec ce match nul. La République tchèque conserve donc la tête du groupe D avec 4 points, tout comme les Anglais. Ces deux pays s'affronteront mardi pour s'assurer une place pour la suite de la compétition. La Croatie et l'Ecosse, qui comptent un seul point, joueront aussi leur survie dans le même temps.

22:48 - ⌛ Fin du match (0-0) ! La rencontre se termine sur un score est de parité (0-0). Toutefois, c’est l'Angleterre qui présente au final les meilleures statistiques, concernant la possession de balle (60%-40%) et au regard du total de tirs cadrés (2-1). Cette supériorité ne s’est néanmoins pas traduite au tableau d’affichage au cours de ce match.

22:47 - Confusion dans la surface écossaise Sur un centre de Reece James, le ballon est cafouillé par la défense écossaise et plusieurs joueurs tombent au sol pour essayer de s'en emparer, sans réussite. Une faute anglaise est finalement sifflée.

22:46 - Deux minutes de temps additionnel M. Mateu Lahoz accorde seulement deux minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre l'Angleterre et l'Ecosse, mais c'est vrai qu'il n'y a eu que peu d'arrêts de jeu.

22:42 - O'Donnell écope d'un carton jaune logique Le piston droit écossais Stephen O'Donnell vient découper Jack Grealish dans le rond central et écope logiquement d'un carton jaune pour cette faute grossière.

22:41 - Ecosse: Adams remplacé Le sélectionneur écossais Steve Clark effectue un changement à cinq minutes du temps réglementaire. Che Adams est remplacé par Kevin Nisbet sur le front de l'attaque.

22:40 - Les Anglais pas assez agressifs Les Anglais laissent bien trop jouer les Ecossais une fois que ces derniers ont le ballon. Les supporters anglais sifflent beaucoup dans cette fin de match à Wembley.

22:37 - Corner pour l'Ecosse McGinn tente sa chance à plus de 30 mètres mais c'est dévié en corner par Rice. Armstrong se charge de le frapper rentrant mais Mings, une nouvelle fois, écarte le danger de la tête.

22:34 - Adams manque le cadre ! L'Ecosse se montre à nouveau dangereuse ! Robertson adresse un bon centre depuis son aile gauche. Le ballon, dévié, tombe dans les pieds d'Adams au deuxième poteau. L'attaquant de Southampton reprend en demi-volée mais le ballon passe au-dessus !

22:32 - Ecosse: Gilmour remplacé Le jeune milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour laisse sa place à Stuart Armstrong, qui évolue à Southampton, pour le dernier quart d'heure de la rencontre du côté de l'Ecosse.

22:30 - Angleterre: Kane cède sa place Deuxième changement de la part de Gareth Southgate. Le capitaine anglais Harry Kane, déçu, laisse sa place à Marcus Rashford pour le dernier quart d'heure de ce match.

22:28 - Sterling en position de hors-jeu D'une belle passe verticale, Rice trouve Kane dos au but qui remise pour Mount. Le milieu de Chelsea lance Sterling dans la profondeur mais l'ailier de Manchester City est signalé en position de hors-jeu.

22:25 - Encore 20 minutes à jouer Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer sur la pelouse de Wembley et l'Ecosse tient pour l'instant toujours le choc face à l'Angleterre, même si les Ecossais ont de plus en plus à franchir le milieu du terrain.

22:22 - Nouveau corner anglais Jack Grealish procure à l'Angleterre un nouveau corner côté gauche. C'est frappé au premier poteau encore une fois mais c'est le milieu écossais McGinn qui dégage au loin.

22:19 - Angleterre: Grealish entre en jeu Phil Foden, assez décevant ce soir pendant une heure, est le premier joueur anglais remplacé ce soir. Jack Grealish, le joueur d'Aston Villa, fait son entrée en jeu.

22:18 - James sauve sur sa ligne ! Quelle occasion en faveur de l'Ecosse ! Sur un corner, les Anglais peinent à dégager le ballon, qui traîne. Dykes reprend de volée en force mais James détourne sur sa ligne !

22:16 - L'Angleterre pousse Les Anglais commencent à pousser de plus en plus et se procurent un nouveau corner mais la défense écossaise repousse encore une fois le danger, qui se rapproche tout de même de Marshall.

22:13 - Che Adams manque de justesse ! Les Ecossais arrivent pour la première fois dans la surface anglaise depuis la reprise. Dykes frappe mais c'est contré. Che Adams récupère et tergiverse mais décide de frapper en pivot au lieu de trouver l'un de ses coéquipiers en retrait... et c'est encore contré.

22:10 - James frappe au-dessus ! Trouvé sur l'aile gauche en dehors de la surface, Harry Kane parvient à centrer et à trouver Reece James à l'entrée de la surface. Le latéral droit de Chelsea déclenche une frappe puissante mais ça passe au-dessus !

22:07 - L'Angleterre n'a pas cadré un tir en première période Preuve de la faiblesse des Anglais sur le plan offensif, les Anglais ont échoué à cadrer le moindre tir en première période face à l'Ecosse. Une première depuis un match amical face à l'Allemagne en novembre 2017.

22:04 - Mount tente sa chance ! Les Anglais sont revenus avec de bien meilleures intentions dans cette deuxième période ! Mason Mount déclenche une frappe puissante à l'entrée de la surface mais Marshall se détend pour dévier en corner ! Cela ne donne rien ensuite pour l'Angleterre.

22:03 - Les Anglais obtiennent un corner Les Anglais obtiennent un premier corner dès la reprise, le troisième dans ce match. Foden est recherché au premier poteau mais la défense écossaise, vigilante, écarte le danger.

22:00 - Début de la 2e mi-temps. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Antonio Mateu Lahoz, à Londres. Le score est de 0-0.

21:54 - L'Angleterre déçoit face à l'Ecosse L'Angleterre et l'Ecosse sont pour l'instant dos à dos après ces 45 premières minutes (0-0), disputées sous une pluie battante à Wembley. Et les Anglais sont pour l'instant très décevants face à leurs voisins venus du nord du Royaume-Uni. Les joueurs de Gareth Southgate n'ont eu qu'une seule opportunité de marquer, par John Stones, sur un corner en début de match (11e). Mais le défenseur de Manchester City n'a trouvé que le poteau. Du côté écossais, Adams a été contré au dernier moment (4e) alors que O'Donnell est tombé sur un grand Pickford (29e). L'Angleterre devra faire beaucoup mieux en deuxième période si elle veut s'imposer contre l'Ecosse.

21:45 - C'est la pause à Londres entre Angleterre et Écosse L'Écosse tient le choc : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Angleterre (64% contre 36% pour l'Écosse), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 1 tirs cadrés et le score reste de parité (0-0).

21:44 - Corner pour l'Ecosse Après une longue séquence de conservation de balle écossaise, nouveau corner en faveur de l'Ecosse après une frappe contrée par Mings. Robertson le frappe en jouant court mais c'est mal joué par le joueur des Reds de Liverpool.