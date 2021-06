"Angleterre - Ecosse : les Anglais ont du mal, le match en direct"

ANGLETERRE - ECOSSE. Les Anglais sont bousculés par l'Ecosse jusqu'ici. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre l'équipe d'Angleterre de foot et l'Ecosse, ce vendredi lors de l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

22:16 - L'Angleterre pousse Les Anglais commencent à pousser de plus en plus et se procurent un nouveau corner mais la défense écossaise repousse encore une fois le danger, qui se rapproche tout de même de Marshall.

22:13 - Che Adams manque de justesse ! Les Ecossais arrivent pour la première fois dans la surface anglaise depuis la reprise. Dykes frappe mais c'est contré. Che Adams récupère et tergiverse mais décide de frapper en pivot au lieu de trouver l'un de ses coéquipiers en retrait... et c'est encore contré.

22:10 - James frappe au-dessus ! Trouvé sur l'aile gauche en dehors de la surface, Harry Kane parvient à centrer et à trouver Reece James à l'entrée de la surface. Le latéral droit de Chelsea déclenche une frappe puissante mais ça passe au-dessus !

22:07 - L'Angleterre n'a pas cadré un tir en première période Preuve de la faiblesse des Anglais sur le plan offensif, les Anglais ont échoué à cadrer le moindre tir en première période face à l'Ecosse. Une première depuis un match amical face à l'Allemagne en novembre 2017.

22:04 - Mount tente sa chance ! Les Anglais sont revenus avec de bien meilleures intentions dans cette deuxième période ! Mason Mount déclenche une frappe puissante à l'entrée de la surface mais Marshall se détend pour dévier en corner ! Cela ne donne rien ensuite pour l'Angleterre.

22:03 - Les Anglais obtiennent un corner Les Anglais obtiennent un premier corner dès la reprise, le troisième dans ce match. Foden est recherché au premier poteau mais la défense écossaise, vigilante, écarte le danger.

22:00 - Début de la 2e mi-temps. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Antonio Mateu Lahoz, à Londres. Le score est de 0-0.

21:54 - L'Angleterre déçoit face à l'Ecosse L'Angleterre et l'Ecosse sont pour l'instant dos à dos après ces 45 premières minutes (0-0), disputées sous une pluie battante à Wembley. Et les Anglais sont pour l'instant très décevants face à leurs voisins venus du nord du Royaume-Uni. Les joueurs de Gareth Southgate n'ont eu qu'une seule opportunité de marquer, par John Stones, sur un corner en début de match (11e). Mais le défenseur de Manchester City n'a trouvé que le poteau. Du côté écossais, Adams a été contré au dernier moment (4e) alors que O'Donnell est tombé sur un grand Pickford (29e). L'Angleterre devra faire beaucoup mieux en deuxième période si elle veut s'imposer contre l'Ecosse.

21:45 - C'est la pause à Londres entre Angleterre et Écosse L'Écosse tient le choc : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Angleterre (64% contre 36% pour l'Écosse), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 1 tirs cadrés et le score reste de parité (0-0).

21:44 - Corner pour l'Ecosse Après une longue séquence de conservation de balle écossaise, nouveau corner en faveur de l'Ecosse après une frappe contrée par Mings. Robertson le frappe en jouant court mais c'est mal joué par le joueur des Reds de Liverpool.

21:41 - Les Anglais sans idées Les Anglais ont vraiment du mal à développer leur jeu offensif et n'arrivent pas du tout à effectuer la moindre combinaison dans le camp écossais. Les joueurs de Steve Clark jouent bien le coup pour l'instant.

21:38 - Corner pour l'Ecosse L'Ecosse obtient un premier corner dans cette rencontre sur le côté gauche. C'est frappé fort dans les six mètres mais Jordan Pickford réalise une très bonne sortie pour dégager des deux poings.

21:34 - Mount manque son centre Mason Mount est trouvé sur la gauche à l'entrée de la surface et se remet sur son pied droit pour centrer mais il s'écroule au moment de centrer et les Ecossais peuvent dégager tranquillement.

21:31 - O'Donnell de volée ! Quelle opportunité en faveur de l'Ecosse ! Robertson combine avec Tierney sur la gauche et lance le joueur d'Arsenal qui parvient à centrer après un crochet sur James. Au deuxième poteau, O'Donnell est seul pour reprendre de volée. C'est bien croisé mais Pickford se détend pour détourner d'une main ferme !

21:28 - L'Angleterre dans un temps faible Les Anglais ne sont pas au mieux à l'approche de la demi-heure de jeu, un peu loin des Ecossais au pressing. Sur le plan offensif, c'est encore loin d'être brillant. Cela manque beaucoup de mouvement.

21:25 - Les Ecossais bien en place Le bloc écossais mis en place par Steve Clarke gêne pour l'instant les Anglais, qui ne parviennent pas du tout à développer leur jeu offensif depuis le coup d'envoi.

21:22 - Coup franc pour l'Ecosse Emporté par son élan, Stones commet une faute sur Dykes, côté gauche. Les Ecossais envoient le ballon dans la surface anglaise mais ne parviennent pas à se montrer dangereux.

21:19 - Harry Kane invisible jusqu'ici Harry Kane se montre assez discret depuis le début du match, malgré la domination anglaise. L'attaquant de Tottenham n'a touché que cinq petits ballons depuis le début du match.

21:16 - McGinn écope un premier carton jaune John McGinn, le milieu de terrain écossais d'Aston Villa, écope du premier carton jaune de la rencontre. Il semble que M. Mateu Lahoz en a eu marre de l'entendre réclamer des fautes constamment depuis le début du match.

21:13 - Mount manque le cadre ! Nouveau coup de chaud sur le but écossais ! McTominay perd un ballon très bas devant sa surface. Sterling récupère et peut ensuite centrer devant le but. Mount arrive lancé et reprend mais ne parvient pas à cadrer !

21:12 - Stones sur le poteau ! Le premier corner de la rencontre est en faveur de l'Angleterre ce soir. Mount le frappe bien, sortant, et Stones saute plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête mais le ballon s'écrase sur le poteau de Marshall qui était totalement battu !

21:09 - Coup franc pour l'Ecosse C'est au tour des Ecossais d'obtenir un coup franc intéressant sur la gauche. Andrew Robertson le frappe bien dans la surface anglaise mais Mings écarte le danger de la tête.

21:08 - Rice ne peut que dévier le ballon Harry Kane obtient un premier coup franc excentré pour l'Angleterre à droite. Mason Mount le frappe bien et trouve Declan Rice dans la surface mais la déviation du joueur de West Ham n'inquiète pas Marshall.

21:05 - Première opportunité pour l'Ecosse ! Ce sont les Ecossais qui se mettent en évidence dans ce début de match en premier ! Après une belle combinaison sur le côté droit, O'Donnell peut centrer et trouve en retrait Che Adams dont le tir croisé est contré, heureusement pour l'Angleterre, par John Stones.

21:03 - Un match disputé sous la pluie Ce match entre l'Angleterre et l'Ecosse se dispute pour le moment à Wembley sous un temps typiquement britannique, à savoir une pluie diluvienne.

21:00 - ⏱️ Début du match au Stade de Wembley entre l'Angleterre et l'Écosse ! Le coup d’envoi de ce duel entre l'Angleterre et l'Écosse vient d’être donné par Antonio Mateu Lahoz, au Stade de Wembley.

20:54 - Les Anglais et les Ecossais pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'équipe d'Angleterre et de l'équipe d'Ecosse pénètrent sur la pelouse de Wembley, à Londres ! Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques minutes par l'arbitre espagnol M. Mateu Lahoz, après les hymnes des deux nations.

20:50 - Gareth Southgate ne veut "pas perdre le duel physique" Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate est revenue sur la rivalité entre l'Angleterre et l'Ecosse en conférence de presse d'avant-match: "Bien sûr, il sera important de ne pas perdre le duel physique face à l'Écosse. Mais nous sommes également très attentifs aux problèmes tactiques que cette équipe pourra nous poser, la façon dont cette équipe attaque et défend. Quand j'étais jeune, il y avait une vraie rivalité entre ces deux pays, maintenant les joueurs de ces deux sélections jouent ensemble en club, mais ces deux sélections ne s'affrontent pas aussi souvent qu'avant."

20:44 - L'Angleterre en réussite à Wembley L'Angleterre affiche évidemment un bilan largement positif dans son histoire à Wembley: 184 victoires pour 72 matches nuls et 39 défaites. Elle a remporté dix de ses onze derniers matches dans ce stade, dont des succès face à la République tchèque (5-0), la Bulgarie (4-0) et le Monténégro (7-0) lors éliminatoires de l'Euro 2021. Elle n'a perdu que deux de ses 23 derniers matches à Wembley (17 victoires et 4 nuls), le plus récent remontant à un revers 1-0 en Ligue des Nations contre le Danemark, le 14 octobre 2020. L'Angleterre n'a même jamais perdu en phase finale d'un tournoi majeur à Wembley (7 victoires pour 3 matches nuls).