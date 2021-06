"Portugal - Allemagne : festival offensif et victoire de la Mannschaft, le résumé du match"

PORTUGAL - ALLEMAGNE. Quel match ! Le choc du groupe F entre l'Allemagne et le Portugal n'a pas déçu. Au terme d'une superbe rencontre, les hommes de Joachim Löw l'ont emporté (4-2) face aux Portugais. Découvrez le résumé de la rencontre.

20:19 - Le résumé du match L'Allemagne devait impérativement relever la tête après sa défaite lors de la première journée face aux Bleus. Et la Mannschaft n'a pas déçu. Les hommes de Joachim Löw, surpris par un contre éclair en début de rencontre concrétisé par Cristiano Ronaldo (15e), ont vite renversé le score grâce à un jeu collectif efficace et bien huilé. D'abord grâce à deux buts contre son camp signés Ruben Dias (35e) et Raphaël Guerreiro (39e) qui ont permis aux Allemands de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Puis, dans le second acte, grâce à deux beaux mouvements collectifs concrétisés par Kei Havertz (50e) et Robin Gosens (60e). Quelques minutes plus tard, Diogo Jota (68e) a réduit le score pour la Seleçao das Quintas. L'Allemagne s'est donc relancée de la meilleure des manières grâce à une prestation spectaculaire. Avec cette victoire, la Mannschaft est désormais deuxième du groupe F derrière la France.

20:09 - Le point sur le classement Une victoire allemande qui fait les affaires des Français au classement. La démonstration allemande face au Portugal permet aux hommes Joachim Löw de prendre trois points et de se hisser à la deuxième place du groupe F. Les Portugais, eux, se retrouvent à la troisième place à égalité de points avec la Mannschaft. Les Bleus suite à leur nul face à la Hongrie sont premiers du groupe avec 4 points.

20:04 - L'Allemagne, bête noire du Portugal Décidément cette équipe allemande pose toujours autant de soucis aux Portugais. Depuis les années 2000, les deux sélections se sont affrontées à 5 reprises et les Lusitaniens n'ont jamais gagné. En plus, cet après-midi, la Seleçao a encaissé 4 buts lors d'un tournoi majeur pour la 2e fois de son histoire en 67 matches joués. La première fois, c'était déjà face à l'Allemagne, lors du Mondial 2014.

19:55 - Solide victoire allemande Alors qu'ils étaient menés au score, les Allemands ont su renverser le score du match grâce à une prestation collective de très haut niveau. Grâce à cette victoire, les hommes de Joachim Löw prennent 3 points. La France profite de cette démonstration de la Mannschaft pour prendre la tête du groupe avec 4 points. Hello, @EURO2020! ????????????#POR 2-4 #GER#DieMannschaft #EURO2020 #PORGER pic.twitter.com/u6MXUi4Jby — Germany (@DFB_Team_EN) June 19, 2021

19:52 - ⌛ Fin du match (2-4) ! L’avantage au score (2-4) de l'Allemagne est plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Allemands ont en effet eu un léger avantage en termes de possession de balle away (45%-55%) mais se sont aussi et surtout montré plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 2 pour Portugal).

19:47 - Ça pousse côté portugais ! Sur un bon mouvement collectif des Portugais, Renato Sanches centre au deuxième poteau en direction de Pepe. La tête du central portugais est dégagée par Rüdiger en corner. Ça ne donnera rien pour la Seleçao.

19:45 - Changement pour l'Allemagne Dernier changement pour la Mannschaft. Le sélectionneur allemand, Joachim Löw procède à son dernier changement : Leroy Sané remplace Serge Gnabry. Ovation de l'Allianz Arena pou rle joueur du Bayer Munich.

19:41 - Changement pour le Portugal Nouveau changement pour le Portugal dans ces dernières minutes. Le sélectionneur portugais Fernando Santos fait entrer André Silva à la place de Diogo Jota, auteur de son premier but dans la compétition.

19:39 - Neuer sauvé par son poteau ! Renato Sanches, entré à la pause, tout proche de réduire le score pour le Portugal. Le milieu de terrain du LOSC tente une frappe lourde qui s'écrase sur le poteau gauche du portier allemand. Cette rencontre est loin d'être finie.

19:36 - Carton jaune pour Ginter Le défenseur allemand, Mathias Ginter, écope logiquement d'un carton jaune après une vilaine faute sur Diogo Jota. Les Allemands sont sous pression dans ce dernier quart d'heure.

19:33 - Le but de Jota en vidéo Découvrez en vidéo le but de l'espoir pour le Portugal. Bien servi par Ronaldo, Jota finit parfaitement dans la surface. Les hommes de Fernando Santos peuvent-ils encore faire peur aux Allemands dans ce dernier quart d'heure ? ???? #EURO2020 ???????????????? #PORGER

???????????? Et Diogo Jota redonne l'espoir à la Seleção !

???? Le joueur de Liverpool reprend un centre de Ronaldo pour réduire l'écart !

???? Les Portugais ont 20 minutes pour remonter ce score de 4-2 !https://t.co/X068G5jn0O — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2021

19:31 - Changement pour l'Allemagne Changement pour le sélectionneur allemand, Joachim Löw qui remplace Kai Havertz, sans doute l'homme du match, par Leon Goretzka. Changement défensif donc pour la Mannschaft.

19:26 - Réduction du score portugaise Quel match ! Sixième but de la rencontre, le deuxième du Portugal. Servi au deuxième poteau, Cristiano Ronaldo remise dans l'axe. Le ballon est repris dans la surface par Diogo Jota.

19:25 - Changement pour le Portugal Nouveau changement effectué par le sélectionneur portugais Fernando Santos : Fernandes est remplacé par Moutinho.

19:25 - ⚽ But pour le Portugal (2-4) ! Diogo Jota marque pour le Portugal à la 67e minute de jeu dans cette 2e période !

19:23 - Changement pour l'Allemagne Premier changement pour la Mannschaft. Joachim Löw, sans doute avec le match de la Hongrie dans le viseur remplace Gosens par Halsternberg.

19:21 - Démonstration allemande Havertz, encore lui, trouve Kimmich. Le capitaine allemand centre au deuxième poteau sur la tête de Gosens qui envoie le cuir au fond. Le choc du groupe F entre le Portugal et l'Allemagne tourne à la démonstration.

19:18 - ⚽ But pour l'Allemagne (1-4) ! But pour l'Allemagne, inscrit par Robin Gosens, à la 60e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

19:18 - Changement pour le Portugal Nouveau changement pour la Seleçao, le deuxième effectué par Fernando Santos: William Carvalho est remplacé par Rafa Silva. Le Portugal doit trouver des solutions pour stopper le danger constant des Allemands.

19:17 - L'Allemagne contrôle le tempo Qu'il a fait du bien aux Allemands ce troisième but signé Kai Havertz. Avec deux buts d'avance, les hommes Joachim Löw contrôlent le tempo de la rencontre. Moins de précipitation et plus de contrôle côté allemand. Les Portugais courent après le ballon.

19:14 - Coup franc puissant de Ronaldo Coup franc bien placé pour le Portugal. Cristiano Ronaldo se charge de le tirer. La tentative puissante du Portugais passe à côté de la cage de Manuel Neuer.

19:13 - Superbe action allemande La Mannschaft déroule dès le retour des vestiaires. Müller, après un joli une-deux avec Kimmich trouve Gosens qui centre fort devant le but et trouve Kai Havertz qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. (3-1) pour les Allemands !

19:09 - ⚽ But pour l'Allemagne (1-3) ! Kai Havertz fait trembler les filets pour son équipe à la 51e minute de jeu dans cette 2e période !

19:07 - Drôle de stat pour le Portugal La drôle de statistique aussi inutile qu'insolite : Le Portugal est la première nation européenne à encaisser deux buts contre son camp lors d'un seul match d'un tournoi majeur (Coupe du Monde de football + Euro) (source Opta).

19:04 - Changement pour le Portugal Le sélectionneur portugais, Fernando Santos a effectué un changement à la pause face à l'Allemagne : le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva est remplacé par Renato Sanches.

19:03 - Début de la 2e période. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Munich. Le score est de 1-2.

18:59 - Ronaldo toujours lui L'avant-centre portugais, muet face aux Allemands lors des 4 dernières confrontations a finalement trouvé le chemin des filets face à la Mannschaft. Il s'agit de son troisième but dans la compétition. Le Turinois a marqué son 19e but en compétition majeure (EURO + Coupe du Monde). Aucun autre joueur européen n'a marqué plus que lui dans les deux compétitions (à égalité avec Miroslav Klose).

18:54 - Le premier but allemand en vidéo Découvrez en vidéo le premier but allemand suite à un joli mouvement collectif. La tentative de Gosens a finalement été déviée par Dias avant de tromper Rui Patricio. Un but synonyme d'égalisation après l'ouverture du score de Ronaldo. [????️VIDEO] ???? #EURO2020 ???????????????? #PORGER

???????? L'Allemagne égalise !!!

???? Sur une action allemande de toute beauté, Ruben Dias dévie le ballon dans son but...https://t.co/mkuD1x5zCQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2021

18:54 - Quelle première période ! Au terme de 45 minutes de haute volée, les Allemands mènent logiquement (2-1) à la pause. En danger après l'ouverture du score de Ronaldo, les hommes de Joachim Löw ont renversé le score grâce à un jeu collectif léché et efficace qui a provoqué a deux erreurs portugaises.