"Portugal - Allemagne : Ronaldo ouvre le score, le match en direct"

PORTUGAL - ALLEMAGNE. Cristiano Ronaldo a ouvert le score dans cette rencontre entre le Portugal et l'Allemagne dans ce choc pour le compte de la deuxième journée du groupe F. Suivez le match en direct.

18:17 - Cristiano, encore lui ! Contre-attaque supersonique des Portugais après un corner allemand. Bernardo Silva trouve parfaitement Diogo Jota parti à la limite du hors jeu. L'avant-centre portugais fixe Manuel Neuer et glisse le ballon pour Ronaldo devant le but vide. 1-0 pour le Portugal ! GOLOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CRISTIANO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KFDJSÇKAFHLSADHFAKJDHFADFHAÇKJDSF!!!!#PORGER | 1-0 | #VamosComTudo #Euro2020 pic.twitter.com/5hIrbSnzy6 — Portugal (@selecaoportugal) June 19, 2021

18:14 - ⚽ But pour le Portugal (1-0) ! But en faveur du Portugal, inscrit par Cristiano Ronaldo, à la 15e minute de jeu dans cette 1e mi-temps.

18:11 - Havertz tente sa chance ! L'avant-centre de Chelsea, Kai Havertz tente sa chance de loin. Sa frappe puissante est boxée par Rui Patricio. La qualité technique de l'attaquant allemand fait des dégâts dans ce premier quart d'heure.

18:09 - Le Portugal sous pression Grosse entame de match de la part des Allemands qui ont débuté la rencontre pied au plancher. Les Portugais sont totalement dépassés dans ce début de rencontre. Mais attention aux contres des hommes de Fernando Santos...

18:07 - But refusé ! L'ouverture du score de Gosens est annulée. Après avoir fait appel à la VAR, l'arbitre de la rencontre a annulé le but allemand, Gnabry était en position de hors jeu sur l'action menant au but. Quel début de match tonitruant des Allemands !

18:04 - Ça commence fort côté allemand Dès les premières minutes de la rencontre, les hommes de Joachim Löw affichent la couleur. Les Allemands doivent impérativement s'imposer s'ils veulent se donner une chance de se qualifier pour les huitièmes. Les Allemands jouent déjà une finale, et ça se sent dans les premiers duels. L'intensité est bien là.

18:01 - Les Allemands donnent le coup d'envoi de la rencontre Ça y est, les Allemands ont donné le coup d'envoi de la rencontre face aux Portugais. Pour rappel, la rencontre se dispute sur la pelouse de l'Allianz Arena. La Mannschaft joue à domicile. Mais est-ce assez pour freiner l'insatiable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro ?

18:00 - ⏱️ Début du match au Football Arena Munich entre le Portugal et l'Allemagne ! Le match débute à Munich, où Anthony Taylor donne le coup d’envoi de Portugal - Allemagne.

17:54 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Ça y est, on y est. Les 22 artistes qui disputeront cette grosse affiche entre le Portugal et l'Allemagne font leur entrée sur la pelouse de l'Allianz Arena. Place au hymnes avant le coup d'envoi de la rencontre à 18h00.

17:51 - Les cotes de la rencontre Choc au sommet dans ce groupe de la mort entre le Portugal et l’Allemagne. Le Portugal a remporté sa première bataille (3-0) face à la Hongrie tandis que la Mannschaft s’est inclinée (1-0) face aux Tricolores. Pour cette deuxième journée qui peut être décisive pour les deux équipes, l’Allemagne fait figure de favori pour les bookmakers et le Portugal est bel et bien outsider. La cote de la victoire allemande est à 2,25 alors que celle des coéquipiers de Cristiano Ronaldo est à 3,50. Pour les adeptes du match nul, la cote est à 3.45.

17:48 - Mauvaise opération pour les Bleus C'est la surprise de la deuxième journée dans le groupe F. Après avoir marqué les esprits en s'imposant (1-0) face à l'Allemagne dans le choc de la première journée, les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à la Hongrie. Après l'ouverture du score d'Attila juste avant la mi-temps (45e), les hommes de Didier Deschamps ont égalisé par l'intermédiaire de Griezmann (66e). Une mauvaise opération pour les Français qui auraient pu en cas de victoire face aux Hongrois valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Le résumé de la rencontre entre la Hongrie et la France.

17:34 - « Le pays attend au moins une demie-finale » Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien défenseur central portugais, Ricardo Carvalho a affirmé : « Dans la liste de cette année, il y a onze des héros de 2016. Il y a toujours Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur joueur portugais de tous les temps, un leader pour l’équipe. Et puis il y le coach, Fernando Santos, que tout le monde respecte. C’est un très bon entraîneur. Il était le premier Portugais à croire que l’on allait gagner la compétition. Il l’a clamé haut et fort. Et ça, ça dit beaucoup de lui. Il croit en son équipe. Et il croit au fait qu’elle peut conserver son titre. Le pays attend au moins une demi-finale. »

17:27 - Avantage Allemagne ? Le Portugal et l’Allemagne se sont rencontrés à 4 reprises depuis 2000. Au regard des statistiques, les hommes de Joachim Löw semblent avoir un avantage psychologique sur leur adversaire portugais. En effet, sur ces 4 rencontres, les Allemands se sont imposés à 3 reprises contre 1 victoire de la Seleçao das Quintas. En revanche, si la Mannschaft a perdu lors de la première journée de l’Euro, le Portugal n’a plus perdu depuis 7 matchs.

17:21 - L’avis de Joachim Löw sur le Portugal Le sélectionneur allemand se méfie de la formation de Fernando Santos comme il l'a confié en conférence de presse : « Tactiquement, nous devons mettre autre chose dans le jeu, plus de force offensive. L'équipe n'a pas suffisamment bien utilisé les espaces et elle a laissé le temps à l'adversaire de s'organiser. Le match contre la France l'a montré. Mais défensivement, il n'y aura pas beaucoup de changements. Le Portugal a construit une équipe qui grandit depuis 2016. Il n'y a pas seulement Ronaldo, mais quatre ou cinq autres joueurs. La France part depuis la ligne défensive de manière très directe. Le Portugal pratique plus un jeu de combinaisons et il le fait très bien. »

17:16 - L’avis de Fernando Santos sur l’Allemagne En conférence de presse, le sélectionneur portugais a fait de preuve de respect et de méfiance à l'égard de son adversaire : "Cette équipe d'Allemagne est une équipe fantastique, comme un rouleau compresseur. Je n'ai pas peur de l'Allemagne, mais les équipes se respecteront. Dire que le Portugal est favori contre l’Allemagne en Allemagne, c’est exagéré. Contre la France, l’Allemagne a beaucoup eu le ballon, avec une pression haute, qui poussait les champions du monde dans leur camp, la plupart des occasions françaises ont été concédées en contre-attaque… Le résultat n’illustre peut-être pas ce match entre 2 grandes équipes. On parle de la France et du Portugal comme des candidats (pour remporter l’Euro) mais pour moi l'Allemagne aussi figure sur cette liste. »

17:10 - Les compos officielles Ça y est, on connaît les compositions d'équipe officielles du Portugal et de l'Allemagne pour cette alléchante affiche pour le compte de la deuxième journée de l'Euro 2020. Découvrez les 22 acteurs de la rencontre : Le XI du Portugal : Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Pereira, Carvalho, Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo. Le XI de l'Allemagne : Neuer - Rudiger, Hummels, Ginter - Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens - Havertz, Gnabry, Müller #PORGER Les compos du choc!



