"Espagne - Pologne : la Roja déçoit encore, le résumé du match"

ESPAGNE - POLOGNE. Les Espagnols n'ont pas réussi à battre la Pologne de Robert Lewandowski lors de l'Euro 2021, ce samedi soir à Séville. Les deux équipes ont fait match nul sur le score de 1-1. Découvrez le résumé de cette rencontre.

23:10 - Le résumé vidéo de cette rencontre L'Espagne n'a pas réussi à faire mieux que match nul face à la Pologne ce soir à Séville, sur le score de 1-1.

???? L'Espagne concède le nul 1-1 face à la Pologne...

???? Lewandowski a répondu à Morata pour un résultat qui n'arrange pas la Roja et qui permet aux Polonais d'espérer encore se qualifier pour les 1/8èmes !https://t.co/4hyW9tegc1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2021

23:05 - Encore un penalty raté Obtenir un penalty dans cet Euro 2021 n'est pas toujours synonyme de but. Gerard Moreno a manqué un penalty qui aurait peut-être offert la victoire aux Espagnols. Mais l'attaquant de Villarreal n'est pas le seul à s'être raté depuis le début de la compétition. Sur les neuf penalties accordés jusqu'ici, quatre seulement ont débouché sur un but ! Le record est déjà égalé et sera donc sans doute battu avant la fin de la compétition.

???????? Gerard Moreno rate son penalty !

???? L'Espagnol frappe le poteau et Morata n'arrive pas à la reprendre correctement...

???? Ce match s'emballe !https://t.co/cOuki9cBCg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2021

22:59 - L'Espagne et la Pologne en danger L'Espagne et la Pologne ont un avenir bien incertain dans cette compétition après ce match nul (1-1). La Roja est désormais 3e du groupe E, avec 2 points, à deux longueurs de la Suède et à une de la Slovaquie. La Pologne ferme la marche, avec un seul point. Les quatre équipes peuvent donc encore se qualifier pour la suite de la compétition. Les derniers matches du groupe E opposeront l'Espagne à la Slovaquie et la Pologne à la Suède, mercredi à 18h.

22:53 - ⌛ Fin du match (1-1) ! Malgré un net avantage au niveau de la possession de balle (68% - 32%), l'Espagne a été en échec aujourd’hui. Pologne, qui en termine aussi avec un nombre de tirs cadrés inférieur à son adversaire (5 - 3), peut s’estimer heureux de repartir avec le match nul (1-1).

22:52 - Lewandowski et Rodri écopent d'un carton Robert Lewandowski écope d'un carton jaune pour une faute sur Aymeric Laporte au milieu du terrain. Quelques instants plus tard, c'est Rodri qui récolte un carton jaune pour avoir coupé un contre polonais.

22:51 - L'Espagne n'y arrive pas Les Espagnols ne sont pas vraiment dangereux dans cette fin de match alors qu'ils se doivent d'obtenir un résultat ce soir. Symbole d'une sélection espagnole pour qui tout est compliqué en ce moment.

22:48 - Cinq minutes de temps additionnel M. Orsato accorde cinq minutes de temps additionnel entre l'Espagne et la Pologne, ce samedi soir à Séville. Les Espagnols ont cinq minutes pour éviter une nouvelle déconvenue.

22:45 - Espagne: Morata laisse sa place Luis Enrique effectue un changement à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Alvaro Morata est remplacé par Oyarzabal à la pointe de l'attaque.

22:43 - Pologne: Bednarek et Moder remplacés Paulo Sousa effectue deux nouveaux changements dans cette fin de match. Dawidowicz et Linetty remplacent Bednarek et Moder au milieu du terrain.

22:42 - C'est chaud dans la surface polonaise Sur un excellent ballon de Ferran Torres dans la surface polonaise, Sarabia est bien trouvé et remise sur son contrôle pour Morata qui frappe en force mais Szczesny sort à toute vitesse pour détourner le tir !

22:40 - Pau Torres averti côté espagnol Le défenseur de l'Espagne Pau Torres récolte un carton jaune pour avoir mis un coude dans le visage de Lewandowski sur un duel aérien au milieu du terrain.

22:39 - Rodri frappe ! Sur un centre venu de l'aile droite, Morata s'arrache pour dévier le ballon en retrait et Rodri peut frapper en demi-volée mais c'est dans les bras de Szczesny !

22:37 - Szczesny se manque un peu Szczesny est tout près d'une grosse bévue sur une sortie au sol. Le gardien de la Juventus ne parvient pas à capter le ballon et Ferran Torres tente d'en profiter mais le gardien polonais finit par s'en saisir.

22:34 - Plus qu'un quart d'heure à jouer Il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre l'Espagne et la Pologne, dans ce groupe E qui est toujours très indécis. Les deux équipes ont besoin de ces 3 points !

22:31 - Ferran Torres de la tête ! Ferran Torres est oublié par la défense polonaise sur un centre de Pablo Sarabia depuis l'aile droite mais l'ailier de Manchester City ne parvient pas à ajuster sa tête !

22:29 - Sarabia obtient un coup franc Kamil Glik concède un coup franc sur le côté droit en faisant faute sur Pablo Sarabia. Le joueur du PSG se charge de le frapper mais Szczesny dégage le ballon des deux poings.

22:26 - Espagne: Saraba et Ruiz entrent Luis Enrique effectue deux changements dans la foulée. Le joueur du PSG Pablo Sarabia et Fabian Ruiz remplacent Koke et Gerard Moreno pour les 25 dernières minutes.

22:25 - Pologne: Frankowski entre en jeu Paulo Sousa effectue un deuxième changement dans ce match après la sortie de Klich tout à l'heure, juste après le but de Lewandowski. Frankowski remplace Swiderski.

22:24 - Corner pour l'Espagne Une frappe déviée de Morata permet aux Espagnols d'obtenir un corner sur le côté gauche, mais la défense polonaise ne tremble pas et écarte le danger facilement.

22:22 - L'Espagne à l'attaque Evidemment, après ce penalty manqué consécutif à l'égalisation de Lewandowski, les Espagnols se ruent à l'attaque sur la pelouse pour arracher ce succès dont ils ont tant besoin.

22:19 - Espagne: Olmo cède sa place Luis Enrique décide d'effectuer un changement dans la foulée de ce penalty manqué. Dani Olmo est remplacé par Ferran Torres pour cette dernière demi-heure.

22:18 - Jozwiak récolte un carton jaune Le milieu de terrain polonais Jozwiak récolte un carton jaune pour une faute grossière au milieu du terrain. Les Polonais sont énervés mais cette décision semble logique.

22:17 - Gerard Moreno manque le penalty ! Gerard Moreno prend ses responsabilités après cette faute sur lui et ouvre son pied mais le ballon s'écrase sur le poteau. Ca revient sur Morata qui ne parvient pas à reprendre victorieusement !

22:15 - Penalty pour l'Espagne ! M. Orsato est alerté pour un possible penalty après une faute de Moder sur Gerard Moreno et va regarder les images. Il ne faut que quelques secondes à M. Orsato pour se décider et il désigne le point de penalty ! Carton jaune pour Moder pour cette faute.

22:13 - Lewandowski égalise pour la Pologne ! La Pologne égalise dans ce début de seconde période ! Sur un centre venu de l'aile droite, Robert Lewandowski prend le dessus sur Laporte au centre et détourne de la tête pour tromper Unai Simon ! 1-1 entre les deux équipes après 54 minutes.

22:12 - ⚽ But pour la Pologne (1-1) ! Robert Lewandowski vient de trouver l'ouverture pour la Pologne à la 54e minute de jeu dans cette 2e période !

22:09 - Moder échappe au carton jaune Le milieu de terrain de la Pologne Moder aurait peut-être mérité un carton jaune pour une faute grossière sur Koke à 70 mètres de son but, mais M. Orsato se montre clément en ce début de seconde période.

22:06 - Aucun changement à la pause Les deux sélectionneurs, Luis Enrique et Paulo Sousa, n'ont pas effectué le moindre changement à la mi-temps. Il reste donc encore cinq changements possibles aux deux nations.

22:03 - Début de la 2e mi-temps. C’est reparti entre l'Espagne et la Pologne, à Séville, où Daniele Orsato donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.