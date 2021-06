"Espagne - Pologne : suivez le match en direct !"

ESPAGNE - POLOGNE. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match de l'Euro 2021 en direct entre l'équipe d'Espagne de foot et la Pologne, ce samedi soir à Séville. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Espagne et de la Pologne pénètrent sur la pelouse du stade de La Cartuja, à Séville. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes après les hymnes des deux nations par l'arbitre italien M. Orsato.

20:48 - Un "immense défi" pour Lewandowski Après la défaite contre la Slovaquie, Robert Lewandowski sait à quel point ce match face à l'Espagne est important pour la Pologne, qui se doit d'obtenir un résultat à Séville ce soir: "Il y a de la pression tout le temps, surtout quand on dispute un Euro et qu'on n'a pas pris de points, a-t-il avoué devant la presse. Bien sûr, nous jouons contre l'Espagne, une grande équipe, de grands joueurs. Pour nous, ce sera vraiment un immense défi." Le sélectionneur espagnol de Luis Enrique a lui confiance en son équipe: "Le premier match a été solide mis à part le résultat, qui nous a un peu attristés, mais nous sommes désormais tournés vers ce grand rendez-vous. Notre appétit et notre ambition ont été très clairs à l'entraînement et nous nous préparons pour un grand résultat."

20:40 - Le point dans le groupe E de cet Euro 2021 L'Espagne et la Pologne ne pourront pas se qualifier à l'issue de cette rencontre, quel que soit le résultat final. Avec 4 points, la Suède occupe la tête du groupe E, après sa victoire devant la Slovaquie (1-0) vendredi. Derrière la Slovaquie (3 points), l'Espagne est actuellement 3e avec un seul point et la Pologne ferme la marche, avec 0 point, après sa défaite contre la sélection slovaque lors du premier match (1-0).

20:32 - L'historique entre l'Espagne et la Pologne Huit des dix affrontements entre l'Espagne et la Pologne à ce jour se sont soldés par des victoires espagnoles – dont un triomphe 6-0 lors de la plus récente, lors d'un match amical à Murcie le 8 juin 2010 en préparation pour l'équipe de Vicente del Bosque qui allait remporter la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Sergio Busquets a débuté ce match pour l'Espagne. Kamil Glik, Robert Lewandowski et Maciej Rybus faisaient partie de l'équipe de Pologne. La Roja reste sur trois victoires contre la Pologne, depuis un match nul 1-1 en février 1994. Ce match était un match amical, comme l'ont été les huit derniers matches entre ces deux équipes.

20:24 - Pologne: Paulo Sousa mise sur une défense à 3 Le sélectionneur portugais de la Pologne Paulo Sousa a décidé de miser sur une défense renforcée pour affronter l'Espagne. Glik sera entouré de Bereszynski et de Bednarek dans l'axe, avec Jozwiak et Rybus sur les ailes. En l'absence de Krychowiak, suspendu, Linetty et Moder débutent au milieu. Lewandowski sera accompagné par Zielinski et Swiderski devant, dans le 3-4-3. Le onze de départ de la Pologne: Szczesny - Jozwiak, Bereszynski, Glik, Bednarek, Puchacz - Linetty, Moder - Zielinski, Lewandowski, Swiderski.

20:16 - Espagne: Luis Enrique ne fait qu'un changement Après l'entrée en lice décevante de l'Espagne contre la Suède lundi (0-0), Luis Enrique a décidé de faire confiance à quasiment la même équipe pour affronter la Pologne ce soir. Sergi Busquets est de retour dans le groupe après son contrôle positif au Covid-19, mais prend place sur le banc. Un seul changement a lieu, Gerard Moreno prenant la place de Ferran Torres sur l'aile droite du 4-3-3 espagnol. Le onze de départ de l'Espagne: U. Simon - M. Llorente, Laporte, P. Torres, Gaya - Koke, Rodri, Pedri - G. Moreno, Morata, Olmo. ???? ¡¡ASÍ SALIMOS ANTE POLONIA!!



20:08 - Une rencontre qui n'est pas diffusée en clair Cette rencontre entre l'Espagne et la Pologne comptant pour la deuxième journée de la phase de poules ne sera pas diffusée en clair ce samedi soir, mais seulement sur la chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.