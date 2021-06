"Portugal - France : les Bleus terminent premiers, le résumé du match"

PORTUGAL - FRANCE. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun inscrit un doublé dans un match fou entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal, mercredi soir à Budapest, qui s'est terminé sur le score de 2-2. Les Bleus terminent premiers du groupe F. Découvrez le résumé du match.

23:30 - Le résumé du match: accrochés, les Bleus terminent premiers quand même Assurée de sa qualification avant même le coup d'envoi de cette rencontre face au Portugal, l'équipe de France savait pourtant l'importance de terminer à la première afin de négocier un huitième de finale plus "abordable" et d'éviter l'Angleterre ou la Belgique. Impossible donc de se relâcher pour ce troisième match de la poule F, ou de faire tourner. Kylian Mbappé est le premier à se mettre en évidence. Lancé en orbite par Pogba, l'attaquant du PSG tombe sur Rui Patricio, auteur de son premier arrêt de classe du match (16e). Hugo Lloris, dans l'autre but, commet lui l'irréparable en concédant un penalty après avoir heurté dans les airs un autre joueur du PSG, Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo en profite pour donner l'avantage au Portugal (1-0, 31e). Bousculés, apathiques, les Bleus ont la chance de revenir dans le temps additionnel, là aussi sur penalty, après une légère faute de Semedo sur Mbappé. Benzema, plein de sang-froid, égalise et marque son premier but en bleu depuis son retour (1-1, 45e+2). Il en marquera un deuxième dès le retour des vestiaires pour donner l'avantage aux Bleus (1-2, 47e). La rencontre s'emballe alors et M. Mateu Lahoz siffle son troisième penalty pour une faute de main de Koundé dans la surface. Cristiano Ronaldo ne se fait pas prier pour égaliser (2-2, 60e). Dans la foulée, Pogba et Griezmann passent tout près du troisième but français mais tombe sur un Rui Patricio exceptionnel (68e). Le score en restera là et il convient aux deux équipes, qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021.

23:16 - Benzema: "Beaucoup de joie et de fierté" Elu homme du match par l'UEFA, Karim Benzema s'est également arrêté au micro de beIN Sports pour revenir sur son doublé inscrit face aux Portugais, ses premiers buts sous le maillot bleu depuis son retour: "J'ai ressenti beaucoup de joie, de fierté. Tout le monde l'attendait. Il y avait cette pression sur moi de tout un pays, mais je suis un joueur professionnel et j'ai besoin de cette pression aussi. Aujourd'hui, ça fait plaisir de marquer et en plus on est qualifiés. J'avais envie de marquer avec cette équipe-là, surtout que les buts sont très importants dans cette compétition."

23:12 - Première réaction de Didier Deschamps Le sélectionneur français Didier Deschamps s'est exprimé au micro de beIN Sports après ce match nul entre le Portugal et l'équipe de France (2-2), ce mercredi soir à Budapest. ???? #EURO2020 ???????????????? #PORFRA

23:07 - La France affrontera la Suisse, lundi soir Avec la fin de la phase de poules, on connaît donc avec précision la suite du tableau pour l'équipe de France. Les Bleus affronteront la Suisse en huitièmes de finale, lundi soir (21h) à Bucarest. En cas de qualification, la France retrouverait l'Espagne ou la Croatie en quarts de finale. En finissant à la deuxième place, l'Allemagne ira affronter l'Angleterre à Wembley mardi prochain, tandis que le Portugal jouera sa qualification contre la Belgique dimanche.

23:02 - La France qualifiée à la première place Avec ce résultat face aux Portugais (2-2), l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro 2021 après avoir terminé à la première place de ce groupe F, devant l'Allemagne puis le Portugal. La Hongrie, malgré son héroïque match nul accroché à Munich ce soir (2-2), termine dernière de la poule.

22:57 - ⌛ Fin du match (2-2) ! Le score reste finalement de parité (2-2) entre le Portugal et France, mais les Français pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. La France en effet eu l’avantage en termes de possession de balle (49%-51%) mais a aussi cadré plus de frappes que ses adversaires (5 contre 3). Il lui a manqué une dose d’efficacité pour faire la différence dans cette partie.

22:55 - Coman s'écroule dans la surface Kingsley Coman s'écroule dans la surface au contact de Bruno Fernandes, après avoir pris un coup dans le mollet de la part du milieu de terrain de Manchester United. Mais M. Mateu Lahoz ne signale rien.

22:52 - Cinq minutes de temps additionnel M. Mateu Lahoz accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette rencontre entre le Portugal et la France, alors que le score est toujours de 2-2 à Budapest.

22:49 - Portugal: Sanches remplacé C'est au tour de Fernando Santos d'effectuer un nouveau changement. Au milieu du terrain, Renato Sanches, excellent ce soir, est remplacé par Sergio Oliveira.

22:48 - France: Sissoko entre en jeu Didier Deschamps effectue un quatrième changement dans ce match. Moussa Sissoko fait son entrée en jeu à la place d'Antoine Griezmann.

22:45 - Kimpembe averti pour la France Presnel Kimpembe récolte un carton jaune pour une faute sur Cristiano Ronaldo dans le camp portugais. Le défenseur du PSG est le 4e joueur français averti ce soir.

22:44 - Le rythme est retombé Le rythme de la rencontre est complètement retombé depuis quelques minutes. On sent que les deux équipes payent les efforts fournis depuis la reprise, et peut-être qu'elles se contentent aussi un petit peu de ce match nul...

22:41 - Portugal: Semedo remplacé C'est peut-être plus que des crampes pour Nelson Semedo, qui est obligé de laisser sa place à Diogo Dalot sur le côté droit de la défense du Portugal pour les dix dernières minutes.

22:40 - Des crampes pour Semedo Le latéral droit portugais, Nelson Semedo, souffre de crampes dans la surface du Portugal. Kylian Mbappé lui vient en aide, très sportivement, et tous les joueurs en profitent pour récupérer et s'hydrater.

22:38 - Les deux équipes ont besoin de souffler On sent que les deux équipes ont besoin de souffler après une folle demi-heure, que ce soit au niveau du rythme ou au niveau du scénario. Le rythme est retombé depuis quelques minutes.

22:35 - Portugal: Santos fait deux changements Bernardo Silva et Joao Moutinho sont remplacés respectivement par Bruno Fernandes et Ruben Neves du côté du Portugal, à un peu moins de 20 minutes de la fin de la rencontre.

22:33 - La Hongrie mène toujours en Allemagne Cette dernière soirée de la phase de poules est folle, que ce soit avec ce match entre la France et le Portugal ou avec le match entre l'Allemagne et la Hongrie. Les Hongrois ont repris l'avantage à Munich après l'égalisation allemande, ce qui leur permet d'accrocher la 3e place virtuellement, tout en éliminant la Nationnalmanschaft.

22:30 - Quelles occasions pour la France ! Quelles opportunités pour la France ! Paul Pogba, à 25 mètres du but, se joue de Palhinha avant d'enrouler une frappe puissante en lucarne mais Rui Patricio s'envole pour détourner main opposée et envoyer le ballon sur son poteau. Derrière, Griezmann est là pour reprendre et frapper dans un angle fermé mais Rui Patricio détourne encore !