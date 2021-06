"Portugal - France : Ronaldo récidive sur penalty, le match en direct"

PORTUGAL - FRANCE. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun inscrit un doublé dans un match fou (2-2). Vivez le match en direct entre l'équipe de France de foot et le Portugal, ce mercredi soir lors du dernier match de la phase de poules de l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

22:44 - Le rythme est retombé Le rythme de la rencontre est complètement retombé depuis quelques minutes. On sent que les deux équipes payent les efforts fournis depuis la reprise, et peut-être qu'elles se contentent aussi un petit peu de ce match nul...

22:41 - Portugal: Semedo remplacé C'est peut-être plus que des crampes pour Nelson Semedo, qui est obligé de laisser sa place à Diogo Dalot sur le côté droit de la défense du Portugal pour les dix dernières minutes.

22:40 - Des crampes pour Semedo Le latéral droit portugais, Nelson Semedo, souffre de crampes dans la surface du Portugal. Kylian Mbappé lui vient en aide, très sportivement, et tous les joueurs en profitent pour récupérer et s'hydrater.

22:38 - Les deux équipes ont besoin de souffler On sent que les deux équipes ont besoin de souffler après une folle demi-heure, que ce soit au niveau du rythme ou au niveau du scénario. Le rythme est retombé depuis quelques minutes.

22:35 - Portugal: Santos fait deux changements Bernardo Silva et Joao Moutinho sont remplacés respectivement par Bruno Fernandes et Ruben Neves du côté du Portugal, à un peu moins de 20 minutes de la fin de la rencontre.

22:33 - La Hongrie mène toujours en Allemagne Cette dernière soirée de la phase de poules est folle, que ce soit avec ce match entre la France et le Portugal ou avec le match entre l'Allemagne et la Hongrie. Les Hongrois ont repris l'avantage à Munich après l'égalisation allemande, ce qui leur permet d'accrocher la 3e place virtuellement, tout en éliminant la Nationnalmanschaft.

22:30 - Quelles occasions pour la France ! Quelles opportunités pour la France ! Paul Pogba, à 25 mètres du but, se joue de Palhinha avant d'enrouler une frappe puissante en lucarne mais Rui Patricio s'envole pour détourner main opposée et envoyer le ballon sur son poteau. Derrière, Griezmann est là pour reprendre et frapper dans un angle fermé mais Rui Patricio détourne encore !

22:28 - France: Coman entre en jeu Didier Deschamps effectue un troisième changement dans ce match en faisant entrer Kingsley Coman à la place de Corentin Tolisso sur l'aile droite. Un changement offensif côté français.

22:25 - Bernardo Silva se manque Bernardo Silva est chargé de frapper un coup franc sur le côté droit de la surface française mais l'ailier de Manchester City se manque complètement et envoie le ballon derrière le but de Lloris.

22:22 - Ronaldo récidive sur penalty ! Cristiano Ronaldo ne tremble pas à l'heure de jeu face à Lloris pour la deuxième fois de la soirée ! L'attaquant de la Juve égalise en prenant Lloris à contre-pied. 2-2 entre la France et le Portugal après 60 minutes de jeu.

22:21 - ⚽ But pour le Portugal (2-2) ! Cristiano Ronaldo fait trembler les filets pour son équipe à la 60e minute de jeu dans cette 2e période !

22:21 - Penalty pour le Portugal ! Nouveau penalty dans cette rencontre ! M. Mateu Lahoz désigne le point de penalty après une main de Jules Koundé sur un centre de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais va se présenter pour la deuxième fois face à Lloris.

22:18 - Deschamps réfléchit pour son latéral gauche Didier Deschamps a demandé à Adrien Rabiot s'il se sentait de continuer à jouer en tant que latéral gauche, et la réponse a été positive de la part du joueur de la Juve. Kimpembe pourrait sinon être décalé à gauche, cela lui est déjà arrivé au PSG.

22:14 - France: Digne doit laisser sa place Coup dur pour l'équipe de France, avec la blessure de Lucas Digne, qui a ressenti quelque chose au niveau de la cuisse. C'est Adrien Rabiot qui fait son entrée en jeu pour jouer latéral gauche pour le moment.

22:11 - But pour Benzema et la France ! Karim Benzema donne l'avantage à l'équipe de France dès le retour des vestiaires ! Bien trouvé dans la surface sur la droite dans le profondeur, Benzema croise bien son tir et trompe Rui Patricio. Il est signalé hors-jeu par l'arbitre assistant mais le but est confirmé avec l'aide de la vidéo ! 2-1 pour la France.

22:10 - ⚽ But pour la France (1-2) ! Karim Benzema trouve l'ouverture pour son équipe à la 47e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

22:08 - Un changement dans chaque équipe à la mi-temps Du côté de l'équipe de France, Lucas Hernandez a été remplacé par Lucas Digne à la mi-temps, alors que du côté du Portugal, Danilo Pereira n'est pas revenu non plus, remplacé par Joao Palhinha.

22:07 - Début de la 2e période. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Antonio Mateu Lahoz, au Stade Ferenc Puskas. Le score est de 1-1.

21:58 - La France s'en sort bien Le Portugal et la France sont à égalité après une première période engagée au Puskas Stadium de Budapest (1-1). Les Français ont eu du mal à s'organiser et à prendre à défaut l'équipe portugaise dans le 4-2-3-1 hybride mis en place par Didier Deschamps avec Corentin Tolisso sur l'aile droite. Hugo Lloris a concédé un penalty logique en faisant une grosse faute sur Danilo Pereira, ce qui a permis à Cristiano Ronaldo de donner l'avantage aux Portugais (1-0, 31e). Dans le temps additionnel, une faute moins évidente de Semedo sur Mbappé a également offert un penalty aux Bleus. Karim Benzema n'a pas tremblé pour marquer son premier but en bleu depuis son retour (1-1, 45e+2). Un moindre mal pour la France, qui va devoir montrer bien plus en deuxième période pour aller chercher la victoire.