"Portugal - France : suivez le match en direct !"

PORTUGAL - FRANCE. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre l'équipe de France de foot et le Portugal, ce mercredi soir lors du dernier match de la phase de poules de l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs des équipes du Portugal et de la France pénètrent sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest ! L'arbitre espagnol M. Mateu Lahoz sifflera le coup d'envoi après les hymnes des deux pays.

20:50 - Cristiano Ronaldo à deux buts du record mondial Cristiano Ronaldo a inscrit son 107e but avec le Portugal à l'occasion de sa 177e sélection, samedi dernier lors de la défaite face à l'Allemagne (2-4). L'attaquant de la Juventus n'est plus qu'à deux réalisations du recordman mondial, l'Iranien Ali Daei, qui avait marqué 109 buts en 149 sélections. "Les records sont faits pour être battus. Ronaldo a vraiment les qualités pour le faire. J’ai beaucoup de respect pour lui. Il est un si grand joueur qu’il n’est pas nécessaire de faire ses louanges", disait Ali Daei à l’agence Khabar Online en 2018. Le Portugais a l'occasion de le faire ce soir face aux Bleus, contre qui il n'a jamais marqué en six rencontres. Son pire bilan face à une sélection.

20:44 - Une défaite inhabituelle à l'Euro 2016 Le Portugal n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches contre la France. Il s'agissait, bien évidemment, de la finale de l'Euro 2016, au stade de France (1-0, a.p.). Historiquement, les deux nations se se sont affrontées à 27 reprise. La balance penche nettement en faveur des Bleus, qui totalisent 19 victoires, 2 nuls et 6 défaites face à cet adversaire. Depuis la défaite en finale de l'Euro 2016, deux nouvelles confrontations ont eu lieu, en Ligue des nations, avec à la clé, un résultat nul (0-0) au Stade de France en octobre 2020 et une victoire des Bleus à Lisbonne, le mois suivant (0-1).

20:38 - Une rencontre à suivre sur TF1 et beIN Sports Cette rencontre entre le Portugal et la France comptant pour la troisième journée de la phase de poules sera diffusée en clair ce dimanche soir sur TF1, mais également sur la chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.

20:32 - Le point sur le classement du groupe F Voici le récapitulatif du classement de cette poule, avant Portugal - France et Allemagne - Hongrie, qui se disputeront simultanément ce soir, à partir de 21 heures (les deux premiers qualifiés, le troisième qualifié s'il figure parmi les quatre meilleurs troisièmes des six poules) : Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 France 4 2 1 0 1 2 1 1 2 Allemagne 3 2 1 1 0 4 3 1 3 Portugal 3 2 1 1 0 5 4 1 4 Hongrie 1 2 0 1 1 1 4 -3

20:24 - La France en sait plus sur son avenir La France est désormais fixée sur son avenir dans cet Euro 2021. Assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale, les Français savent désormais ce qui les attend en fonction du résultat de ce soir. Si la France l'emporte, elle terminera à la première place et affrontera la Suisse, ou l'Ukraine, le 28 juin à Bucarest (21h). En cas de deuxième place, ce sera l'Angleterre à Wembley, le 29 juin (18h). En cas de troisième place, ce sera la Belgique, le 27 juin à Séville (21h).

20:16 - Portugal: Bruno Fernandes remplaçant Le sélectionneur portugais Fernando Santos a fait des choix forts pour affronter la France lors de ce dernier match de la phase de poules. Il a décidé d'abandonner le 4-2-3-1 pour revenir à un 4-3-3 plus solide défensivement. Conséquence directe, Bruno Fernandes prend place sur le banc ce soir, alors que Renato Sanches et Joao Moutinho débutent au milieu en compagnie de Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo est accompagné de Diogo Jota et de Bernardo Silva devant. Le onze de départ du Portugal: R. Patricio - N. Semedo, Pepe, R. Dias, Guerreiro - R. Sanches, D. Pereira, J. Moutinho - B. Silva, C. Ronaldo, D. Jota. Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo! pic.twitter.com/ByCuZWGjWp — Portugal (@selecaoportugal) June 23, 2021

20:08 - France: Deschamps revient au 4-2-3-1 Comme pressenti depuis plusieurs jours, Didier Deschamps a décidé de revenir au 4-2-3-1 et d'oublier le 4-3-3 mis en place depuis le retour de Karim Benzema sous le maillot bleu. Corentin Tolisso va jouer le rôle de Blaise Matuidi à la Coupe du monde 2018, mais sur le côté droit, pour laisser Kylian Mbappé évoluer sur le côté gauche. Antoine Griezmann retrouve son rôle de prédilection en soutien de Karim Benzema. Pogba et Kanté sont associés au milieu. Derrière, Jules Koundé est préféré à Benjamin Pavard à droite. Le onze de départ de la France: Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, L. Hernandez - Pogba, Kanté - Tolisso, Griezmann, Mbappé - Benzema. La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! ???????????????? #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021

20:00 - Plus de 7500 spectateurs français Sans les ultras hongrois, partis soutenir leur équipe à Munich contre l'Allemagne, la Puskas Arena de Budapest sera certainement moins bouillante lors de France-Portugal que lors de Hongrie-France samedi dernier, même si plus de 55 000 spectateurs sont annoncés pour l'un des chocs du premier tour de cet Euro 2021. De nombreux spectateurs français ont fait le déplacement jusqu'à la capitale hongroise, puisque plus de 7500 d'entre eux sont attendus dans l'enceinte hongroise.

19:50 - Griezmann : "On est obligé d'avoir une réaction contre le Portugal" Contrarié par le match nul concédé face à la Hongrie, Antoine Griezmann a fait part de sa détermination avant ce France - Portugal. "On est obligé d’avoir une réaction contre le Portugal, a-t-il déclaré dès dimanche. Il va falloir répondre présent, on a l’équipe et le groupe pour gagner ce match, on va le jouer pour cela. Ce ne sera pas facile mais à nous de bien faire pour prendre les trois points, garder cette première place et donner du plaisir aux supporters français. La défaite en finale de l’Euro 2016 chez nous contre le Portugal a été une grosse déception, qui nous a donné encore plus faim. Cela nous a donné envie de nous surpasser pour revenir en finale et cette fois-ci la gagner, ce qui a été le cas en 2018. Ce sera encore un gros match".

19:37 - Deschamps évoque aussi les dernières confrontations Didier Deschamps est, lui, revenu sur les matchs de Ligue des nations de l'automne dernier : "Les deux confrontations que l'on a eues au Stade de France (0-0) et à Lisbonne (victoire 1-0) nous serviront à nous comme au Portugal. Même si beaucoup de joueurs seront présents des deux côtés, ce sera une autre histoire cette fois-ci. Les forces du Portugal sont les mêmes, ils nous connaissent aussi. Ce sera de toute façon un match de haut niveau".

19:25 - Lloris : "La finale de 2016 fait partie du passé" Hier, en conférence de presse, le capitaine des Bleus a été invité à revenir sur cette dernière défaite de l'équipe de France face au Portugal, qui l'avait privé d'un titre européen en 2016. "C'est une finale d'un Euro avec toute ce que ça a pu engranger comme émotions, a-t-il expliqué. C'est un souvenir douloureux car il y a eu cette défaite avec un scénario difficile pour les Français mais ça fait partie du passé. On a su construire derrière avec un succès dans la Coupe du monde en Russie, certainement que les deux choses sont liées. Ce mercredi, le contexte sera différent avec un match de poule et de l'enjeu pour les deux équipes".

19:11 - La composition probable de la France contre le Portugal D'après les informations de L'Equipe, Didier Deschamps aurait décidé d'apporter quelques modifications dans sa composition pour ce Portugal - France, par rapport au dernier match. Benjamin Pavard et Lucas Digne laisseraient ainsi leur place à Jules Koundé et Lucas Hernandez sur les côtés de la défense, tandis que Adrien Rabiot serait relayé par au milieu de terrain par Corentin Tolisso. Ce dernier n'évoluerait toutefois pas dans le même registre que le joueur de la Juve puisque le sélectionneur des Bleus aurait décidé d'opter pour un schéma en 4-2-3-1, de manière notamment à placer Antoine Griezmann dans l'axe, en soutien de Benzema. Mabppé serait décalé sur le côté gauche et Tolisso serait placé à droite, dans un rôle plus défensif, pour équilibrer l'ensemble. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Tolisso, Griezmann, Mbappé - Benzema.

18:26 - Le Portugal qualifié si… De son coté, le Portugal n'a pas encore composté son billet pour les 8e de finale avant ce match contre la France. Les hommes de Fernando Santos seront qualifiés s'ils ne perdent pas ce soir et peuvent même terminer premier du groupe s'ils l'emportent face aux Bleus et si l'Allemagne ne gagne pas contre la Hongrie. En revanche, la sélection lusitanienne sera éliminée si elle s'incline et si les Allemands perdent également.

18:12 - La France première du groupe si.. Avant ce France - Portugal, les Bleus sont donc assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 mais ne connaissent pas encore leur rang dans ce groupe F. Hugo Lloris et ses coéquipiers seront sûrs de terminer premiers s'ils gagnent ce soir, ou s'ils obtiennent un résultat nul et si, dans le même temps, ou l'Allemagne ne bat pas la Hongrie. Si la France perd pendant que la Hongrie s'impose, la deuxième place se jouera à la différence de buts.

18:01 - La France à la relance Après avoir parfaitement débuté cet Euro 2021 en battant l'Allemagne (1-0), les Bleus ont déçu samedi dernier contre la Hongrie (1-1) et espèrent bien profiter de ce France - Portugal pour lancer une nouvelle dynamique. La qualification n'est plus un souci mais l'enjeu pour les hommes de Didier Deschamps sera, d'une part, de retrouver une harmonie collective, d'autre part, de remporter ce match pour terminer à la première place du classement du groupe et s'éviter un potentiel huitième de finale délicat contre la Belgique ou les Pays-Bas.

17:44 - Bixente Lizarazu n'imagine pas un match spectaculaire L'ancien international, qui commentera ce France - Portugal à la TV ce soir, sur TF1, a également livré une chronique dans l'édition du jour de l'Equipe. Il y observe les similitudes entre les deux équipes. "Que l'on soit portugais ou français, si l'on aspire à un football d'attaque flamboyant, on peut légitimement se sentir frustré par ce décalage entre le matériel à disposition et le spectacle, indique-t-il. La France comme le Portugal ont choisi une autre voie : un football rigoureux, pragmatique, calculateur. Un football efficace, où on joue à faire moins d'erreurs que l'adversaire. Un football pas souvent beau à voir mais toujours pénible à affronter (...) Alors ce match, malgré le talent offensif présent sur la pelouse, ne sera sans doute pas le plus spectaculaire de l'Euro (...) Mais le Portugal et la France restent pour moi deux favoris qui peuvent encore monter en puissance. Et s'ils y arrivent, ceux qui vont croiser leur route ne vont pas s'amuser".

17:31 - Fernando Santos (Portugal) se méfie aussi de la force défensive des Bleus Interrogé sur la force de frappe offensive de l'équipe de France, le sélectionneur du Portugal a insisté hier sur les autres atouts des Bleus : "La France a une grande équipe. Si elle n’avait qu’une grande attaque et défendait mal… mais elle a tellement de talents. Kanté, Pogba, Rabiot, ce sont des joueurs de grande qualité. Ils sont doués, courent sur tous les ballons. Et les joueurs offensifs sont rapides, bons en un contre un. Bien sûr que Mbappé, Griezmann et Benzema ont du talent, mais l’équipe de France a des joueurs de qualité à tous les postes".