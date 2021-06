"Portugal - France : sur quelle chaîne ? Une surprise dans la compo de Deschamps ?"

PORTUGAL - FRANCE. Déjà qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro de foot, l'équipe de France ambitionne de conserver la première place du groupe F, ce mercredi, ace au Portugal. Jules Koundé et Corentin Tolisso pourraient figurer dans le onze de départ. Composition probable, horaire, diffusion TV… Voici ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 18h09] L'équipe de France de football abord ce dernier match du groupe F, face au Portugal avec un poids en moins : les résultats des autres poules lui permettront en effet de démarrer la rencontre en étant certaine d'être qualifiée pour les 8e de finale. L'enjeu de ce choc entre le champion d'Europe en titre portugais et le champion du monde en titre français sera donc de savoir à quelle place termineront les deux équipes dans cette poule. Ce classement servira en effet à déterminer leur adversaire au tour suivant. En clair, si les Bleus terminent premiers, ils seront opposés à la Suisse ou l'Ukraine : s'ils terminent deuxièmes, ils joueront contre l'Angleterre ou la République tchèque ; et s'ils terminent troisièmes, ils seront opposés aux Pays-Bas ou à la Belgique. Au-delà d'éventuels calculs, Antoine Griezmann et ses coéquipiers espèrent surtout montrer leur meilleur visage après le résultat nul décevant concédé face à la Hongrie. "On est obligé d'avoir une réaction, on a l'équipe et le groupe pour gagner ce match, on va le jouer pour cela, a indiqué l'attaquant des Bleus, dimanche, devant la presse. Ce ne sera pas facile mais à nous de bien faire pour prendre les trois points, garder cette première place et donner du plaisir aux supporters français".

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match Portugal - France : il sera donné à 21h, ce mercredi 23 juin 2021, depuis la Ferenc-Puskas Arena de Budapest (Hongrie). La rencontre devrait donc se terminer vers 23 heures.

Pour ce match face au Portugal, Didier Deschamps pourrait procéder à trois changements dans sa composition de départ par rapport à la rencontre contre la Hongrie : Lucas Hernandez à la place de Lucas Digne au poste de latéral gauche, Jules Koundé en relais de Pavard à droite, et Corentin Tolisso plutôt que Adrian Rabiot au milieu de terrain. reste à savoir si le schéma tactique restera le même, en 4-3-3, ou si le sélectionneur des Bleus décidera de recentrer Griezmann en soutien de Benzema. La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann, Benzema, Mbappé. Du côté portugais, Fernando Santos serait tenté de titulariser Renato Sanches sur le flanc droit. La compo probable du Portugal : Rui Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho - Renato Sanches, Bruno Fernandes, Jota - Cristiano Ronaldo.

Même si elle se partage la diffusion des matchs de l'équipe de France avec M6, c'est bien TF1 qui assurera la retransmission de ce match face au Portugal. Le duo habituel de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizrazu, sera aux commentaires, accompagné de Frédéric Calenge en bord de terrain. La rencontre sera aussi à suivre sur beIN Sports 1.

Pour accéder à la retransmission de ce match de l'Euro 2021 entre la France et le Portugal en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet 6play (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce dernier match de poule de l'équipe de France à l'Euro 2021.