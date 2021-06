"Macédoine du Nord - Pays-Bas : le match en direct"

Goran Pandev était en conférence d'avant match pour annoncer sa retraite internationale après ce match contre les Pays-Bas. Il espère "un match spécial et une bonne performance d'adieu". L'ancien joueur de l'Inter a confiance en l'avenir espère voir ses coéquipiers aller loin dans le futur."Cette génération peut apporter à la nation beaucoup de joie dans le futur, et je crois qu'elle est capable de se qualifier pour la Coupe du monde".

17:46 - De Boer : "Ne pas les sous-estimer"

En conférence de presse d'avant match Frank De Boer a expliqué pourquoi il ne faisait que très peu tourner. "La Macédoine du Nord mérite d'être là. Ils ont été performants et sont bien organisés. Et ils ont ce renard Pandev qui crée des différences. C'est génial de le voir encore prendre du plaisir et être important pour son pays. Nous ne pouvons pas les sous-estimer, donc je ne vais pas faire beaucoup tourner". Et c'est effectivement le cas puisque seulement 2 nouveaux joueurs (Malen et Gravenberch) font leur apparition dans le 11 de départ.