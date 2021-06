"Macédoine du Nord - Pays-Bas : les Néerlandais terminent premiers, le résumé du match"

MACEDOINE - PAYS-BAS. Grâce à Memphis Depay et un doublé de Georginio Wijnaldum, les Pays-Bas se sont imposés face à la Macédoine du Nord 3-0. Les Pays-Bas sont donc qualifiés et terminent premiers de leur groupe. Ils filent en huitièmes de finale de cet Euro 2020. Retrouvez le résumé de la rencontre.

20:25 - Le résumé du match La Macédoine du Nord partira donc bredouille de cet Euro 2020 mais ses supporters pourront rentrer chez eux la tête haute et le sourire aux lèvres. Car, oui, les coéquipiers de Goran Pandev, qui disait adieu au football avec sa sélection nationale, n'auront pas démérité durant la compétition. Et s'il n'ont pas réussi à prendre le moindre point, ils ont su montrer un football plutôt séduisant malgré certaines lacunes. Ce fut d'ailleurs encore le cas cet après-midi dans la Johan-Cruyff face au Pays-Bas avec deux buts refusés logiquement pour des positions de hors-jeu et Tricovski qui a aussi touché le poteau à 1-0. Mais, les Oranjes, c'est une classe au-dessus, à tous les niveaux. Memphis Depay, une fois encore virevoltant, a su faire parler son pied droit pour ouvrir le score d'abord et adresser une passe décisive à Wijnaldum ensuite, en seconde période. Peu après, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain aura profité d'une frappe du néo-Barcelonais repoussé par Dimitrievski pour aggraver la marque. Malgré une nouvelle barre transversale et un Frenkie De Jong absolument fantastique aujourd'hui, les hommes de Frank De Boer ne marqueront plus. Un 3-0 qui devrait tout de même les ravir avant d'entamer la suite de la compétition. Un huitième de finale qui se jouera à la Puskas Arena de Budapest face au meilleur 3e des groupes D, E ou F.

20:05 - Un huitième de final déjà connu ! On connait donc la première affiche de ces huitièmes de finale de cet Euro 2020. Ce samedi 26 juin à 21h, l'Italie affrontera l'Autriche !

19:59 - Le classement final du groupe C, l'Ukraine dans l'attente Dans l'autre match du groupe C qui se jouait au même moment, l'Autriche s'est imposée 1-0 face à l'Ukraine et se qualifie également pour les huitièmes. L'Ukraine va devoir attendre pour savoir si elle finit parmi les meilleurs 3e. Voici le classement final : Groupe C : 1er / Pays-Bas (9pts)

2e / Autriche (6pts)

3e / Ukraine (3pts)

4e / Macédoine du Nord (0pt)

19:57 - Les Pays-Bas qualifiés et premiers ! C'est une victoire nette et sans bavure ! Grâce à leur victoire 3-0 face à la Macédoine du Nord, les Néerlandais finissent premiers de leur groupe et se qualifient donc pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020.

19:52 - ⌛ Fin du match (0-3) ! Les statistiques témoignent de la domination des Pays-Bas : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (56% contre 44% pour Macédoine du Nord). Les Néerlandais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour Macédoine du Nord, et remportent donc logiquement cette rencontre (0-3).

19:45 - La grosse frappe de De Ligt ! Quelle frappe de De Ligt ! Pas attaqué, à plus de 25 mètres, le défenseur de la Juventus a tenté sa chance ! Et c'est cadré mais repoussé par Dimitrievski a repoussé le danger sans prendre de risque sur cette frappe flottante.

19:33 - Le but de la Macédoine refusé pour hors-jeu Encore un ! Sur un superbe contre, la Macédoine croit encore marquer mais Churlinov est logiquement en position de hors-jeu. L'attaquant avait pourtant réussi, ensuite, à tromper Stekelenburg. Mais toujours pas de but donc pour les Macédoniens.

19:28 - Pandev sort sour les applaudissements La sortie d'une légende ! Goran Pandev est remplacé par son entraîneur. Ses coéquipiers se sont réunis pour lui faire une haie d'honneur et l'applaudissent chaudement. Àgé de 37 ans, Goran Pandev tire sa révérence en sélection nationale.

19:26 - La barre pour Weghorst À peine entré en jeu, Wout Weghorst frappe la barre ! Bien décalé, le joueur des Pays-Bas était face à Dimitrievski mais n'a pas réussi à cadrer sa frappe ! Toujours 3-0...

19:23 - Malen et Depay cèdent leur place Deux des hommes fort de ce match côté Pays-Bas sortent à l'instant. Memphis Depay est remplacé par Wout Weghorst. Quincy Promes prend, lui, la place de Malen.

19:20 - Wijnaldum proche du triplé ! Quel travail de De Jong ! Quelle passe du joueur du Barça pour Malen qui s'en va vers le but de la Macédoine... Il voit l'appel de Depay dans l'axe mais préfère la donner sur Wijnaldum, en retrait et démarqué. Le capitaine des Oranjes reprend ce ballon de l'extérieur du pied mais ça passe au-dessus ! C'est trop simple là pour les Néerlandais ! Attention à la correction.

19:19 - Wijnaldum, encore en renard Il ressemble presque à un numéro 9 parfois ! Après avoir reçu un centre de Depay sur le deuxième but, le nouveau joueur du PSG est encore bien placé sur une frappe de Depay repoussé par Dimitrievski. Tout heureux de voir ce ballon lui revenir, Wijnaldum n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Ça fait donc 3-0 pour les Pays-Bas qui se détachent !

19:16 - ⚽ But pour les Pays-Bas (0-3) ! But en faveur des Pays-Bas, signé Georginio Wijnaldum, à la 58e minute de jeu dans cette 2e période.

19:14 - La jolie parade de Stekelenburg Sur un coup-franc bien placé pour la Macédoine du Nord, Stekelenburg repousse une lourde frappe. Le gardien néerlandais avait volontairement laissé son mur très décalé pour inciter le tireur à frapper côté ouvert. C'était le cas. Et Stekelenburg a donc pu repousser le danger !

19:11 - La passe décisive pour Depay sur le deuxième but Après son but, Memphis Depay se mue en passeur décisif. Après une récupération de balle à 25 mètres des buts, Depay reçoit le ballon passe son vis-à-vis, entre dans la surface et centre devant le but... Wijnaldum est là pour reprendre le cuir et le pousser au fond des filets ! Ça fait 2-0 !

19:09 - ⚽ But pour les Pays-Bas (0-2) ! Georginio Wijnaldum vient de trouver l'ouverture pour les Pays-Bas à la 51e minute de jeu dans cette 2e période !

19:07 - Tricovski sauve sur sa ligne ! Oh la tête de De Ligt tout proche de finir au fond ! Sur un corner botté de la droite vers la gauche, le défenseur des Pays-Bas pense marquer en reprenant de la tête mais le ballon est sauvé sur la ligne de but par Tricovski ! Quelle occasion !

19:04 - Double changement pour les Pays-Bas Frank De Boer procède à un double changement au coup d'envoi de cette seconde période. Jurrien Timber prend la place de De Vrij alors que Berghuis remplace Dumfries, encore très interessant sur cette première période.

19:03 - Début de la 2e mi-temps. C’est reparti entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas, à Amsterdam, où Istvan Kovacs signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

18:55 - La Macédoine peut s'en vouloir Auteurs d'une bonne première période, les Nord Macédoniens auraient pu marquer. Ça a été le cas par Pandev mais l'attaquant a été sanctionnée d'une position de hors-jeu. Et puis après le but néerlandais, Tricovski a touché le poteau sur une frappe de loin. Mais ce sont donc assez logiquement les Pays-Bas qui mènent au score grâce à Memphis Depay.

18:47 - C'est la pause à Amsterdam entre Macédoine et Pays-Bas La supériorité des Pays-Bas se retrouve dans les chiffres : après ce premier acte, la possession de balle est indiscutablement en faveur des Pays-Bas (56% contre 44% pour la Macédoine du Nord), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour la Macédoine du Nord et qui mène donc logiquement dans cette confrontation.

18:40 - Musliu décroise trop sa tête ! Oh Musliu, démarqué sur ce corner ! La Macédoine est loin d'être ridicule dans cette rencontre et sur ce coup de pied de coin, est proche de marquer. Musliu a repris ce centre de la tête mais la balle est mal décroisée et passe assez largement à côté ! Il était tout seul !

18:35 - Baisse de rythme Le rythme a baissé et on sent que les coéquipiers de Goran Pandev ont pris un coup sur la casquette après avoir concédé l'ouverture du score. Les Néerlandais ont pris le monopole du jeu et font tourner devant le but de la Macédoine du Nord.

18:30 - Quelle parade de Dimitrievski !! Oh le 2-0 tout proche !! Sur beau mouvement collectif des Oranjes, Malen est côté droit et voit Dumfries dans l'axe. Il centre à ras-de-terre pour le latéral droit dans la surface qui bute sur Dimitrievski bien sorti pour couvrir l'angle ! Grosse occasion !

18:26 - Quelle contre-attaque ! Après un tacle appuyé de Blind sur Pandev, les Néerlandais sont partis en contre. Malen a filer vers le camp adversaire profitant des espaces monstrueux. Il donne à Depay alors qu'il aurait pu le décaler en fin de course. Memphis Depay récupère donc le ballon, avance et décale son partenaire qui est passé sur son côté droit. Malen centre ensuite en retrait pour l'ancien lyonnais qui trompe Dimitrievski ! Ça fait 1-0 pour les Pays-Bas.

18:24 - ⚽ But pour les Pays-Bas (0-1) ! But en faveur des Pays-Bas, signé Memphis Depay, à la 24e minute de jeu dans cette 1e mi-temps.

18:21 - Le poteau pour Tricovski ! Quelle occasion pour la Mécedoine du Nord !! Sur un magnifiquement mouvement collectif, Pandev reçoit le ballon dos au but, il remet immédiatement à Tricovski qui a de l'espace et tire ! Une frappe limpide qui vient fracasser le montant droite de Stekelenburg, totalement battu ! Les Néerlandais ont du mal à construire leurs actions et se découvrent défensivement.

18:17 - Match équilibré, quelques fautes techniques C'est un début de match difficile pour les Pays-Bas qui commettent beaucoup de fautes techniques à l'image de son maître à jouer Frenkie De Jong qui a perdu déjà plusieurs ballons. Les Nord Macédoniens ne se montrent pas pour autant dangereux.

18:10 - Joli mouvement néerlandais Ah Memphis Depay trop collectif sur ce coup ! Trouvé dans la surface de réparation, le néo Barcelonais aurait pu frapper mais, excentré côté gauche, Depay a préféré trouver un de ses coéquipiers dans l'axe ! Mais ça a été contré ! Dommage.