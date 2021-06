"Ukraine - Autriche : joli coup pour l'Autriche, le résumé"

Russie - Danemark : cotes, diffusion TV... Les infos du du match

RUSSIE - DANEMARK. La qualification en 8e de finale de l'Euro 2021 de foot est toujours possible pour la sélection russe et son homologue danoise, qui s'affrontent ce soir. Sur quelle chaîne voir le match en direct à la TV et en streaming ? A quel pronostic se risquer pour cette rencontre ?