"Finlande - Belgique : les Diables Rouges assurent, le résumé du match"

FINLANDE - BELGIQUE. Les Belges ont battu, sans forcer, la Finlande sur le score de 2 buts à 0, ce lundi soir pour leur dernier match de la phase de poules. à l'Euro 2021, avec notamment un but de Lukaku. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:18 - Le résumé vidéo de cette rencontre Découvrez le résumé vidéo de la rencontre entre la Belgique et la Finlande (2-0), avec notamment le 3e but de Romelu Lukaku dans cette compétition, en 3 matches. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ???? #EURO2020 ???????????????? #FINBEL

???? Les Belges auront du pousser pour arracher cette victoire face aux Finlandais !

???? Les Scandinaves disent adieu à l'Euro...https://t.co/W9mqNLTkOH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2021

23:13 - Belgique-De Bruyne: "Nous serons meilleurs au prochain match" Kevin De Bruyne a été élu homme du match après cette rencontre entre la Belgique et la Finlande et s'est exprimé sur la suite de la compétition avec les Diables Rouges. ???? #EURO2020 ???????????????? #FINBEL

???? Kevin De Bruyne : "Nous avons appris, et on sera encore meilleur au prochain match !" pic.twitter.com/4FcvkdfjRr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2021

23:08 - L'équipe de France officiellement qualifiée Avant même son dernier match du premier tour contre le Portugal, l'équipe de France est assurée de jouer les huitièmes de finale de l'Euro 2021 après les résultats du jour. Après les victoires de l'Autriche contre l'Ukraine et du Danemark devant la Russie, les Bleus finiront au minimum à la 3e place de leur groupe F, avec quatre points. Ils seront ainsi forcément parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. L'enjeu du match face au Portugal sera de déterminer la place finale des Bleus dans le groupe. S'ils finissaient troisièmes, ils retrouveraient ainsi la Belgique ou les Pays-Bas. Les résultats du soir ont également qualifié la Suisse, troisième du groupe A avec 4 points, ainsi que l'Angleterre et la République tchèque avant leur affrontement mardi soir (21 heures).

23:03 - Troisième victoire en trois matches pour la Belgique La Belgique a signé ce soir sa troisième victoire en trois matches dans cet Euro 2021, avec un succès devant la Finlande (2-0), après ceux obtenus face à la Russie (3-0) et au Danemark (2-1). Les Diables Rouges terminent donc premiers de la poule B, devant le Danemark, et disputeront un huitième de finale dimanche à 21 heures à Séville face à un adversaire encore inconnu. Il s'agira du 3e du groupe A, D, E ou F. Le Danemark affrontera de son côté le Pays de Galles pour une place en quarts de finale, samedi à 18 heures.

22:57 - La Belgique termine première, la Finlande devra attendre Deuxième du groupe B avant le coup d'envoi de ce dernier match, la Finlande n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais avec cette défaite, combinée à la large victoire du Danemark devant la Russie (4-1), les Finlandais devront attendre les résultats des autres groupes pour savoir s'ils feront partie des 4 meilleurs troisièmes de cet Euro 2021. La Russie est éliminée, tandis que les Danois se qualifient à la deuxième place derrière la Belgique, qui termine à la première place.

22:51 - ⌛ Fin du match (0-2) ! L’avantage au score (0-2) de la Belgique est plutôt logique au regard des chiffres disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Belges ont en effet eu un petit avantage en termes de possession de balle away (42%-58%) mais se sont aussi et surtout montré plus menaçants en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 1 pour Finlande).

22:49 - Belgique: De Bruyne remplacé Derniers changements pour la Belgique mais aussi pour la Finlande. Kevin De Bruyne est remplacé par Hans Vanaken. Côté finlandais, Pukki et Lod sont remplacés respectivement par Jensen et Forss.

22:48 - Trois minutes de temps additionnel M. Brych accorde trois minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre la Belgique et la Finlande, dans un match où tout semble joué.

22:45 - La Belgique gère la fin de match Les Belges gèrent tranquillement cette fin de match face aux Finlandais qui n'arrivent plus du tout à toucher le cuir dans ces dernières minutes. Ils ont tout perdu dans ce dernier quart d'heure.

22:41 - Belgique: Lukaku remplacé Romelu Lukaku laisse sa place à Christian Benteke pour les toutes dernières minutes de cette rencontre entre la Finlande et la Belgique.

22:39 - Lukaku ne laisse aucune chance à Hradecky ! Romelu Lukaku met la Belgique à l'abri dans cette fin de match ! Bien servi dos au but dans la surface, l'attaquant de l'Inter réalise un superbe contrôle orienté avant de tromper Hradecky d'une frappe en force. 2-0 pour les Belges !

22:38 - ⚽ But pour la Belgique (0-2) ! But pour la Belgique, inscrit par Romelu Lukaku, à la 81e minute de jeu dans cette 2e période.

22:35 - La Finlande doit égaliser Ce but change tout dans ce groupe B, sachant que le Danemark mène pour l'instant face à la Russie (2-1). Les Finlandais sont pour l'instant derniers de cette poule avec cette défaite virtuelle et doivent impérativement égaliser pour se qualifier !

22:32 - Les Belges trouvent enfin la faille ! La Belgique prend finalement l'avantage à l'orée du dernier quart d'heure ! Sur un corner, Vermaelen saute plus haut que tout le monde et claque une belle tête. Le ballon heurte le poteau et surprend Hradecky qui repousse le cuir dans ses propres filets !

22:32 - ⚽ But pour la Belgique (0-1) ! But en faveur de la Belgique, signé Lukas Hradecky, à la 75e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

22:30 - Nouveau corner pour la Belgique Les Belges continuent de pousser dans cette fin de match et obtiennent un nouveau corner après un débordement de Doku.

22:27 - Finlande: Kanerva fait deux changements Le sélectionneur de la Finlande effectue deux changements dans la foulée de ce but refusé à la Belgique. Uronen et Pohjanpalo sont remplacés respectivement par Alho et Kauko.

22:24 - But refusé à la Belgique et à Lukaku ! Romelu Lukaku pense enfin donner l'avantage à la Belgique dans cette rencontre mais voit son but refusé ! D'une passe sublime, Kevin De Bruyne avait trouvé Lukaku à l'entrée de la surface entre deux défenseurs. Après un contrôle pour se mettre dans le sens du but, le buteur belge avait trompé Hradecky d'une frappe puissante, mais il est finalement signalé hors-jeu pour quelques centimètres.

22:21 - Hazard mis en échec ! Quelle occasion pour la Belgique ! Witsel est bien décalé dans la surface et prend à revers la défense finlandaise en centrant en retrait pour Eden Hazard qui arrive lancé et reprend comme il peut mais Hradecky détourne d'une main ferme sur sa ligne.

22:19 - Kamara frappe côté finlandais Voilà le premier tir cadré de la rencontre pour la Finlande ! A la suite d'une action décousue, Kamara tente sa chance comme il peut à l'entrée de la surface, mais Courtois capte facilement le ballon.

22:17 - Finlande: Sparv remplacé Le sélectionneur finlandais Markku Kanerva effectue un premier changement, au milieu du terrain. Sparv est remplacé par Schüller pour cette dernière demi-heure.

22:16 - Hazard en première intention ! Sur un corner rapidement joué, Kevin De Bruyne trouve Eden Hazard dans la surface à ras de terre. L'ailier du Real Madrid frappe en première intention mais c'est dans les bras de Hradecky !

22:13 - Chadli à ras de terre ! Les Belges enchaînent les frappes depuis la reprise mais ça ne passe toujours pas ! C'est cette fois Nacer Chadli qui déclenche un tir depuis son aile gauche mais Hradecky capte le ballon facilement.

22:10 - Hazard tente sa chance Depuis l'aile droite, Eden Hazard repique dans l'axe à l'entrée de la surface et décide de frapper du pied gauche mais ça passe encore une fois à côté du but finlandais.

22:08 - Denayer rate le cadre Le défenseur de l'OL Jason Denayer vient se proposer dans l'axe et s'avance afin de frapper mais il manque totalement le but finlandais. Tout le monde s'y met, côté belge, mais sans réussite pour le moment.

22:05 - Corner pour la Belgique La Belgique se procure un premier corner, côté droit, dans ce début de la deuxième période. De Bruyne le frappe mais la défense finlandaise ne tremble pas et dégage le ballon au loin.

22:02 - Début de la 2e période. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Felix Brych, au Saint Petersburg Stadium. Le score est de 0-0.

21:54 - Domination stérile de la Belgique La Belgique et la Finlande sont toujours à égalité à la pause, à Saint-Pétersbourg (0-0). Malgré une très forte domination, les Diables Rouges ne parviennent pas vraiment à mettre Hradecki, le gardien finlandais, en danger jusqu'ici. Il est vrai bien protégé par ses coéquipiers, Hradecki n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est capter facilement une tête de Lukaku (38e) et détourner une frappe de Doku (42e). Virtuellement, ce match nul qualifie les deux nations pour les huitièmes de finale, puisqu'à la pause, la Russie est menée par le Danemark (0-1).

21:46 - C'est la mi-temps à Saint-Pétersbourg entre Finlande et Belgique La Belgique résiste tant bien que mal : à la mi-temps, la possession de balle est en faveur de la Finlande (41% contre 59% pour la Belgique), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 0 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour la Belgique, mais le score est de parité.