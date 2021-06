"Finlande - Belgique : les Diables Rouges peu inspirés, le match en direct"

FINLANDE - BELGIQUE. Les Belges ne parviennent pas à mettre en danger les Finlandais pour le moment. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre l'équipe de Belgique de foot et la Finlande, ce lundi soir lors de l'Euro 2021. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

21:37 - Lukaku de la tête ! Sur un superbe ballon au point de penalty signé Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku parvient à dévier de la tête mais c'est directement dans les bras de Hredecky, le portier du Bayer Leverkusen.

21:34 - Trossard manque de précision Leandro Trossard parvient à se retourner et à faire le tour de Kevin De Bruyne à l'entrée de la surface avant de déclencher une frappe du gauche mais le ballon passe largement au-dessus du but finlandais.

21:32 - Witsel manque sa frappe ! Sur un ballon très mal relancé par la défense finlandaise, plein axe à ras de terre, Axel Witsel arrive lancé et a tout son temps pour préparer son tir mais envoie le ballon largement au-dessus du but ! Il s'en veut, le milieu de terrain du Borussia Dortmund.

21:29 - Le public acquis à la Finlande Le public russe de cette rencontre a définitivement choisi son camp dans cette rencontre et supporte désormais clairement la sélection voisine de la Finlande. Les Belges sont sifflés.

21:26 - La Finlande a du mal offensivement Si, sur le plan défensif, la sélection finlandaise n'est vraiment inquiétée jusqu'ici, c'est très dur sur le plan offensif de mettre en danger le bloc belge. Thibaut Courtois n'a pas beaucoup touché le ballon pour le moment.

21:23 - Witsel tente sa chance Face à une défense basse, Axel Witsel peut s'avancer et déclenche finalement une frappe à l'entrée de la surface mais Hradecky se couche bien sur ce ballon.

21:21 - Lukaku fait faute sur Sparv Le milieu de terrain finlandais Sparv reste au sol après avoir reçu une belle semelle de la part de Romelu Lukaku. Il finit par se relever et le jeu reprend rapidement.

21:18 - 0-0 entre le Danemark et la Russie Dans l'autre match de ce groupe B entre le Danemark et la Russie, le score est également de 0-0 à l'approche des 20 minutes de jeu. La situation reste donc inchangée dans cette poule pour le moment.

21:15 - Lukaku signalé hors-jeu Bien trouvé par De Bruyne dans la profondeur, l'attaquant de l'Inter déclenche une lourde frappe croisée dans la surface mais ça passe à côté. Il est de toute façon signalé hors-jeu à la fin de l'action.

21:14 - De Bruyne manque son centre Kevin De Bruyne est trouvé en bonne position sur l'aile droite et a tout le temps d'ajuster un centre mais envoie directement le ballon dans les bras du gardien finlandais, Hradecky. Symbole du début de match imprécis des Belges.

21:11 - La Finlande prend confiance Les Finlandais commencent à évoluer plus haut sur la pelouse et gagnent plus de duels. Ils parviennent à réaliser une belle séquence collective qui se termine par un centre vers Pukki, qui manque toutefois son contrôle dans la surface.

21:08 - De Bruyne recherche Doku Kevin De Bruyne tente d'alerter Jérémy Doku dans le dos de la défense finlandaise mais le jeune ailier rennais manque son contrôle dans la course dans une position difficile. Le ballon file en sortie de but.

21:06 - La Finlande bien en place Les onze joueurs finlandais sont pour le moment très bien en place autour de leur défense à cinq et gênent les Belges dans les 30 derniers mètres. Hazard et Lukaku ont du mal à se mettre en évidence.

21:03 - La Belgique prend les choses en main Sans surprise, les Diables Rouges ont mis le pied sur le ballon dans ce début de match face à des Finlandais repliés devant leur surface jusqu'ici.

21:00 - ⏱️ Début du match au Saint Petersburg Stadium entre la Finlande et la Belgique ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre la Finlande et la Belgique vient d’être donné par Felix Brych, au Saint Petersburg Stadium.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de la Finlande et de la Belgique pénètrent sur la pelouse du stade Krestovski de Saint-Pétersbourg ! Le coup d'envoi sera donné à 21 heures par M. Brych après les hymnes des deux pays.

20:48 - L'historique entre la Finlande et la Belgique Les deux derniers matches entre la Finlande et la Belgique se sont terminés sur un nul 1-1, en Belgique avec un but égaliseur tardif à chaque match. La frappe de Romelu Lukaku à la 89e minute annihilait un but de Kasper Hämäläinen après huit minutes dans la seconde période le 1er juin 2016 à Bruxelles ; le 9 février 2011 à Gand, le Finlandais Roni Porokara avait marqué à la 90e minute après qu'Axel Witsel avait placé la Belgique en tête à la 61e minute. Ces deux matches nuls ont porté une série de matches sans défaite de la Finlande contre la Belgique à sept (dont 3 matches nuls), depuis une défaite 6-1 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1970 en octobre 1968. La Belgique avait remporté trois matches pour un nul lors des quatre premiers matches entre ces deux équipes, lors des éliminatoires des Coupes du monde 1954 et 1970.

20:40 - Belgique: Martinez s'explique sur le turnover Roberto Martinez s'est expliqué sur le large turnover pratiqué ce soir face à la Finlande, alors que son équipe est déjà qualifiée mais pas assurée de la première place de la poule B. "Nous devons préparer d'autres joueurs, rechercher l'équilibre des temps de jeu et aider certains à débuter si on fait appel à eux, a-t-il expliqué devant la presse. Cela peut changer la donne. C'est la troisième rencontre en neuf jours. Ce ne seront pas seulement des changements pour changer." Le sélectionneur de la Belgique avait déjà fait la même chose lors du 3e match de la phase de poules de la Coupe du monde 2018 contre l'Angleterre (1-0), avec neuf changements dans son onze de départ.

20:32 - Tout reste possible dans ce groupe B ! La Belgique est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant ce dernier mais les Diables Rouges ne sont pas encore assurés de terminer à la première place de ce groupe B. Il suffit d'un match nul pour que les Belges terminent premiers. En cas de défaite ce soir contre la Finlande, la Belgique terminera à la deuxième place. Concernant la Finlande, il existe plusieurs cas de figure. Les Hiboux seront qualifiés en cas de victoire et, mais aussi en cas de match nul (et que la Russie perd face au Danemark). La Finlande pourrait même aussi être qualifiée en cas de défaite par un seul but d'écart en marquant au moins deux fois, si le Danemark bat la Russie 1-0 dans le même temps. Le Danemark doit l'emporter face à la Russie par deux buts d'écart alors que les Russes seront qualifiés eux aussi en cas de victoire, ou en cas de match nul à condition que la Finlande ne gagne pas.

20:24 - Finlande: Kanerva fait un seul changement Le sélectionneur de la Finlande Markku Kanerva n'a décidé d'effectuer qu'un seul changement par rapport au match perdu face à la Russie lors de la 2e journée de la phase de poules (0-1). Sparv remplace Schüller au milieu du terrain. Pour le reste, c'est du grand classique, avec notamment le duo Pukki-Pohjanpalo devant. Le onze de départ de la Finlande: Hradecky - Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Lod, Sparv, G. Kamara - Pukki, Pohjanpalo. ???????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????? ???????? | ???????????????????? | EURO2020: Suomi–Belgia | Kaikki peliin, koko Suomen yhteisen unelman puolesta! – We are ready to give everything to our common dream! ????#Huuhkajat #FINBEL #EURO2020 #MeOlemmeSuomi #WeAreFinland pic.twitter.com/VcxxhJ0dTY — Huuhkajat (@Huuhkajat) June 21, 2021

20:16 - Belgique: Hazard, De Bruyne et Lukaku titulaires Roberto Martinez a décidé de relancer plusieurs de ses cadres en manque de temps lors de cette dernière journée et ce match face à la Finlande. Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou encore Axel Witsel débutent pour les Diables Rouges. De nombreux titulaires lors des deux premiers matches prennent place sur le banc (Tielemans, Vertonghen, Mertens, Carrasco ou encore Dendoncker), mais pas Romelu Lukaku, encore une fois préféré à l'ancien joueur de l'OM Michy Batshuayi devant. A noter aussi la titularisation du jeune ailier du Stade Rennais, Jérémy Doku. Le onze de départ de la Belgique: Courtois - Boyata, Denayer, Vermaelen - Trossard, Witsel, De Bruyne, Chadli - Doku, Lukaku, E. Hazard. 1️⃣1️⃣ ???? Our third group game. #SelectedbyPwC #FINBEL #EURO2020 #DEVILTIME pic.twitter.com/EQPa0CtntO — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 21, 2021

20:08 - Finlande-Belgique diffusé en clair Cette rencontre entre la Finlande et la Belgique, comptant pour la troisième journée de la phase de poules, est diffusée en clair ce soir à la télévision, sur TF1 ce lundi soir, mais également sur la chaîne beIN Sports 1, qui nécessite un abonnement. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.