"Russie - Danemark : les Danois qualifiés pour les huitièmes, le résumé du match"

RUSSIE - DANEMARK. Ils l'ont fait ! La victoire (4-1) du Danemark face à la Russie conjuguée à celle (2-0) de la Belgique face à la Finlande a permis aux hommes de Kasper Hjulmand de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Le résumé de la rencontre.

23:04 - Performance XXL du Danemark Remarquable prestation des hommes de Kasper Hjulmand qui ont inscrit 4 buts ce soir pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. C'est d'ailleurs la première fois depuis la Coupe du Monde 1998 et la victoire (4-1) face au Nigeria que les Danois inscrivent 4 buts dans le même match dans un tournoi majeur.

22:58 - Le coup de canon de Christensen en vidéo Quel but ! Alors que le score était de (2-1), que les Danois devaient impérativement marquer pour espérer se qualifier pour les huitièmes, le défenseur Andreas Christensen a inscrit un but sublime. [???? VIDÉO] ???? #EURO2020 ???????????????? #RUSDEN

???????????????? CHRISTENSEEEEEEEEEN

???? Quel boulet de canon du défenseur danois pour surement offrir la victoire à son équipe !!!! pic.twitter.com/kk993HKb3u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2021

22:52 - Le Danemark qualifié pour les huitièmes Gross performance des Danois face aux Russes. Les hommes de Kasper Hjulmand l'ont emporté (4-1) au terme d'un match solide défensivement et efficace offensivement. Un large succès qui, conjugué à la victoire des Belges face aux Finlandais, permet aux Danois de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. JAJAJAJAAJAJAJAJAAJ!!!!#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/6nF3aAFd79 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 21, 2021

22:49 - ⌛ Fin du match (1-4) ! La supériorité du Danemark a été incontestable. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (61% contre 39% pour Russie), les Danois se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 10 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Russie, et l’emportent donc logiquement (1-4) dans cette rencontre.

22:46 - Les Danois font tourner le ballon Les Danois gagnent du temps en faisant tourner le ballon. Pour le moment avec ce résultat face à la Russie et la victoire (1-0) de la Belgique face à la Finlande, les hommes de Kasper Hjulmand sont qualifiés pour les huitièmes.

22:45 - Changements pour le Danemark Derniers changements pour le Danemark : Braithwaite et Delaney sont remplacés par Cornelius et Jensen. Kasper Hjulmand prépare déjà le prochain match.

22:39 - Et de 4 ! Quelle rencontre ! Seulement deux minutes après le missile de Christensen, le tir de Joakim Mæhle devant la surface russe fait mouche et trompe le portier russe. Les Danois s'approchent des huitièmes de finale.

22:37 - ⚽ But pour le Danemark (1-4) ! But pour le Danemark, inscrit par Joakim Maehle, à la 82e minute de jeu dans cette 2e période.

22:36 - Quel coup de canon de Christensen ! Le défenseur de Chelsea a inscrit un but sublime. Le ballon est revenu sur lui sur un dégagement laborieux des Russes, il a mis tout ce qu'il avait dans cette frappe de mule. Quel but !

22:35 - ⚽ But pour le Danemark (1-3) ! Andreas Christensen trouve l'ouverture pour le Danemark à la 79e minute de jeu dans cette 2e période !

22:33 - Carton jaune pour Diveev Troisième carton jaune de la rencontre, le deuxième pour la Russie. Igor Diveev est averti pour une faute sur Martin Braithwaite.

22:29 - Changement pour le Danemark Nouveau changement pour le Danemark : Damsgaard, buteur ce soir, est remplacé par Norgaard.

22:28 - Dziouba n'a pas tremblé L'attaquant du Zenith Saint-Petersbourg a parfaitement tiré son penalty. En frappant fort, plein axe, il n'a laissé aucune chance à Kasper Schmeichel.

22:25 - ⚽ But pour la Russie (1-2) ! But pour la Russie, inscrit par Artem Dzyuba, à la 70e minute de jeu dans cette 2e période.

22:24 - Penalty pour la Russie ! L'arbitre français Clément Turpin siffle un penalty en faveur de la Russie après une faute de Vestergaard sur Sobolev.

22:22 - Changements pour la Russie Le sélectionneur russe, Stanislav Cherchesov procède à ses premiers changements : Miranchuk et Ozdoev sont remplacés par Sobolev et Zhemaletdinov.

22:20 - Changement pour le Danemark Le sélectionneur danois, Kasper Hjulmand procède à ses premiers changements : Poulsen et Wass sont remplacés par Dolberg et Larsen.

22:18 - Quelle erreur russe ! Incroyable erreur de Roman Zobnin. Le défenseur russe joue en retrait sur son gardien, Yussuf Poulsen en profite pour le récupérer et tromper Matvey Safonov sur la gauche. Véritable cadeau de la Russie.

22:15 - ⚽ But pour le Danemark (0-2) ! Yussuf Poulsen marque pour son équipe à la 59e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

22:13 - Carton jaune pour Delaney Deuxième carton jaune de cette rencontre entre le Danemark et la Russie. Très en retard sur Roman Zobnin, Thomas Delaney écope logiquement d'un carton jaune.

22:07 - Diveyev autoritaire Bonne action collective des Danois. Ballon dangereux en profondeur pour Poulsen et magnifique intervention du défenseur russe qui repousse proprement le ballon en touche.

22:04 - Intensité russe Les Russes ont entamé ce second acte pied au plancher. Grosse intensité et beaucoup de duels remportés par les hommes de Stanislav Cherchesov. Les Russes ne veulent plus subir comme dans les 45 premières minutes.

22:03 - Maehle reste au sol Joakim Maehle reste au sol et se tord de douleur après un contact. Le Danois sort du terrain, incertitude pour le moment quand à son retour.

22:02 - Le Danemark à la recherche du deuxième but C'est parti pour le second acte. Après une belle première mi-temps, les Danois veulent enfoncer le clou et inscrire une deuxième but qui pourrait les qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de défaite de la Finlande face à la Belgique.

22:01 - Début de la 2e mi-temps. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Copenhague. Le score est de 0-1.

21:55 - Le Danemark logiquement devant Dominateurs dès le coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Kasper Hjulmand mènent logiquement (1-0) grâce à un but de Mikkel Damsgaard. Avec ce résultat les Danois sont provisoirement troisièmes et les Russes derniers. Mais attention au onze de Stanislav Cherchesov qui s'est procuré plusieurs actions chaudes dans le premier acte. La Russie n'a pas dit son dernier mot.

21:48 - Le but de Damsgaard en vidéo Découvrez en vidéo le superbe but du milieu de terrain du Danemark, Mikkel Damsgaard. Une frappe puissante des 25 mètres qui finit dans la lucarne russe. ???? #EURO2020 ???????????????? #RUSDEN

???????????? DAMSGAARD LA MERVEILLE !

???? Le Danemark ouvre le score contre la Russie sur cette frappe incroyable !https://t.co/AZ9eXrh5hC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 21, 2021

21:46 - C'est la mi-temps à Copenhague entre Russie et Danemark A la mi-temps, la possession de balle est largement en faveur du Danemark (69% contre 31% pour la Russie), qui mène d’ailleurs au score (0-1). Les deux formations se sont créées autant d’opportunités devant le gardien adverse avec 1 tirs cadrés chacune.

21:43 - La tête de Vestergaard ! On a frôlé le but du break avant la mi-temps. Sur un corner danois, Vestergaard prend le cuir de la tête croisée. Sa tentative est tout proche d'être reprise par Delaney devant le but. Les Danois poussent avant la pause..