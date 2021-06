"Russie - Danemark : suivez le match en direct !"

20:31 - La Russie qualifiée si..

C’est le match de la mort entre la Russie et le Danemark. Qui rejoindra la Belgique en tête du groupe B ? Pour que la bande à Stanislav Cherchesov valide son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition, il faut que les Russes battent le Danemark et que la Finlande ne batte pas la Belgique. Deuxième scénario possible : victoire face au Danemark et victoire de la Finlande face à la Belgique de 6 buts ou plus. Enfin, la Russie terminera troisième du groupe si : victoire contre le Danemark et la Finlande bat la Belgique d'un à cinq buts; ou en cas de nul si la Finlande ne bat pas la Belgique; ou en cas de défaite d'un but et en marquant au moins un but. Elle sera éliminée en cas de défaite 1-0 ou de plus d'un but contre le Danemark.