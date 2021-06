"France - Suisse : notes, résumé, réactions… Le débrief du match"

RESUME FRANCE - SUISSE. L'Euro 2021 est terminé pour l'équipe de France de foot, éliminé hier par la Nati, aux tirs au but. Les choix tactiques de Deschamps et le penalty manqué de Kylian Mbappé sont notamment au cœur du débat d'après-match aujourd'hui. Découvrez les buts en vidéo et les dernières infos en direct.

L'équipe de France de football est passée par toutes les émotions, hier soir, face à la Suisse, en huitième de finale de l' Euro 2021 , mais est finalement éliminée du tournoi. D'abord menés 0-1 et sauvés du 0-2 grâce à un arrêt de Lloris sur un penalty de Rodriguez, les Bleus ont ensuite renversé la vapeur grâce à un doublé de Karim Benzema et un but de Paul Pogba (3-1 à la 75e minute) avant de s'effondrer dans les dix dernières minutes et d'être rejoints au score par les Helvètes (3-3). Après une prolongation sans changement au tableau d'affichage, la France a ensuite cédé lors de la séance des tirs au but, achevée sur une frappe de Kylian Mbappé arrêtée par Sommer. Le résumé du match en vidéo :

France - Suisse : l'actu en direct

12:24 - Sagnol circonspect sur les choix tactiques de Deschamps L'ancien international Willy Sagnol livre ce matin son analyse du match dans les colonnes de L'Equipe, en s'interrogeant notamment sur les système tactique avec lequel les Bleus ont débuté France - Suisse : "C'était notre quatrième match de compétition, le sixième en comptant les matches de préparation, et en six matches on a essayé quatre systèmes. On a senti les joueurs complètement perdus dans cette animation pendant 38 minutes. Quand on avait le ballon, nos centraux n'étaient pas assez écartés donc on repartait quasiment à cinq de derrière, on manquait beaucoup de largeur en position haute (...) C'est primordial dans une défense à trois que les centraux excentrés s'écartent pendant la construction. Cela permet au piston de jouer beaucoup plus haut. Ça, on n'a pas su le faire donc on s'est retrouvés avec beaucoup trop de joueurs en position basse (...) Pogba et Kanté avaient une énorme partie du terrain à couvrir, ça n'allait pas du tout (...) Je suis très surpris de tous les tâtonnements tactiques dont on a fait preuve pendant cette compétition. Pour une équipe championne du monde, censée être très complète dans toutes les lignes... À part Karim Benzema, l'équipe est toujours la même depuis trois ans. J'ai été surpris de tous ces essais. Est-ce que ça répondait à une nécessité ? C'est toujours très important que les joueurs évoluent avec leurs repères. Malheureusement, on a perdu tous les repères sur la première période et ça nous a été fatal".

12:11 - Sissoko : "Il faut l'accepter mais ça va prendre du temps" Moussa Sissoko, qui est entré en jeu à la 88e minute de ce France - Suisse hier soir, a également fait part de son ressenti après le match : "À 3-1, il est rare de voir l'équipe de France se faire remonter comme ça. On a peut-être mal défendu par rapport aux matches précédents. C'est frustrant, c'est dur. Il faut l'accepter, relever la tête, mais ça va prendre du temps. La première période a été compliquée mais on a montré un autre visage en seconde. À 3-1, on aurait dû mieux gérer cette fin de match. Peut-être qu'il y a eu un peu de relâchement. Tout le monde est déçu dans le vestiaire. Le coach a vu de la déception sur le visage de tous et on en a vu sur le sien. Il a su trouver les mots justes. On va assumer tous ensemble".

12:03 - Xhaka (Suisse) : "Les Français ont cru que c'était gagné" Granit Xhaka, le milieu de terrain suisse, a également fait part de sa joie après avoir fait tomber l'équipe de France. "J'ai toujours dit que cette équipe mérite davantage que tout ce que l'on dit d'elle, on a même parlé d'arrogance de notre part, a-t-il rappelé. Aujourd'hui, on a écrit une page d'histoire et chaque Suisse, où qu'il soit, peut être très fier. C'est difficile de décrire avec des mots ce que l'on ressent. J'avais un ressenti super positif avant ce match. Jusqu'au penalty, on a joué un match parfait. Après, les deux buts marqués par la France, c'était un coup dur à encaisser, mais on est revenu contre une équipe de France qui possède le top 5 des meilleurs joueurs dans chaque ligne. Je dis simplement merci à tous les joueurs et au coach, qui a amélioré l'équipe à chaque tournoi (...) A 3-1, les Français ont cru que c'était gagné. Je ne veux pas parler d'arrogance mais je savais que si on marquait le deuxième but, on pouvait y arriver. À mon avis, on était la meilleure équipe. Ma seule douleur, c'est ma suspension pour les quarts de finale".

11:55 - Le sélectionneur de la Suisse aux anges L'humeur était évidemment tout autre du côté helvète après ce France - Suisse. "Une telle victoire va nous faire avancer mentalement et sur l’estime pour notre équipe, a notamment commenté Vladimir Petkovic. Elle a envie de montrer davantage. Je suis content mais il faut se reposer et se préparer pour le prochain match. L’idée était de dominer le centre du terrain, le milieu, avec un bloc ni trop haut, ni trop bas. Contre l’équipe de France, il faut garder des lignes serrées sur 30-40 mètres et mon équipe l’a fait très bien. Quand on a été mené de deux buts après avoir manqué ce penalty, pour des joueurs normaux, c’était impossible de revenir. Mais aujourd’hui, j’avais une super équipe. Chaque joueur a tout donné et la foi est revenue, on a senti qu’on pouvait égaliser, faire encore plus et on a mieux fini qu’eux physiquement".

11:49 - Varane: "Une énorme déception" La réaction de Raphaël Varane, le défenseur des Bleus, hier soir, après ce me match France - Suisse : "C’est une énorme déception. On a été à réaction. On a manqué de tout en première mi-temps. On a su réagir et on a laissé trop d’espaces. On a mal géré les temps forts et temps faibles. C’est dur d’analyser à chaud, la déception l’emporte. On a parlé dans le vestiaire à la mi-temps, il y avait énormément de frustration car il y avait un monde entre ce qu’on voulait faire et qu’on montrait. On ne voulait pas donner une telle image. Il y a eu beaucoup de bonnes choses en début de deuxième mi-temps, on a eu des occasions en prolongation. Après, les tirs au but, c’est la loterie. On a un bon group et il y a une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Il faut regarder vers les prochains objectifs".

11:43 - Mbappé : "Je suis désolé pour ce penalty" Kylian Mbappé, qui a raté le tir au but décisif hier soir en conclusion de ce France - Suisse, s'est exprimé sur son compte Twitter. "La tristesse est immense après cette élimination, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif, indique-t-il notamment. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué (...) Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances". pic.twitter.com/nMmGi7V4mP — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 28, 2021

11:40 - Les choix tactiques de Didier Deschamps en question L'option prise par la sélectionneur des Bleus, de débuter ce France - Suisse en 3-5-2, avec Clément Lenglet en chef de défense, a été un échec complet, hier soir, et a sans doute contribué à la désillusion tricolore. "Évidemment, la première mi-temps ne me donne pas raison, a commenté hier soir Didier Deschamps, en conférence de presse. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux en commençant différemment ? On avait fait ce qu'il fallait pour inverser la tendance (...) Quand on gagne, c'est le mérite des joueurs. Quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Je l'assume. Les joueurs sont avec moi. C'est un moment pénible même si ça reste du foot". Deschamps a ensuite été relancé sur sa décision de commencer ce 8e de finale de l'Euro 2021 avec trois défenseurs et a expliqué : "Il y a eu des impondérables et des blessures mais je l'avais déjà fait trois fois. C'était pour placer le trio offensif dans les meilleures dispositions. Il y avait un équilibre à trouver évidemment. Ça n'a pas fonctionné parce que cette équipe suisse nous a mis en difficulté. Sur notre côté droit, ils créaient des décalages, on arrivait en retard. Pour moi, ce n'était pas une option défensive, bien au contraire. Mais comme on n'avait pas le ballon... Les Suisses ont su trouver de la profondeur par leurs mouvements. Il y avait trop d'intervalles entre les joueurs. On n'avait pas une équipe compacte. C'est pour ça que j'ai modifié à la mi-temps (NDLR : en passant en 4-4-2)".

10:37 - Deschamps : "Mbappé ? Personne peut lui en vouloir" Deschamps a évoqué hier soir, au micro de TF1, le cas de Mbappé, auteur d'un match difficile et du penalty manqué, repoussé par Sommer, le gardien de but suisse. "Mbappé est profondément triste mais personne peut lui en vouloir, a assuré le sélectionneur de l'équipe de France. Ça peut arriver mais évidemment qu'il est très marqué par cette défaite. Mais il a les qualités pour s'en relever".

10:22 - Pelé réconforte Mbappé Héros malheureux de ce France - Suisse, Kylian Mbappé, qui a manqué le tire au but décisif, a reçu après le match le soutien du roi Pelé. "Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

10:09 - Roger Federer félicite la Nati Le tennisman suisse s'est réjoui de la qualification de son pays pour les quarts de finale de l'Euro 2021, aux dépens de la France, en écrivant "Grand bravo. Gros combat. Avec cœur. Et maintenant les quarts de finale" sur son compte Twitter

Mit Herz ???????? ????????

Und jetzt Viertelfinal ???????????? — Roger Federer (@rogerfederer) June 28, 2021

10:01 - Les notes de L'Equipe après France - Suisse Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France de cet Euro 2021 de foot, le quotidien sportif distribue, comme après chaque match, les bons et les mauvais points. Chez les Bleus, le mieux loti est Karim Benzema, auteur de deux buts, qui obtient la note de 8/10. Suivent Lloris (7/10), Pogba (6/10), puis Griezmann, Kanté et Rabiot (5/10), qui obtiennent également la moyenne. La défense a en revanche déçu : Varane est crédité d'un 3/10 tandis que Kimpembe, Pavard et Lenglet récoltent la note de 2/10). Enfin, Didier Deschamps (3/10) a également failli selon L'Equipe ("Un choix tactique de départ en 3-4-3 qui n'a pas fonctionné. Son équipe, collectivement, n'a rien maîtrisé. Un peu comme lui").