"France - Suisse : stats, TV, compo… L'avant-match en direct"

FRANCE - SUISSE. L'équipe de France de foot vise la qualification en quart de finale de l'Euro 2021, ce lundi 28 juin, face aux Suisses, avec notamment un Kylian Mbappé qui espère ouvrir son compteur buts. Cote et composition des équipes, horaire, chaîne TV, diffusion en streaming, dernières déclarations… Les infos du match en direct.

18:40 - La France et la Suisse doivent une revanche à leurs supporters Le dernier France - Suisse ne restera pas dans les mémoires, ou alors pour de mauvaises raisons. Opposés lors du troisième match de poule de la Coupe du monde 2018, les deux équipes avaient en effet livre une prestation insipide, sans but, et ponctuée de nombreuses approximations techniques, qui avaient laissé les spectateurs sur leur faim. A l'époque, chaque sélection s'était contentée de ce résultat qui lui suffisait pour poursuivre son parcours dans la compétition. Ce soir, il n'y aura plus vraiment de place pour les calculs même si les Bleus seraient bien inspirés d'ouvrir le score rapidement pour débrider le match.

18:31 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes Avant le France - Suisse du jour, les deux sélections se sont affrontées à 38 reprises par le passé et c'est du côté des Bleus que penche la balance des résultats, avec 16 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Le dernier revers français enregistré face à cet adversaire remonte au 27 mai 1992. Ce jour-là, en match amical, la Nati s'était imposée sur le score de 2-1. A noter également que quatre des cinq dernières rencontre entre les deux équipes se sont soldées par un résultat nul. Il faudra pourtant un vainqueur ce soir...

18:24 - Quel visage pour l'équipe de France ? Qualifiée en tant que premier de groupe pour ces 8e de finale de l'Euro 2021, la France n'a pas pour autant complètement convaincu depuis le début du tournoi. Après avoir pourtant livré une prestation intense lors de son premier match contre l'Allemagne, les Bleus se sont ensuite montrés assez irréguliers contre la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2) et semblent toujours chercher la bonne formule sur le plan tactique, en particulier sur le plan offensif. Ce duel face à la Suisse, présumée plus faible, servira-t-il de déclic pour Didier Deschamps et ses hommes ?

18:20 - Comisetti analyse l'attaque de l'équipe de France Interrogé par So Foot avant ce match France - Suisse, l'ancien international helvète Alexandre Comisetti évoque notamment le trio Mbappé-Griezmann-Benzema, en indiquant : "Mbappé n’a pas été extraordinaire au premier tour. J’ai l’impression que depuis le retour de Benzema, il joue un rôle qui n’est pas le sien. Cela me fait penser à ce qu’on peut voir dans la cour de récréation, quand les deux meilleurs joueurs jouent souvent ensemble sans trop s’occuper des autres. Je trouve que Mbappé surjoue un peu depuis que Benzema est là, il n’est pas comme au PSG. Mais il est trop intelligent pour l’ignorer, et il va corriger ça. Benzema va se sentir beaucoup plus léger après son doublé contre le Portugal. Et puis, autant au Real il a tendance à s’excentrer à gauche, autant il est plus axial en sélection. Il est normal qu’il cherche encore les bons automatismes. Quant à Griezmann, il fait du bon boulot, il a marqué contre la Hongrie, il défend, touche beaucoup de ballons...".

17:59 - Lloris sur Benzema : "On n'a pas attendu qu'il marque deux buts.." Le gardien de l’équipe de France était hier en conférence de presse. Il a répondu aux questions sur l’état de forme et de confiance de Karim Benzema, auteur d’un doublé face au Portugal. "Je pense qu’il est prêt, depuis qu’il a été appelé, à faire ce qu’il faut pour l’équipe mais aussi sur le plan personnel d’amener son expérience, son vécu et son talent afin d’aider l’équipe de France. Bien évidemment un attaquant est à la recherche de buts, cela amène de la confiance, cela valide également les performances réalisées avant… On connaît déjà son influence au sein du jeu de l’équipe, on n’a pas attendu qu’il marque ces deux buts pour le voir. Sur le plan personnel, il y a cette satisfaction avec ce doublé". Lors de France - Suisse le duel s'annonce prometteur entre Benzema et Shaqiri, auteurs tous les deux de deux buts depuis le début de la compétition.

17:52 - Lizarazu : "Mbappé est déjà un leader d'attaque, il peut devenir un fédérateur qu'on suit en équipe de France" L'ancien international livre aujourd'hui dans L'Equipe, avant France - Suisse, une chronique dans laquelle il évoque le statut de leader de Kylian Mbappé. Pas inquiet non plus par l'absence de buts de l'attaquant dans ce début d'Euro ("il a été impliqué sur la plupart des buts et des actions dangereuses des Bleus, son pouvoir d'accélération est une menace permanente"), il point en revanche quelques failles sur le plan humain qui l'empêchent, pour l'heure, d'être un vrai leader chez les Bleus : "Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d'affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel. Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d'autres, c'est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires (...) Il est déjà un leader d'attaque, il peut devenir un fédérateur qu'on suit en équipe de France. À lui de prendre la mesure de cette nouvelle responsabilité, il en a les épaules".

17:40 - L'heure de Kylian Mbappé ? Muet devant le but depuis le début de cet Euro 2021, Kylian Mbappé sera sans doute très motivé pour ouvrir son compteur, ce soir, contre la Suisse. "La compétition n’est pas encore finie et marquer ne va pas être un problème pour Kylian, a même estimé Presnel Kimpembe, son coéquipier au PSG et en équipe de France. Il est collectif et au service de l’équipe. C’est quelque chose qui ne va pas tarder. Il s’est procuré des occasions, il ne les a pas mises au fond mais ça va venir. La victoire et les points sont le plus important".