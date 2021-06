"France - Suisse : sur quelle chaîne ? Une compo casse-tête pour Deschamps ?"

FRANCE - SUISSE. Une place en quart de finale de l'Euro 2021 de foot est en jeu, ce lundi, entre l'équipe de France, confrontée à plusieurs blessures, et ses voisins suisses. Composition probable des deux équipes, horaire, diffusion TV, streaming… Voici ce qu'il faut savoir avant le match ?

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 19h16] L'équipe de France aborde les 8e de finale de l'Euro 2021 et ce match avec la Suisse avec la confiance d'une équipe invaincue depuis le début du tournoi (une victoire, deux nuls) mais aussi quelques incertitudes à lever. Sur le plan du jeu, d'abord, les Bleus ne semblent pas encore avoir trouvé la bonne formule : la solidité défensive démontrée notamment face à l'Allemagne peine ainsi à se combiner avec une vraie créativité offensive, à l'image du trio Griezmann-Mbappé-Benzema, qui n'a pas encore pleinement convaincu. Face à une sélection helvète qui procèdera sans doute en contre, il s'agira d'un vrai test pour l'attaque française. Didier Deschamps doit par ailleurs composer avec plusieurs incertitudes sur le plan défensif, liées aux blessures de Lucas Digne et Lucas Hernandez, habituellement en concurrence pour occuper le poste de latéral gauche. Le premier nommé est d'ores et déjà forfait, tandis que le second est incertain.

Pour faire face aux indisponibilités de ces deux arrières gauches, Didier Deschamps pourrait décider de décaler Presnel Kimpembe et titulariser Clément Lenglet dans l'axe de la défense. Sur le plan offensif, Kingsley Coman pourrait avoir sa chance, à moins que le sélectionneur des Bleus décide de conserver trois milieux de terrain. La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Kimpembe - Pogba, Kanté, Rabiot ou Coman - Griezmann, Benzema, Mbappé. Du côté helvète, Vladimir Petković pourrait organiser sa composition de départ en 3-4-1-2. La compo probable de la Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match France - Suisse : il sera donné à 21h, ce lundi 28 juin 2021, depuis l'Arena Nationala de Bucarest (Roumanie). La rencontre devrait donc se terminer un peu avant 23 heures, sauf en cas d'égalité : les deux équipes disputeront alors une prolongation (2x15 minutes) puis une séance de tirs au but si nécessaire

C'est TF1 qui assurera la diffusion TV de ce match de l'équipe de France face à la Suisse. Le duo habituel de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizrazu, sera aux commentaires, accompagné de Frédéric Calenge en bord de terrain. La rencontre sera aussi à suivre sur beIN Sports 1, avec Christophe Josse et Daniel Bravo au micro.

Une retransmission en streaming de ce match de l'Euro 2021 entre la France et la Suisse sera également accessible : rendez-vous sur le site mytf1 (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce 8e de finale de l'équipe de France à l'Euro 2021.