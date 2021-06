Qui est le meilleur buteur de l'Euro 2021 ? Le classement

La première place du classement des buteurs de l'Euro de foot en cours est actuellement partagée entre quatre joueurs, dont le Belge Romelu Lukaku et le Portugais Cristiano Ronaldo. Les attaquants de l'équipe de France sont, eux, en retrait pour le moment.

Alors que l'on se dirige vers la fin de la phase de poules de cet Euro 2021, plusieurs attaquants (et certains milieux de terrain) ont déjà pris position en tête du classement des buteurs. Quatre joueurs se disputent actuellement le titre de meilleur scoreur de la compétition, avec trois buts inscrits : le Belge Romelu Lukaku et le Portugais Cristiano Ronaldo, qui étaient plutôt attendus dans ce domaine, mais aussi, de manière plus surprenante, le Tchèque Patrick Schick et le nouveau milieu du terrain hollandais du PSG, Georginio Wijnaldum. Pour l'heure, aucun joueur français n'a réussi à se glisser dans le haut de cette hiérarchie, les Bleus ayant seulement trouvé deux fois le chemin des filets par l'intermédiaire d'Antoine Griezmann et grâce à un but contre son camp de l'Allemand Mats Hummels. Le classement des buteurs de l'Euro :