"Croatie - Ecosse : les Croates qualifiés pour les huitièmes, le résumé du match"

CROATIE - ECOSSE. Victorieux sur le résultat de 3 buts à 1 face aux Écossais, les Croates sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020 grâce à Modric et Perisic. La Croatie termine même deuxième de ce groupe D. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:30 - Le résumé du match D'un extérieur du pied droit dont il se sert tant depuis des années, Luka Modric a évité à son pays une très probable élimination. Ce mardi soir face à l'Écosse, il a rayonné dans un rôle plus offensif qui n'a été le sien durant le début de cet Euro. Le milieu du Real Madrid n'a pas tout fait bien mais face aux Écossais, son expérience et son talent ont fait la différence. Pourtant, ça n'a pas toujours été simple pour les Croates. Malgré une ouverture du score de Vlasic, les hommes de Steve Clarke les ont fait douter et sont revenus dans la partie avant la mi-temps. Au-dessus techniquement et heureux de ne pas voir un Hampden Park rempli - ce qui aurait pu changer bien des choses - les Croates ont eu les meilleures occasions de cette seconde période. Et quand on n'y voyait plus clair sur le déroulé d'une rencontre qui tombait dans l'à-peu-près, Luka Modric est venu apporter la lumière. Avec un but somptueux à l'entrée de la surface de réparation, il permettait aux siens de prendre les commandes. Et en bon commandant de bord, il a su mener son équipage à bon port. En toute fin de rencontre sur un corner, le ballon d'or 2019 a déposé sur la tête de Perisic un centre qui s'est transformé en but. La Croatie finit donc deuxième et a définitivement enterré l'Écosse qui terminera, elle, quatrième de cette poule. Au finish, les Croates restent donc en vie dans cet Euro et pourront dire merci à son éternel prodige.

23:23 - Maudite Écosse Les Écossais sont donc éliminés de l'Euro 2020. Et ce n'est, finalement, pas une surprise. "L'Écosse a été éliminée en phase de groupes lors de chacune de ses 11 participations à un tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro)", nous apprend Opta.

23:13 - La classement du groupe D Voici donc le classement finale de ce groupe D. Les Anglais, les Croates et les Tchèques sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Groupe D : Angleterre : 7 pts (+2)

Croatie : 4 pts (+1)

République Tchèque 4 pts (+1)

Écosse 1 pt (-4)

23:05 - Le but de Modric en vidéo Voici le but de Luka Modric qui a permis à la Croatie de mener 2-1. Une merveille de l'extérieur du pied qui comptera parmi les plus beaux buts de cet Euro 2020 ! L’extérieur du pied et Luka Modric : la plus belle histoire d’amour de tous les temps. Quel but monumental. pic.twitter.com/Bz5T2xHAbw — Scipion (@Scipionista) June 22, 2021

22:58 - La Croatie termine deuxième ! Avec cette victoire 3-1 contre l'Écosse, les Croates terminent deuxièmes grâce à une meilleure attaque que la République Tchèque qui vient de s'incliner face à l'Angleterre 1-0.

22:52 - ⌛ Fin du match (3-1) ! Une nette supériorité en termes de possession de balle (66% contre 34%), plus de tirs cadrés (6 tirs cadrés contre 4), et bien sûr l’avantage à la marque (3-1) : la Croatie a bien géré cette partie pour l'emporter 3-1.

22:48 - 4 minutes de temps en plus Il y aura 4 minutes de temps supplémentaire dans ce Croatie - Écosse !

22:43 - L'Écosse n'y croit plus On s'achemine donc vers une défaite écossaise qui n'aura donc pris qu'un seul point et marqué qu'un seul but (si on en reste là). Les Écossais poussent mais n'y croient plus vraiment...

22:38 - Les Croates virtuellement deuxièmes Grâce à ce but de Perisic, alors que la République Tchèque est menée 1-0 face aux Anglais, les Croates sont virtuellement deuxièmes de leur groupe ! Incroyable retournement de situation pour une équipe très décevante depuis le début de cet Euro.

22:36 - Perisic reprend un corner de Modric C'est terminé, la Croatie va continuer sa route en huitième de finale. Sur un corner de Luka Modric, Perisic dévie de la tête au premier poteau une balle qui finit au fond des filets. La Croatie mène donc 3 buts à 1.

22:35 - ⚽ But pour la Croatie (3-1) ! But pour la Croatie, inscrit par Ivan Perisic, à la 77e minute de jeu dans cette 2e période.

22:32 - Entrée en jeu de Fraser, double changement pour la Croatie Steve Clark a procédé à un changement avec l'entrée en jeu de Ryan Fraser. Le joueur de Newcastle prend la place de Armstrong. Côté Croate, Kramaric et Barisic font leur apparition. Petkovic et Gvardiol prennent leur place sur le banc.

22:27 - L'Écosse pousse pour tenter l'exploit Les Écossais doivent désormais marquer 2 buts en un peu plus de 20 minutes pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les coéquipiers de McTominay poussent pour égaliser alors que leurs supporters sont abattus dans les tribunes.

22:21 - GOLAZO DE MODRIC !! QUEL BUT de Luka Modric !!! Sur une remise de Perisic, Modric n'est pas attaqué à l'entrée de la surface et frappe de l'extérieur du pied pour loger ce ballon dans la lucarne du but de Marshall ! Quel but, quelle merveille de Modric !! Sublime ! Ce Croatie - Écosse bascule du côté des vice-champions du monde ! 2-1 !

22:19 - ⚽ But pour la Croatie (2-1) ! Luka Modric trouve l'ouverture pour son équipe à la 62e minute de jeu dans cette 2e période !

22:15 - McGinn tout proche de marquer ! Nouvelle énoooorme occasion ! Cette fois pour l'Écosse ! Sur un centre fort et rentrant au second poteau, McGinn est tout proche de reprendre le ballon alors qu'il est à 1 mètre du but ! Mais bien marqué et proche du gardien, il ne peut reprendre le cuir correctement !

22:14 - L'énorme occasion pour Perisic !! Il était probablement légèrement en position de hors-jeu mais l'appel de Perisic a surpris tout le monde ! Magnifiquement trouvé dans la profondeur avec une balle en hauteur, l'attaquant croate s'offre un face à face avec Marshall ! Mais le gardien est venu à se rencontre pour boucher l'angle et repousse la frappe de Perisic ! Grosse occasion de 2-1 !

22:08 - Quelle occasion pour Gvardiol qui bute sur Marshall ! Que c'est bien joué de la part de Gvardiol ! Il se défait du marquage au milieu de terrain et trouve Petkovic... ce dernier voit Gvardiol prendre la profondeur et lui met parfaitement ! Le Croate est un peu juste mais tir quand même sur Marshall avant de venir à sa rencontre. Télescopage entre les deux joueurs qui restent à terre un petit moment. Belle première occasion pour la Croatie dans cette seconde période.

22:03 - Début de la 2e mi-temps. C’est reparti entre la Croatie et l'Écosse, à Glasgow, où Fernando Rapallini donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.

21:56 - Les Écossais se sont réveillés au bon moment Après un début de rencontre très animée, les Écossais ont dominé, poussé par leur public. Mais ce sont les Croates, après avoir mis le pied sur le ballon, qui ont ouvert le score grâce à Vlasic. Le match s'est quelque peu éteint avant que l'Écosse ne se réveille finalement juste avant la pause pour égaliser et relancer le suspense de cette rencontre.

21:48 - C'est la mi-temps à Glasgow entre Croatie et Écosse La Croatie domine de manière stérile : à la mi-temps, la possession de balle est largement en faveur de la Croatie (72% contre 28% pour l'Écosse), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'Écosse, et qui n’a pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage (1-1).

21:45 - Égalisation de McGregor sur une belle frappe ! Eh ba voilà ! On disait que le match était en train de s'éteindre ! Mais sur une belle phase offensive, venue de la droit, Armstrong centre... cela ne trouve personne, le ballon est dégagé dans l'axe par la défense croate.... McGregor surgit pour frapper et tromper d'une balle frappe croisée Livakovic ! Ça fait donc 1 partout.

21:41 - ⚽ But pour l'Écosse (1-1) ! But pour l'Écosse, inscrit par Callum McGregor, à la 42e minute de jeu dans cette 1e période.

21:40 - Le match s'éteint Les Écossais n'arrivent pas à faire déjouer les Croates qui semblent se contenter de ce 1-0. Le match a perdu en rythme et les supporters se sont, comme le match, quelque peu éteints.

21:35 - Hanley remplacé par McKenna.. qui prend un jaune Hanley reste au sol et doit sortir. Le défenseur central écossais cède sa place à McKenna... qui prend un jaune avant même de toucher son premier ballon.

21:31 - Les Croates subissent Volontairement ou pas, les Croates ont laissé la possession du ballon aux Écossais. Quelques fautes techniques ne permettent pas aux hommes de Steve Clark de se procurer une vraie occasion de but. Modric a lui perdu 2 ballons importants dans son camp... sans conséquence.

21:24 - L'Écosse pousse ! Quelle opportunité pour l'Écosse !! Une double occasion même ! Les hommes de Steve Clark n'ont pas réussi à véritablement frapper au but mais que ce fut chaud dans la surface croate !

21:21 - La frappe de Modric ! Superbe tentative de Luka Modric ! Le joueur du Real Madrid tente sa chance de loin et met Marshall à contribution ! Le gardien écossais frôle ce ballon pour le dévier du cadre... mais "6 mètres", indique l'arbitre !

21:18 - Passe décisive pour Perisic, but tout en réussite de Vlasic Sur un centre venu de la droite, Perisic remet ce ballon de la tête pour Vlasic qui contrôle de la poitrine et tire en demi-volée. Déséquilibré, le Croate cadre et surprend Marshall au premier poteau. Ça fait donc 1-0 pour la Croatie qui est donc virtuellement qualifiée !