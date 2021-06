"République tchèque - Angleterre : les Anglais convaincants, le match en direct"

Euro 2021 : l'Angleterre ouvre le score, la Croatie double. Le calendrier et l'actu en direct

EURO 2021. Nouvelle soirée pleine de surprises pour l'Euro 2021 ce mardi soir, avec deux rencontres : Écosse-Croatie et République Tchèque-Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui ouvre le score de son côté avec un but de Sterling à la 12e minute. De son côté, la Croatie décroche aussi un premier but de Vlasic à la 17e minute, suivi par un deuxième de Modric à la 62e. Entre temps, l'Écosse tente de marquer le match avec un but (2-1). Découvrez les derniers résultats et toute l'actu en direct.