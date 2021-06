"République tchèque - Angleterre : les Anglais terminent premiers, le résumé du match"

REPUBLIQUE TCHEQUE - ANGLETERRE. Les Anglais ont gagné sans briller devant les Tchèques sur le score de 1 but à 0, grâce à un but inscrit par Sterling. L'Angleterre termine première du groupe D de cet Euro 2021, devant la Croatie. Découvrez le résumé du match.

23:20 - Le résumé du match: service minimum pour l'Angleterre L'Angleterre se devait de s'imposer face à la République tchèque à Wembley afin de s'assurer la première place du groupe D et d'ainsi disputer leur huitième de finale à Wembley, face à un adversaire qui sera soit la France, l'Allemagne, la Hongrie ou le Portugal (le deuxième du groupe F). C'est chose faite, mais difficile pour les Anglais de s'enthousiasmer après cette nouvelle prestation en demi-teinte des Three Lions. Pourtant, la première période a été intéressante de la part des joueurs de Gareth Southgate, sous l'impulsion de Grealish, Sterling et Saka. L'ailier de Manchester City trouve d'abord le poteau (2e) avant de marquer de la tête sur un service parfait de Grealish (1-0, 12e). Les Tchèques ont des occasions d'égaliser, par Holes (28e) et Soucek (36e), mais manquent de précision devant Pickford. En deuxième période, alors qu'ils n'ont besoin que d'un match nul pour terminer à la première place, les Tchèques se montrent incapables de prendre le jeu à leur compte et ne réussiront jamais à inquiéter Pickford. Après une deuxième période bien moins intéressante que la première, les Anglais obtiennent une victoire importante, significative de la première place. Les Tchèques terminent eux troisièmes et pourront s'en vouloir.

23:10 - Découvrez le résumé de la rencontre en vidéo L'Angleterre s'est imposée face à la République tchèque grâce à un but rapidement inscrit par Raheem Sterling (1-0), dès la 12e minute, avant de contrôler la suite des débats. Découvrez le résumé de la rencontre en vidéo ci-dessous. [???? RESUME VIDEO] ???? #EURO2020 ???????????? #CZEENG

???? Comme contre la Croatie, un but de Sterling suffit au bonheur des Anglais !

???? Les Three Lions s'imposent 1-0 contre la République Tchèque pour valider la première place du groupe D !https://t.co/YMQLpCX1gU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2021

23:04 - Harry Kane n'a toujours pas marqué Le cas Harry Kane va certainement continuer de faire beaucoup parler lors des prochains jours outre-Manche. Muet lors de ces trois premiers matches de l'Euro et encore très discret ce soir, malgré une belle occasion en première période, l'attaquant de Tottenham a terminé la rencontre cette fois, contrairement au match face à l'Ecosse, mais sans réussir à marquer. C'est Raheem Sterling qui a encore marqué pour les Three Lions. L'attaquant de Manchester City a inscrit les deux seuls buts anglais de ce tournoi pour le moment.

22:57 - L'Angleterre termine à la première place Avec ce succès 1-0 face à la République tchèque, l'Angleterre termine à la première place de la poule D avec 7 points pris en 3 matches. Les Tchèques, premiers avec le coup d'envoi, terminent finalement à la troisième place de la poule après la victoire de la Croatie devant l'Ecosse (3-1). L'Angleterre affrontera donc en huitièmes de finale le deuxième du groupe F (celui de la France), mardi prochain (18h), toujours à Wembley. De son côté, miraculée, la Croatie affrontera le deuxième du groupe E (Suède, Slovaquie, Espagne ou Pologne) en huitièmes de finale, lundi prochain à Copenhague (18h).

22:51 - ⌛ Fin du match (0-1) ! Les statistiques témoignent de la domination de l'Angleterre : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche indiscutablement à son avantage (57% contre 43% pour République Tchèque). Les Anglais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour République Tchèque, et remportent donc logiquement cette partie (0-1).

22:48 - Trois minutes de temps additionnel M. Dias Correia accorde trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre la République tchèque et l'Angleterre à Wembley.

22:44 - But refusé à l'Angleterre ! L'Angleterre se voit refuser un deuxième but dans cette rencontre ! Henderson est signalé hors-jeu logiquement après une récupération de Bellingham dans la surface suite à un débordement de Rashford.

22:41 - Angleterre: Sancho fait son entrée Jadon Sancho va faire ses premiers pas dans cet Euro 2021 ! L'ailier du Borussia Dortmund entre à la place de Bukayo Saka pour les sept dernières minutes du temps réglementaire. Du côté tchèque, Vydra remplace Holes.

22:37 - Angleterre: Stones remplacé Gareth Southgate effectue un quatrième changement dans ce match. Semble-t-il touché, John Stones est remplacé par le défenseur d'Aston Villa, Tyrone Mings, pour les dernières minutes.

22:34 - République tchèque: Schick laisse sa place Le sélectionneur tchèque décide de sortir la star de son équipe, Patrik Schick, à un quart d'heure de la fin de la rencontre. C'est Tomas Pekhart qui entre en jeu.

22:32 - Corner pour les Anglais Les Anglais obtiennent un sixième corner dans cette rencontre sur le côté gauche. Shaw le frappe mal, au premier poteau, et la défense tchèque repousse le danger sans trembler.

22:29 - L'Angleterre en maîtrise L'Angleterre ne prend plus aucun risque dans cette seconde période et le rythme de la rencontre est bien descendu depuis la reprise. Même les Tchèques ne semblent pas avoir envie plus que ça d'égaliser pour arracher la première place.

22:26 - Angleterre: Sterling et Grealish remplacés Raheem Sterling et Jack Grealish sont remplacés par Marcus Rashford et Jude Bellingham pour les 25 dernières minutes du côté de l'Angleterre. La sortie de Grealish semble avoir déçu Wembley, qui siffle la décision du sélectionneur Southgate.

22:23 - République tchèque: Kral et Hlozek entrent Le sélectionneur de la République tchèque effectue deux changement d'un coup peu après l'heure de jeu. Alex Kral et Adam Hlozek, la jeune pépite du Sparta Prague, entrent en jeu à la place de Darida, le capitaine, et de Masopust.

22:19 - Jan Boril écope d'un carton jaune Le premier carton jaune de cette rencontre est adressé à Jan Boril pour une faute flagrante sur Saka. Une mauvaise nouvelle pour les Tchèques, car il sera suspendu pour les huitièmes de finale.

22:16 - Phillips échappe au carton Après une passe ratée, Kalvin Phillips commet une faute grossière sur Darida, le capitaine tchèque, au milieu du terrain, mais échappe au carton jaune. L'arbitre portugais reste clément avec le joueur de Leeds.

22:13 - L'Angleterre recule Les joueurs de Gareth Southgate commencent à reculer de plus en plus mais ne sont pas du tout mis en danger par les coéquipiers de Patrik Schick, transparent jusqu'ici. Cela ressemble plus à une consigne du sélectionneur anglais qu'à une pression de la part des Tchèques.

22:10 - La République Tchèque n'a pas le choix Les Tchèques n'ont pas vraiment le choix dans cette seconde période et doivent impérativement égaliser pour conserver leur première place dans ce groupe D, virtuellement occupée par l'Angleterre désormais.

22:07 - Corner pour les Tchèques Après une erreur de Kalvin Phillips, les Tchèques obtiennent un corner pour ce début de seconde période mais l'équipe d'Angleterre parvient à se dégager grâce à Pickford.

22:05 - Un changement dans chaque équipe à la mi-temps Il y a eu changement de chaque côté durant la pause. Jordan Henderson a remplacé Declan Rice à la mi-temps du côté anglais. Pour la République tchèque, Jakub Jankto a laissé sa placé à Petr Sevcik.

22:03 - Début de la 2e période. La 2e mi-temps démarre entre la République Tchèque et l'Angleterre, à Londres, où Artur Manuel Ribeiro Soares Dias signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

21:53 - L'Angleterre maîtrise son sujet L'Angleterre gère parfaitement cette rencontre après les 45 premières minutes face à la République tchèque. Les Three Lions mènent logiquement à la pause (1-0), grâce à un but signé Raheem Sterling (12e), sur un service impeccable de Jack Grealish. Le meneur de jeu d'Aston Villa, titulaire pour la première fois dans cet Euro, n'est pas étranger à la bonne prestation anglaise, tout comme l'ailier d'Arsenal, Bukayo Saka. Kane est plus intéressant dans le jeu mais n'a toujours pas marqué, mis en échec par Vaclik (26e). Les Tchèques ont eu des occasions d'égaliser, par Holes (28e) et Soucek (36e), mais ont manqué de précision. S'ils veulent conserver la première place du groupe, les coéquipiers de Patrik Schick devront faire mieux lors des 45 dernières minutes.

21:45 - C'est la mi-temps à Londres entre République Tchèque et Angleterre La République Tchèque n’y est pas pour le moment : après ce premier acte, la possession de balle est nettement en faveur de l'Angleterre (58% contre 42% pour la République Tchèque), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour la République Tchèque et qui mène donc logiquement dans ce match.

21:43 - Kane tente sa chance ! Harry Kane déclenche une frappe puissante dans la surface en se retournant et oblige Vaclik à un nouvel arrêt. Sterling traîne dans le coin mais ne reprend pas, se sachant en position de hors-jeu. Dommage pour les Anglais.

21:42 - Corner pour l'Angleterre Les Anglais se procurent un nouveau corner dans cette fin de première période mais les Tchèques parvient à écarter le danger sans aucun problème.

21:37 - Shaw oblige Vaclik à s'employer Luke Shaw déborde sur le côté gauche et parvient à prendre le dessus sur Coufal avant de centrer fort. Coufal est revenu et détourne à peine le ballon mais cela oblige Vaclik à détourner en catastrophe à son premier poteau.

21:35 - Soucek ne cadre pas ! Quelle opportunité pour les Tchèques ! Sur un ballon dégagé plein axe par Shaw, qui aurait peut-être mérité d'obtenir un coup franc après une faute de Jankto, Soucek frappe en première intention mais manque le cadre pour quelques centimètres alors que Pickford n'avait pas bougé...

21:32 - Corner pour l'Angleterre Les Anglais obtiennent un nouveau corner après un raid de Saka sur le côté droit. Les grands gabarits anglais montent mais cela ne paye pas sur ce coup-là.

21:29 - Les Anglais un peu fébriles On peut sentir que la défense anglaise n'est pas sereine à 100% sur les coups de pied arrêté, même si ça tient pour le moment, à l'image de ce corner cafouillé par les joueurs de Southgate.