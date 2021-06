"Slovaquie - Espagne : la Roja en huitièmes avec la manière, le résumé du match !"

20:25 - Le résumé du match

Avant le coup d'envoi de la rencontre, l'équation était simple pour la Roja : victoire impérative pour être certaine de valider son ticket pour les huitièmes sans dépendre des autres. Après deux matchs nuls en deux rencontres, des choix contestés par les supporters espagnols et des interrogations sur la force offensive de l'équipe, les hommes de Luis Enrique se sont offerts un sacré bain de confiance. Dès le coup d'envoi, les Espagnols ont débuté la rencontre pied au plancher. Une combativité récompensée dès les premières minutes de jeu par un penalty, raté par Alvaro Morata (12e). Mais la Roja ne s'est pas laissée abattre. Quelques minutes plus tard, sur une grosse boulette du gardien slovaque, Martin Dubravka, les Espagnols ont pris l'ascendant (30e). Et cet avantage a donné confiance aux hommes de Luis Enrique qui ont déroulé offensivement. D'abord grâce à la première réalisation d'Aymeric Laporte avec le maillot espagnol (45+3) puis sur des buts de Sarabia (56e) et Ferran (67e) et un dernier csc (71e). Ce large succès (5-0) permet à la Roja de finir deuxième du groupe et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle affrontera un adversaire de taille, la Croatie, le 28 juin prochain à 18h00.