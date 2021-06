"Suède - Pologne : belle opération pour la Suède pour l'instant, la suite du match en direct"

Euro 2021 : l'Espagne sous pression, la France à la relance, les résultats en direct

EURO 2021. Le match entre l'Espagne et la Slovaquie et le duel entre la Suède et la Pologne ouvrent le programme du jour à l'UEFA Euro 2020 de foot. En soirée, l'équipe de France, déjà qualifiée pour les 8e de finale, cherchera à obtenir un résultat positif contre le Portugal pour garder la première place du groupe. Découvrez le classement des poules, les résultats et toutes les infos en live.