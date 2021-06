"Pays de Galles - Danemark : Dolberg ouvre le score, le match en direct !"

GALLES - DANEMARK. Le Danemark mène (1-0) face aux Pays de Galles grâce à un but signé Kasper Dolberg dans ce premier huitième de finale de l'Euro 2020. Suivez le huitième de finale en direct.

18:41 - Carton jaune pour Moore Deuxième biscotte de cette rencontre entre le Pays de Galles et le Danemark, cette fois-ci c'est Kieffer Moore qui est averti après une grosse faute sur Kjaer.

18:39 - Changement pour le Pays de Galles Premier changement de cette rencontre entre le Pays de Galles et le Danemark. Le sélectionneur gallois, Robert Page réalise son premier changement : Robert, blessé, est remplacé par Williams.

18:37 - Les Gallois retrouvent leurs esprits Totalement amorphes après l'ouverture du score de Dolberg, les Gallois semblent enfin reprendre du poil de la bête. Les hommes de Rob Page on repris la possession du cuir depuis quelques minutes.

18:34 - Damsgaard dans ses œuvres Quel festival encore du Danois qui s'amuse face à Joseff Morel et l'élimine d'un subtil double contact avant de trouver un relai et de centrer. Danny Ward s'impose finalement devant Dolberg.

18:32 - Dolberg ouvre le score ! Titularisé à la place de Poulsen, l'avant-centre niçois a ouvert le score face au Pays de Galles.Trouvé par Damsgaard, le Danois à l'entrée de la surface tente sa chance. Sa frappe enroulée fait mouche et trompe Danny Ward.

18:27 - ⚽ But pour le Danemark (0-1) ! Kasper Dolberg trouve l'ouverture pour le Danemark à la 27e minute de jeu dans cette 1e mi-temps !

18:26 - Carton jaune pour Rodon Premier carton jaune de la rencontre. Le défenseur des Spurs de Tottenham commet une faute grossière sur Dolberg. Biscotte logique pour le Gallois.

18:24 - Réveil danois Après avoir concédé quelques actions chaudes dans le premier quart d'heure, le Danemark a mis le pied sur le ballon et pris l'initiative du jeu. Les Gallois reculent est subissent face au collectif danois.

18:22 - Troisième corner pour le Danemark Temps fort du Danemark face au Pays de Galles depuis quelques minutes et troisième corner consécutif pour les hommes de Kasper Hjulmand. Le danger est dégagé par Kieffer Moore.

18:18 - Frappe de James Belle action collective des Gallois. Les hommes de Robet Page ont bien pris le temps de construire. Allen trouve James qui repique dans l'axe et tente une frappe au sol. Sa tentative n'est pas cadrée.

18:14 - Les Gallois prennent le dessus Encore une action chaude galloise. Bien trouvé sur le côté droit, Gareth Bale trouve Ramsey à l'entrée de la surface qui tente sa chance. Sa frappe cadrée est finalement captée par Schmeichel. Les hommes de Robert Page ont entamé la rencontre pied au plancher.

18:11 - Bale encore ! Très actif dans ces premières minute de la rencontre, Gareth Bale tente une nouvelle fois sa chance de loin, cette fois-ci plein axe. La frappe du Gallois passe cette fois-ci largement â côté.

18:10 - La frappe de Bale ! Première grosse occasion signée Gareth Bale. Le Gallois monte balle au pied côté droit et repique dans l'axe avec son pied gauche. Sa frappe puissante passe juste à côté du but de Kasper Schmeichel.

18:08 - Dolberg tente sa chance L'attaquant de l'OG Nice, titulaire en l'absence de Poulsen, hérite du ballon dos au but. Il se retourne et tente sa chance de loin. Sa frappe passe largement à côté de la cage galloise.

18:06 - Danger dans la surface danoise Le coup franc lointain des hommes de Rob Page est bien tiré par James. Les Danois apathiques dans leur surface dégagent finalement le danger. Le premier corner gallois ne donnera rien.

18:05 - Le Pays de Galles en contre Dans cette rencontre entre le Pays de Galles et le Danemark, ce sont les Danois qui ont pris la possession du ballon. Les hommes de Rob Page défendent bas et attendent les contre-attaques.

18:02 - 1 ticket pour les quarts Le coup d'envoi de la rencontre est donné sur la pelouse de l'Arena Cruyff à Amsterdam. Qui du Pays de Galles ou du Danemark sera la première équipe à valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition ? Réponse dans 90 minutes ! Ou plus, si nécessaire...

18:00 - ⏱️ Coup d'envoi entre le Pays de Galles et le Danemark ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Pays de Galles et le Danemark a été donné par Daniel Siebert, au Johan Cruijff Arena.

17:58 - Avantage Danemark ? Le Pays de Galles et le Danemark, adversaires à 18h00 à la Johan Cruyff Arena pour le premier huitième de finale de l'Euro 2020, se sont affrontés à 7 reprises. Les Danois l'ont emporté 4 fois, contre 4 victoires pour les Gallois. En revanche, aucune de ces confrontations depuis 1987 ne s'est soldée par un match nul.

17:55 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Les 22 artistes qui disputeront le huitième de finale entre le Pays de Galles et le Danemark font leur entrée sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena. Place aux hymnes avant le coup d'envoi de la rencontre.

17:52 - Du respect pour le Danemark À la veille du huitième de finale de l'Euro 2020 entre le Pays de Galles et le Danemark, le sélectionneur Danois, Kasper Hjulmand s'est montré élogieux et respectueux en vers son adversaire « On respecte beaucoup le pays de Galles. Ce qu'ils ont fait ces dernières années est beau. Ils sont fiers de représenter leur pays et ça se ressent. Si vous atteignez les demi-finales du dernier Euro, c'est que vous avez beaucoup de qualités. C'est une grande équipe que l'on respecte beaucoup. Je considère cette rencontre comme équilibrée. Le pays de Galles a beaucoup de qualités et nous aussi. »

17:47 - Bale : "Nous serons outsiders" Avant le coup d'envoi entre le Pays de Galles et le Danemark, le joueur du Real Madrid, prêté aux Spurs cette saison a avoué en conférence de presse qu'il considérait le Danemark comme favori dans ce premier huitième de finale de l'Euro 2020 : « Nous serons outsiders, nous l'avons toujours été, nous avons l'habitude d'avoir cette étiquette. Cela ne fait pas de différence pour nous. Nous comprenons évidemment la situation qui s'est produite avec le Danemark et nous avons envoyé tous nos meilleurs voeux à Christian. Ils ont fait un excellent travail. Mais cela n'aura aucune incidence sur le match."

17:40 - Höjbjerg encense Bale Ils se connaissent bien. Pierre-Emile Höjbjerg et Gareth Bale ont évolué ensemble sous les couleurs des Spurs. Le milieu de terrain danois a été dithyrambique en conférence de presse au sujet du Gallois : « Dans les 10 dernières années, peu de joueurs ont fait ce qu'a fait Gareth Bale. C'est un joueur fantastique, un gars incroyable, un leader, il porte son équipe, il est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Je sais à quel point le pays de Galles compte pour lui. Je sais à quel point ce match compte pour lui. Je lui souhaite le meilleur, mais pas pour aujourd'hui. Mais c'est un joueur et une personne fantastique. Je ne peux que respecter sa carrière. »

17:33 - Les cotes de la rencontre Pour ce huitième de finale entre le Pays de Galles et le Danemark, les hommes de Robert Page sont outsiders d'après les bookmakers. En effet, ce sont les Danois qui sont favoris pour ce premier 8e de finale de de l'Euro 2020. La cote de la victoire des hommes de Kasper Hjulmand est à 2.10 alors que celle de la victoire des coéquipiers de Gareth Bale est à 4.30. Pour les amateurs de match nul, la cote pour une égalité au terme des 90 minutes est à 3.20.

17:28 - Le parcours Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020, les Gallois ont fini deuxièmes du groupe A derrière l’Italie avec 4 points. Les hommes de Robert Page ont fait match nul (1-1) face à la Suisse, remporté leur opposition face à la Turquie (2-0) et se sont inclinés (1-0) face à la Nazionale lors de la dernière rencontre du groupe. Les Danois ont également terminé à la deuxième place de leur groupe, le B. Ils se sont inclinés lors des deux premières journées face à la Finlande (1-0) et face à la Belgique (2-1), puis ont signé une solide victoire (4-1) face à la Russie. Fait insolite, ils sont devenus la première équipe de la compétition à se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir perdu les deux premiers matchs de poules.

17:19 - Les compos officielles Ça y est. On connaît l’indentité des 22 artistes qui disputeront le huitième de finale de l’Euro 2020 entre le Pays de Galles et le Danemark. Robert Page, sélectionneur gallois et Kasper Hjulmand, sélectionneur danois, ont fait leur choix. Découvrez les deux compositions d’équipe officielles : Pays de Galles : Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore. Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. #EURO2020 #WALDEN Les compos de ce premier huitième ????



Tu vois plus #WAL ou #DEN en quarts... pic.twitter.com/HoSIOdNmTp — EURO 2020 ???????? (@EURO2020FR) June 26, 2021

17:12 - TV et streaming Ce samedi 26 juin, le Pays de Galles affronte le Danemark pour le compte du premier huitième de finale de la compétition. Les Gallois de Robert Page se sont qualifiés en finissant deuxièmes du groupe A derrière l’Italie. De leur côté, les Danois de Kasper Hjulmand ont terminé deuxième du groupe B derrière la Belgique. Cette rencontre à élimination directe sera à suivre en direct et en exclusivité sur BeIN Sports 1. Elle ne fait pas partie du lot diffusé sur les chaînes en clair TF1 et M6. S’agissant du streaming, vous avez la possibilité de suivre ce huitième de finale en vous abonnant sur le site de BeIN Sports.