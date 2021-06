Italie - Autriche : pronostic, diffusion TV, compo… L'actu du match

ITALIE - AUTRICHE. Les 8e de finale de l'Euro de foot débutent ce samedi 26 juin 2021, avec ce match a priori déséquilibré entre la Squadra Azzura et la sélection autrichienne. Sur quelle chaîne voir la rencontre à la télé et en streaming ? Découvrez aussi la cote et la compo probable des deux équipes.

Le deuxième huitième de finale de l'Euro 2021 de football est au programme ce samedi soir et un un grand favori se dégage : l'Italie, qui a remporté ses trois matchs de poule, en s'offrant le luxe de faire souffler plusieurs titulaires lors de la dernière rencontre, part en effet avec un net avantage face à une équipe d'Autriche qui a certes surpris au premier tour en empochant deux victoires (contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine) mais dont le niveau individuel et collectif semble toit de même inférieur à celui de la sélection transalpine. Les hommes de Robert Mancini sont donnés gagnants sur les sites de paris en ligne, avec une cote de victoire qui ressort autour de 1,50 tandis que celle du succès autrichien se situe entre 7 et 8.

Le coup d'envi de ce 8e de finale de l'Euro entre l'Italie et l'Autriche sera donné à 21h, ce samedi 26 juin 2021, depuis le stade de Wembley, à Londres (Angleterre). En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputeront une prolongation (2x15 minutes) puis une séance de tirs au but si nécessaire.

Du côté italien, Roberto Mancini devrait une nouvelle fois s'orienter vers un schéma tactique en 4-3-3, avec la possible titularisation de Marco Verratti, blessé en début de compétition mais de retour lors du troisième match de poule. La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Verratti ou Locatelli, Jorginho, Barella - Berardi, Immobile, Insigne. Dans le camp autrichien, Marco Foda pourrait opter pour une composition de départ organisée en 4-2-3-1. La compo probable de l'Autriche : Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinterreger, Alaba - Schlager, Grillitsch - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic.

En France, une diffusion en clair est prévue à la TV pour ce match Italie - Autriche, sur M6. La chaîne beIN Sports 1, accessible sur abonnement, assurera également la retransmission en live. Pour les adeptes du streaming, rendez-vous sur le site Internet 6play ou sur beIN Connect (accès payant).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce deuxième 8e de finale de l'Euro 2021.