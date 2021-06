Italie - Autriche : les Italiens à la peine, le match en direct

Manuel Locatelli réalise un bon dribble à l'entrée de la surface et enroule son ballon mais ça passe finalement à un bon mètre à droite du but autrichien.

Roberto Mancini a décidé d'effectuer deux changements après ce but refusé pour Arnautovic. Verratti et Barella laissent leurs places au milieu du terrain à Locatelli et Pessina.

22:25 - But refusé à l'Autriche !

Sur un centre venu de la droite, Alaba prend le dessus sur Di Lorenzo de la tête et remise au deuxième poteau. Arnautovic a bien suivi et trompe Donnarumma d'une tête sous la barre ! Mais M. Taylor refroidit les Autrichiens avec l'aide de la vidéo et annule ce but de l'ancien joueur de l'Inter.