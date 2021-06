Italie - Autriche : les Italiens qualifiés dans la douleur, le résumé du match

ITALIE - AUTRICHE. Poussée en prolongation par l'Autriche, l'Italie a fini par s'imposer sur le score de 2 buts à 1, grâce à des buts Chiesa et Pessina, ce samedi soir à Wembley. La Squadra Azzura se qualifie donc pour les quarts de finale de l'Euro 2021. Découvrez le résumé du match et les buts en vidéo.

26/06/21 - 23:59 - Résumé du match: l'Italie a souffert pour se qualifier Le sélectionneur autrichien Franco Foda avait estimé, avant la rencontre, à 10% les chances de qualification de l'Autriche face à l'Italie, en huitième de finale de l'Euro 2021, samedi soir à Wembley. L'Autriche est passée plus près que cela de la qualification et l'Italie a frôlé la catastrophe samedi, malmenée et poussée en prolongation par une audacieuse équipe autrichienne. En première période, Barella a été d'abord mis en échec par Bachmann (17e) avant qu'Immobile ne trouve le poteau sur une frappe superbe à 25 mètres, alors que le gardien autrichien était battu (32e). Intéressant mais insuffisant. En deuxième période, ce sont les Autrichiens qui se montrent les plus dangereux. Alaba frôle le cadre sur coup franc (52e) avant qu'Arnautovic ne pense donner l'avantage aux siens de la tête (65e), mais le but est finalement annulé pour une légère position de hors-jeu grâce à la vidéo. Lors de la prolongation, c'est pourtant l'Italie qui va prendre les devants grâce à Chiesa, entré en jeu (1-0, 95e). Dix minutes plus tard, Pessina fait le break (2-0, 105e) d'une frappe puissante. L'Autriche a beau réduit l'écart par Kalajdzic sur corner (2-1, 114e), le mal est fait. L'Italie se qualifie en souffrant pour les quarts de finale, où elle attend désormais la Belgique ou le Portugal, qui s'affrontent demain.

26/06/21 - 23:50 - Le résumé vidéo de cette rencontre ! L'Italie aura souffert pour venir à bout des Autrichiens mais s'est finalement qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2021 en s'imposant lors de la prolongation (2-1). Découvrez le résumé vidéo de cette rencontre qui s'est emballée dans les dernières minutes. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ???????????????? #Euro2020 #ITAAUT

???? L’Italie vient à bout de l'Autriche en prolongation !

???? Un but somptueux signé Chiesa, et un missile de Pessina !

???? Kalajdžić a ensuite mis fin à la série de 11 matchs sans encaisser de but de l’Italie !https://t.co/7xdOFqymTs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2021

26/06/21 - 23:45 - L'Italie a encaissé un but, petit évènement L'Italie a souffert ce soir à Wembley face à l'Autriche, beaucoup plus que prévu. Les Italiens ont encaissé un but dans la prolongation, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Le but inscrit par Sasa Kalajdzic à la 114e minute est le premier encaissé par la Squadra Azzura depuis octobre 2020, mettant fin à 1168 minutes sans prendre de but côté italien.

26/06/21 - 23:40 - L'Italie affrontera la Belgique ou le Portugal Après cette victoire dans la douleur devant l'Autriche (2-1), l'Italie affrontera en quarts de finale le vainqueur du choc entre la Belgique et le Portugal, qui aura lieu demain, dimanche, à Séville (21 heures). Ce quart de finale aura lieu à l'Allianz Arena de Munich, le vendredi 2 juillet (21h). Et en demi-finale, c'est notamment la France qui pourrait ensuite se dresser sur le chemin de l'une de ces trois équipes, mardi 6 juillet (21h).

26/06/21 - 23:33 - ⌛ Fin du match (2-1) ! La supériorité de l'Italie se retrouve dans les chiffres : au terme de ce match, la possession de balle est légèrement à son avantage (55% contre 45% pour Autriche). L'Italie s’est également créé le plus de situations sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'Autriche et l’emporte donc plutôt logiquement (2-1) dans cette partie.

26/06/21 - 23:32 - Une minute de temps additionnel M. Taylor accorde une dernière minute de temps additionnel dans cette prolongation entre l'Italie et l'Autriche (2-1). Les Italiens y sont presque !

26/06/21 - 23:31 - Gregoritsch reprend de volée ! Sur un ballon mal dégagé par la défense italienne, Gregoritsch reprend de volée à l'entrée de la surface mais le ballon passe à gauche du but gardé par Donnarumma.

26/06/21 - 23:28 - Kalajdzic redonne espoir à l'Autriche ! Tout est relancé dans cette deuxième période de la prolongation avec la réduction de l'écart de l'Autriche ! Sur un corner frappé au premier poteau côté droit, Kalajdzic plonge et dévie de la tête pour tromper Donnarumma ! L'Italie ne mène plus que 2-1 à la 114e minute.

26/06/21 - 23:26 - ⚽ But pour l'Autriche (2-1) ! Sasa Kalajdzic trouve la faille pour l'Autriche à la 114e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

26/06/21 - 23:25 - Autriche: Foda effectue deux changements Franco Foda effectue à nouveau deux changements, dans cette deuxième période de la prolongation. Ilsanker et Trimmel remplacent respectivement Laimer et Lainer.

26/06/21 - 23:23 - Sabitzer manque le cadre ! Quelle occasion pour l'Autriche ! Trouvé au deuxième poteau côté gauche, Sabitzer manque sa reprise dans la surface mais conserve le contrôle du ballon et peut frapper mais c'est largement au-dessus alors que Donnarumma était au sol...

26/06/21 - 23:20 - Italie: Insigne laisse sa place Roberto Mancini effectue un cinquième et dernier changement dans ce match. Bryan Cristante remplace Lorenzo Insigne pour ces dernières minutes à Wembley.

26/06/21 - 23:18 - La parade de Donnarumma ! A peine entré en jeu, Gregoritsch se met en évidence d'une frappe puissante à l'entrée de la surface mais Donnarumma se détend bien pour détourner ce tir !

26/06/21 - 23:17 - La 2e période des prolongations est lancée ! Après une courte pause et un changement de côté, c'est reparti au Stade de Wembley pour la 2e mi-temps des prolongations entre l'Italie et l'Autriche. Le score en est donc à 2 à 0. Les deux équipes n'ont plus que quelques minutes pour se départager et se qualifier.