"Pays-Bas - République tchèque : les Tchèques s'imposent, le résumé du match"

PAYS-BAS - REPUBLIQUE TCHEQUE. La République Tchèque s'impose contre toute attente sur le score de 2-0 grâce à Schick et Holes face aux Pays-Bas. Un résultat qui permet aux Tchèques de se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro 2020 face au Danemark, samedi prochain.

Pays-Bas - République tchèque en direct

20:22 - Les Tchèques ont fait déjouer le collectif des Oranje C'était la grande force des Pays-Bas : son collectif. Un milieu huilé et offensif qui organise parfaitement le jeu de sa sélection. Et les Tchèques l'avaient bien compris. Ils ont donc fait déjoué cette machine et les Oranje n'ont pas trouvé comment répondre à l'impact physique de leurs adversaires. Preuve en est, les hommes de Frank De Boer n'ont réussi que 76% de leurs passes à 11 contre 11 puis 63% à 10 contre 11 après l'expulsion de De Ligt. C'était insuffisant.

20:12 - Wijnaldum - De Jong, une paire réduite au silence Ça a été la grande qualité de la République Tchèque aujourd'hui : étouffer le milieu des Pays-Bas véritable moteur de cette équipe. On a très peu vu De Jong et Wijnaldum, excellent depuis le début de l'Euro qui a la grande qualité de pouvoir se projeter, mais qui n'a pas eu l'impact attendu. Pire, le nouveau joueur du PSG a été complètement dépassé. Le milieu de terrain n'a touché que 22 ballons contre les Tchèques et n'a réussi que 10 passes en 96 minutes !!

20:05 - Les Pays-Bas n'ont pas cadré un seul tir ! Statistique dingue ! Les Pays-Bas ont eu un mal fou à se créer des occasions en cette fin d'après-midi à Budapest. Plus surprenant, les coéquipiers de Depay n'ont pas cadré une seule frappe ! Une situation qui est la cause d'un bloc tchèque très compact. Les attaquants ont eu du mal et le milieu a été étouffé.

19:58 - Les Tchèques affronteront les Danois en quarts La première affiche des quarts de finale de l'Euro 2020 est donc connue ! Il s'agit de Danemark - République Tchèque. Une rencontre qui se jouera à Bakou samedi prochain à 18 heures.

19:54 - ⌛ Fin du match (0-2) ! Les Pays-Bas a dominé territorialement mais de manière stérile. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit certes en sa faveur (52% contre 48%), mais c’est la République Tchèque qui a réussi davantage de tirs cadrés (5 contre 0) et surtout qui termine avec l’avantage à la marque (0-2).

19:47 - 6 minutes de temps additionnel Il y aura 6 minutes de temps en plus dans ce Pays-Bas - République Tchèque !

19:45 - Les Néerlandais n'y croient plus Ils ont évidemment pris un coup au moral, les Néerlandais ont de nouveau le ballon mais ne créent aucune occasion. Les Tchèques sont impressionnants physiquement et ne plieront probablement pas aujourd'hui !

19:40 - Schick devient meilleur buteur, Holes encore dans le coup Les Néerlandais ont complètement craqué !!! Les Tchèques vont réaliser l'énorme exploit de battre l'un des favoris sur ce contre ! Holes encore dans le coup avec ce contre ! Le premier buteur entre dans la surface et remet pour Schick sur une passe en profondeur. En une touche, le buteur du Bayer Leverkusen trompe Stekelenburg au premier poteau pour s'offrir son quatrième but dans cet Euro 2020 ! Ça fait 2-0 pour la République Tchèque !!

19:38 - ⚽ But pour la République Tchèque (0-2) ! But en faveur de la République Tchèque, inscrit par Patrik Schick, à la 80e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

19:35 - La frappe de Soucek captée par Stekelenburg Que c'est dur pour les Pays-Bas qui n'ont plus de jus dans les jambes et les Tchèques en profitent ! Soucek s'essaye de loin mais c'est capté par Stekelenburg ! Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu et les Néerlandais ne savent plus comment procéder !

19:29 - Le coup-franc tchèque qui a payé ! Ça devait arriver !! Les Tchèques ont complètement étouffé les Oranje ! Et sur un coup-franc les hommes de De Boer ont craqué ! Botté au second poteau, Kalas reprend le ballon de la tête pour le mettre de l'autre côté pour Holes qui est seul pour pousser le ballon dans le but de Stekelenburg ! Les Pays-Bas au bord du vide ! 1-0 pour la République Tchèque.

19:26 - ⚽ But pour la République Tchèque (0-1) ! Tomas Holes trouve la faille pour son équipe à la 68e minute de jeu dans cette 2e mi-temps !

19:22 - Énorme occasion pour Kaderábek ! Quelle opportunité pour les Tchèques et quel sauvetage de Dumfries !! Sur un ballon côté droit, Kaderábek est trouvé dans la surface sur le flanc gauche ! Il a tout son temps pour battre Stekelenburg mais il prend son temps et sur un tir facile à lire, Dumfries était là pour repousser du bout du pied cette frappe ! Quelle énorme occasion pour les Tchèques ! Ce Pays-Bas - République Tchèque est chaud bouillant !

19:20 - Les Tchèques mettent la pression La République Tchèque joue désormais en supériorité numérique ! Ils ont une demi-heure pour en profiter et s'offrir une place en quart de finale ! Fin de match à suspense !