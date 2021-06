"Pays-Bas - République tchèque : pronostic, chaîne TV, compo… Tout savoir du match"

PAYS-BAS - REPUBLIQUE TCHEQUE. Le troisième huitième de finale de l'Euro 2021 de foot oppose la sélection hollandaise à son homologue tchèque, ce dimanche 27 juin. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne à quelle heure voir le match ? Quelle est la cote et la composition probable des deux équipes ?

Vainqueur de leurs trois matchs de poule, les Pays-Bas s'avancent vers ce huitième de finale de l'Euro 2021 avec confiance, face à une équipe de République tchèque qui a obtenu sa qualification en terminant parmi les meilleurs troisièmes de groupes et qui a affiché des limites dans le jeu. Les chiffres disponibles sur les sites de paris en ligne donnent ainsi un net avantage à Memphis Depay et ses coéquipiers, dont la cote de victoire ressort à moins de 2 euros pour 1 euro de mise (pus de 5 euros pour le succès tchèque. Attention toutefois, les deux dernières confrontations entre les deux équipes, qui remontent certes à quelques années (2014 et 2015), avaient souri aux hommes de Jaroslav Silhavy (3-2 et 2-1).

Le coup d'envi de ce 8e de finale de l'Euro entre les Pays-Bas et la République tchèque sera donné à 18h, ce dimanche 27 juin 2021, depuis le stade Ferenc-Puskas de Budapest (Hongrie). En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputeront une prolongation (2x15 minutes) puis une séance de tirs au but si nécessaire.

Même si ses choix sont parfois critiqués au pays, Frank De Boer devrait continuer d'articuler sa composition d'équipe en 3-5-2. La compo probable des Pays-Bas : Stekelnburg - De Vrij, De Ligt, Blind - Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong , Van Aanholt - Weghorst, Depay. Dans le camp adverse, Jaroslav Silhavy misera sans doute à nouveau sur la solidité de son bloc et sur le talent de Patrick Schick en attaque. La compo probable de la République tchèque : Vaclik - Coufal, Celutska, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick.

En France, aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match Pays-Bas - République tchèque. Seule la chaîne beIN Sports 1, accessible sur abonnement, assurera la retransmission en live. Pour les adeptes du streaming, rendez-vous sur le site Internet beIN Connect (accès payant).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce 8e de finale de l'Euro 2021.