"Pays-Bas - République tchèque : les Néerlandais en difficulté, le match en direct"

La République Tchèque mène bien son affaire : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est ainsi en faveur des Pays-Bas (53% contre 47% pour la République Tchèque), mais ce sont les Tchèques qui se sont créés le plus d’opportunités avec 0 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour la République Tchèque, et qui tiennent le choc au tableau d’affichage (0-0).

L'intensité mise par les Tchèques ne convient pas aux Néerlandais qui n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. De Jong n'est pas au mieux et on a un peu perdu Depay... Les Tchèques sont parfaitement rentrés dans ce huitième de finale !

C'est au moins le 5e corner pour les Pays-Bas et les centres de Depay ne trouvent pas preneur... hormis des défenseurs tchèques qui ont le monopole du jeu aérien dans leur surface !

Comme ce fut le cas lors de France - Portugal, on assiste à la première pause fraîcheur ici à Budapest dans ce Pays-Bas - République Tchèque où le mercure est monté à plus de 30 degrés.

Oh l'occasion pour la République Tchèque ! Les Tchèques étaient sur le côté droit et ont joué à 3 pour tenter de se mettre en position pour centrer... ce fut le cas avec un centre qui est venu trouver la tête de Soucek qui, gêné par le marquage néerlandais, a trop croisé sa tentative ! Première opportunité pour les Tchèques !

18:17 - Peu d'occasions mais une grosse intensité

On joue depuis plus de 15 minutes désormais et il y a peu d'occasions à se mettre sous la dent. Mais le match reste plaisant au vu de l'intensité de cette rencontre. Les Néerlandais ont la main mise sur le ballon mais c'est stérile pour le moment. Schick est très esseulé sur le front de l'attaque tchèque.