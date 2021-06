"Belgique - Portugal : cotes, diffusion TV, composition.. Les infos du match"

BELGIQUE - PORTUGAL. L'un des chocs de ces huitièmes de finale de l'Euro 2021 de foot oppose les Diables Rouges de Kevin de Bruyne à la sélection portugaise emmenée par Cristiano Ronaldo. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable de chaque équipe.

L'affiche est superbe ce dimanche, entre la Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, et le Portugal, champion d'Europe en titre, qui s'affrontent pour une place en quart de l'Euro 2021. Si l'on en croit les cotes attribuées par les opérateurs spécialisés, ce sont les Belges qui partent avec un petit ascendant, leur cote de victoire (autour de 2,50) étant légèrement inférieure à celle de la sélection lusitanienne. Lors des trois dernières confrontations (en amical en 2018 et 2016, en match de qualification pour l'Euro en 2007), les Diables Rouges n'ont toutefois jamais réussi à s'imposer face à cet adversaire, concédant deux défaites et un résultat nul.

Le coup d'envoi de ce 8e de finale de l'Euro entre les Pays-Bas et la République tchèque sera donné à 21h, ce dimanche 27 juin 2021, depuis le stade de la Cartuja de Séville (Espagne). En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputeront une prolongation (2x15 minutes) puis une séance de tirs au but si nécessaire.

Du côté belge, Roberto Martinez devrait reconduire son dispositif en 3-4-3 avec Kevin de Briune au milieu de terrain et Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque. La compo probable de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer ou Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard - Doku ou Mertens, Lukaku, Carrasco. Fernando Santos devrait, lui, articuler sa composition de départ en 4-3-3, avec un onze assez proche de celui aligné contre la France. La compo probable du Portugal : Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Renato Sanches, Danilo, Moutinho - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Jota.

En France, une diffusion en clair est prévue à la TV pour ce match Belgique - Portugal, sur M6. La chaîne beIN Sports 1, accessible sur abonnement, assurera également la retransmission en live. Pour les adeptes du streaming, rendez-vous sur le site Internet 6 play (gratuit) ou beIN Connect (accès payant).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce 8e de finale de l'Euro 2021.