"Belgique - Portugal : les Diables Rouges qualifiés, le résumé du match"

23:18 - Le résumé du match: la Belgique a souffert

Le choc entre la Belgique et le Portugal était la plus belle affiche, sur le papier, des ces huitièmes de finale de l'Euro 2021. Disputé dans la fournaise de Séville sur une pelouse loin d'être impeccable, ce match a tourné en faveur des Belges qui ont su tenir face à des Portugais bien plus inspirés. En première période, Diogo Jota (6e) et Cristiano Ronaldo (25e) ne parviennent pas à battre Thibaut Courtois alors que le match est encore équilibré. Thorgan Hazard donne l'avantage aux Diables Rouges d'une frappe sublime des 20 mètres, côté gauche. Rui Patricio est battu et la Belgique prend l'avantage (1-0, 42e). Au retour des vestiaires, la domination portugaise s'accentue au fil des minutes, surtout sans Kevin De Bruyne dans les rangs belges, sorti blessé. Diogo Jota manque encore de précision (58e) avant que Courtois ne détourne sur sa ligne une tentative de Ruben Dias de la tête (82e). Juste derrière, Guerreiro pense égaliser mais le poteau repousse sa tentative, alors que Courtois était cette fois battu (83e). Le gardien du Real Madrid est en revanche impeccable devant André Silva (88e) pour assurer la victoire et la qualification aux Belges, qui affronteront l'Italie en quarts de finale vendredi prochain.