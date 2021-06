"Belgique - Portugal : les Diables Rouges mènent, le match en direct"

21:55 - La Belgique a pris les devants

Dans une première période fermée, la Belgique a peut-être réussi à faire le plus dur en prenant l'avantage juste avant la pause, grâce à une frappe sublime de Thorgan Hazard (42e) sur laquelle Rui Patricio n'a rien pu faire. C'est pourtant le Portugal qui a peut-être fait la meilleure impression durant ces 45 premières minutes mais ni Diogo Jota (6e) ni Cristiano Ronaldo (25e) n'ont réussi à battre Thibaut Courtois pour le moment. Il reste 45 minutes, et peut-être plus, aux Portugais pour revenir et éviter une élimination dès les huitièmes de finale de cet Euro 2021.