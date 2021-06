"Croatie - Espagne : la Roja en quarts après un match totalement fou, le résumé du match"

Une nette supériorité au niveau de la possession de balle (66% contre 34%), plus de tirs cadrés (12 tirs cadrés contre 6), et bien sûr l’avantage au score (3-5) : l'Espagne a parfaitement mené cette rencontre. La Croatie devra livrer une autre prestation pour espérer mieux lors des rencontres à venir.

Après une longue phase de possession, l'Espagne se projette vers l'avant. Oyarzabal élimine son défenseur et sert Olmo qui feinte et repique dans l'axe. Sa frappe enroulée s'écrase sur le poteau droit de la cage croate.

20:22 - L'Espagne fait tourner

Aucun risque pris par les Espagnols. Les hommes de Luis Enrique font tourner le plus possible le ballon et s'appuient sur l'excellent jeu dos au but de Morata.