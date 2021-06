"Angleterre - Allemagne : les Anglais en quarts grâce à Sterling et Kane, le résumé du match"

ANGLETERRE - ALLEMAGNE. Après un match très disputé, les Anglais se sont qualifiés face aux Allemands sur le score de 2-0. Sterling et Kane ont permis aux Three Lions d'aller en quarts de finale de cet Euro 2020. Retrouver le résumé de la rencontre.

Angleterre - Allemagne : le match en direct

20:15 - L'Allemagne battue, il ne reste personne du groupe de la mort Après cette défaite de l'Allemagne, les 2 autres équipes qui sont sortis de la poule de la mort ont été éliminées. Le Portugal puis la France n'ont pas passés les huitièmes de finale... tout comme l'Allemagne, donc.

20:08 - L'Angleterre n'a toujours pas pris de but C'est une des grandes forces de cette Angleterre depuis le début de cet Euro 2020 : les Anglais n'ont toujours pas pris de but. "L'Angleterre a gardé une clean sheet lors de chacun de ses 4 premiers matches dans un tournoi majeur pour la 2e fois de son histoire après la Coupe du monde 1966, qu'elle avait remporté" nous apprend Opta.

20:03 - Maguire : "Il a fallu beaucoup de courage" Harry Maguire est revenu sur la qualification de l'Angleterre. "C'était magnifique d'avoir eu cette atmosphère. Nous savons qu'il y avait beaucoup de pression mais le plus important c'est qu'on ait tout donné même si pendant les 10 premières minutes, c'était difficile. Il fallait beaucoup de courage avec et sans ballon aujourd'hui".

19:55 - Les Anglais en quarts contre la Suède ou l'Ukraine Les Anglais sont donc qualifiés pour les quarts de finale de cet Euro 2020 après cette victoire contre l'Allemagne 2-0. L'Angleterre sera en quart de finale face au vainqueur du match de 21 heures entre la Suède et l'Ukraine.

19:51 - ⌛ Fin du match (2-0) ! C’est le coup parfait pour l'Angleterre à l’issue de cette rencontre (2-0). C’est pourtant l'Allemagne qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (49%-51%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Anglais se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (4 contre 3).

19:45 - Grealish passeur décisif Harry Kane éteint l'Allemagne ! C'est terminé sauf retournement incroyable ! Les Allemands ont laissé des espaces dingues derrière. Et après une perte de balle de Gnabry, Shaw a fixé la défense de 3 Allemands pour écarter pour Grealish qui centre au point devant le but... Harry Kane est là pour placer sa tête dans le but d'un Neuer impuissant. Ça fait 2-0 pour l'Angleterre !!

19:43 - ⚽ But pour l'Angleterre (2-0) ! But en faveur de l'Angleterre, inscrit par Harry Kane, à la 86e minute de jeu dans cette 2e période.

19:38 - ÉNORME OCCASION POUR MÜLLER !!! QUEL RATÉ DE THOMAS MÜLLER !!! Sur un contre allemand où les Anglais avaient laissé des boulevards, Havertz lance Müller à 40 mètres des buts anglais... le joueur du Bayern Munich est tout seeeeuuuuul ! Mais il croise trop sa frappe face à Pickford ! Ça passe à quelques centimètres du poteau gauche du gardien des Three Lions ! Quelle immense occasion à moins de 10 minutes de la fin !

19:34 - Sterling, toujours lui Quel mouvement collectif conclu par Raheem Sterling ! Une des seules choses à se mettre sous la dent durant cette seconde période ! Kane est trouvé en pivot pour remettre à Grealish... l'Anglais écarte sur la gauche pour Shaw qui centre fort devant le but où Sterling vient couper la trajectoire et tromper Neuer ! 1-0 pour l'Angleterre !

19:33 - ⚽ But pour l'Angleterre (1-0) ! Raheem Sterling vient de trouver la faille pour l'Angleterre à la 75e minute de jeu dans cette 2e période !

19:30 - Bataille tactique C'est un duel tactique qui s'est désormais installé sur la pelouse de Wembley. La prolongation se dirige tout doucement dans cette rencontre où Trippier semble être touché par des crampes.

19:25 - Werner sort, Saka aussi Eh bien on en parlait justement. Werner va céder sa place à Serge Gnagbry pour l'Allemagne. Saka est, lui, remplacé par Grealish pour l'Angleterre. Il reste un peu plus de 20 minutes dans cet Angleterre - Allemagne.

19:24 - Werner et Kane aux abonnés absents C'est peut-être une des explications à ce 0-0. Si les défenses sont solides, les deux attaquants de pointe que sont Harry Kane pour l'Angleterre et Timo Werner pour l'Allemagne sont très peu en réussite. Leurs coéquipiers ont du mal à les trouver et eux ne se montrent pas très inspirés.

19:18 - Grosse intensité physique Des coups et des duels... Peu d'occasions pour le moment dans cette seconde période alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Les contacts sont plus nombreux entre Allemands et Anglais. Les Anglais ont eu plus le ballon après avoir subi.