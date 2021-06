"Angleterre - Allemagne : suivez le match en direct !"

Oh mais il est intenable Leon Goretzka dans ce début de rencontre ! Le milieu du Bayern Munich est parti seul, encore, bien lancé vers le but de Pickford ! L'Allemand a été rattrapé à l'extrême limite de la surface de manière illicite par Rice ! Le coup franc à 17 mètres dans l'axe n'a finalement rien donné. Le frappe de Havertz a été contrée par le mur voltigeur des Anglais.

Joachim Low était lui aussi devant la presse à la veille de cette rencontre Angleterre - Allemagne. Le sélectionneur de la Mannschaft s'attend un match plus mouvementé que face à la Hongrie mais rappelle que le danger sera présent tout au long du match. "Désormais, c'est tout ou rien, a-t-il résumé. Nous avons été irréguliers mais nous savons que nous pouvons être forts si nous parvenons à bien faire certaines choses sur le terrain. Ce sera plus ouvert que face à la Hongrie, mais nous devrons absolument être sur nos gardes"

Gareth Southgate a évoqué la force de son équipe et ne veut y voir que du positif. "Je pense que les joueurs aiment ce défi et nous devrions le voir comme un défi plutôt que d'en avoir peur. C'est cette intrépidité que nous avons en tant qu'équipe qui fait notre force"

Si les Anglais auront le luxe de jouer à domicile dans leur mythique stade de Wembley, les Allemands ne sont pas mécontent de jouer dans l'enceinte anglaise. Si on se penche sur les derniers résultats de la Mannschaft, elle n'a même plus perdu depuis ces 7 dernières visites (5 victoires pour 2 nuls). La dernière défaite allemande à Wembley remonte à 1975 !

17:25 - L'histoire ne les départage pas

Dans l'histoire du ballon rond, Anglais et Allemands se sont rencontrés à 32 reprises et chacune des deux équipe s'est imposée 13 fois. Les Three Lions ont tout de même été un peu plus en réussite devant le but avec 51 réalisations contre 42 pour l'Allemagne.