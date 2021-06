"Suède - Ukraine : Forsberg relance les Suédois, le match en direct"

SUEDE - UKRAINE. Pour les Suédois, Forsberg a répondu à l'Ukrainien Zinchenko en première mi-temps (1-1). Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre la Suède et l'Ukraine, ce mardi soir à Glasgow, pour le dernier huitième de finale de l'Euro 2021 de foot. Découvrez aussi sur quelle chaîne voir la rencontre à la TV et la compo des équipes.

22:03 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement à la pause du côté de la Suède comme du côté de l'Ukraine. Les deux sélectionneurs disposent donc encore de cinq changements chacun. 22:00 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre la Suède et l'Ukraine, à Glasgow, où Daniele Orsato signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1. 21:55 - La Suède et l'Ukraine dos à dos La Suède et l'Ukraine sont à égalité après les 45 premières minutes de ce dernier huitième de finale de l'Euro 2021 (1-1). Les Ukrainiens avaient pourtant pris l'avantage grâce à l'ailier de Manchester City Zinchenko, auteur d'une belle frappe sur un service génial de Iarmolenko (27e). Mais juste avant la pause, le milieu offensif du RB Leipzig Emil Forsberg a ramené la Suède dans le match d'une frappe déviée à l'entrée de la surface (43e). Tout reste à faire dans cette rencontre à Hampden Park ! 21:45 - C'est la mi-temps à Glasgow entre Suède et Ukraine Pour le moment, la Suède domine de manière stérile : après ce premier acte, la possession de balle est en faveur de la Suède (45% contre 55% pour l'Ukraine), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 2 tirs cadrés et sont à égalité au tableau d’affichage (1-1). 21:44 - Forsberg égalise pour la Suède ! La Suède revient dans cette rencontre au meilleur des moments ! A 25 mètres du but, Emil Forsberg n'est pas attaqué et se met en position pour déclencher une frappe du gauche. Le ballon est dévié par Zabarni, ce qui trompe Bouchtchane qui n'arrive pas à l'arrêter. 1-1 entre la Suède et l'Ukraine après 43 minutes de jeu ! 21:43 - ⚽ But pour la Suède (1-1) ! Emil Forsberg trouve l'ouverture pour la Suède à la 43e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! 21:41 - Kulusevski s'écroule dans la surface Dejan Kulusevski tente de passer entre deux défenseurs ukrainiens et s'écroule au contact de Matvienko. M. Orsato ne se laisse pas avoir par le joueur de la Juventus et lui fait signe de se relever. 21:38 - L'Ukraine recule Les Ukrainiens ont clairement décidé de laisser le ballon aux Suédois désormais et se contentent de tenter de bien négocier les contres. Même s'ils n'en ont pas beaucoup pour l'instant. 21:35 - La Suède pousse Les Suédois ne sont pas démoralisés par ce but inscrit par les Ukrainiens et tentent de vite revenir dans ce match, si possible avant la mi-temps. Ils ont encore dix minutes pour le faire. 21:32 - Iarmolenko frappe au-dessus ! Après un coup franc mal dégagé par la défense suédoise, Iarmolenko hérite du ballon au deuxième poteau et contrôle de la poitrine avant de frapper du pied droit, mais ça passe au-dessus du but suédois ! 21:28 - Zintchenko débloque la situation ! L'Ukraine prend l'avantage dans cette rencontre avant la demi-heure de jeu ! Sur la droite, dans la surface, Iarmolenko dribble et tergiverse avant de centrer de l'extérieur du pied gauche. Le ballon file jusqu'à Zintchenko au deuxième poteau, qui reprend à pleine puissance en demi-volée... Olsen ne peut que toucher le ballon qui termine au fond des filets ! 1-0 pour l'Ukraine après 27 minutes de jeu. 21:27 - ⚽ But pour l'Ukraine (0-1) ! But pour l'Ukraine, signé Olexandr Zinchenko, à la 27e minute de jeu dans cette 1e période. 21:26 - Défense à 3 côté ukrainien en phase défensive Andreï Chevtchenko a mis en place un système hybride pour cette rencontre pour l'Ukraine. En phase offensive, c'est un 4-3-3 avec Zintchenko ailier gauche et Matvienko arrière gauche, mais cela se transforme en 5-3-2 en phase défensive, avec Zintchenko qui recule au post de latéral gauche et Matvienko qui glisse dans l'axe. 21:22 - Zintchenko manque sa passe Zintchenko tente d'alerter Iaremtchouk dans la profondeur du pied gauche mais son ballon est trop profond et l'attaquant ukrainien ne parvient pas à récupérer le ballon. 21:19 - Isak frappe à côté ! Alexander Isak est bien trouvé par Kulusevski dans la surface et se met sur son pied droit pour enrouler le ballon mais manque de précision et le cuir fuit le cadre pour quelques centimètres ! Dommage pour la Suède. LIRE PLUS

Suède - Ukraine : les infos utiles sur le match

La compo de la Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Kulusevski. La compo de l'Ukraine : Bouchtchane - Karavaïev, Zabarni, Matvienko, Krivtsov - Stepanenko, Sidortchouk, Zintchenko - Iarmolenko, Iaremtchouk, Chaparenko. La composition officielle de chaque formation a été annoncée une heure avant le coup d'envoi du match, prévu à 21h ce mardi 29 juin 2021.

Rendez-vous sur TF1, la seule chaine à proposer la diffusion du match en clair à la TV, pour assister à ce match entre la Suède et l'Ukraine à la TV. La rencontre est également à suivre sur beIN Sports 1, disponible uniquement sur abonnement.

Pour accéder à la retransmission en streaming de ce match de l'Euro 2021 entre la Suède et l'Ukraine, il faut vous connecter sur le site Internet mytf1 (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante).

