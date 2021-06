Suède - Ukraine : horaire, chaîne TV, composition… L'actu du match de foot

SUEDE - UKRAINE. Un duel d'outsiders, entre la sélection suédoise et son homologue ukrainienne, clôture aujourd'hui les 8e de finale de l'Euro 2021 de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable des deux équipes.

[Mis à jour le 29 juin 2021 à 16h10]Après s'être qualifiée en tant que premier de groupe, en tenant tête notamment à l'Espagne lors de son premier match de l'Euro, la Suède partira légèrement favorite, ce soir, contre une équipe d'Ukraine quia déjà perdu deux fois depuis le début de la compétition. Le duel s'annonce toutefois serré, entre deux équipes qui se voient offrir une belle occasion de rallier les quarts de finale de ce championnat d'Europe de football, une performance que la sélection ukrainienne n'a jamais réussie par le passé et que son adversaire scandinave n'a plus accomplie depuis 2004. "On travaille dur pour cela, tout est entre nos mains, a notamment déclaré Andreï Chevtchenko avant la rencontre. La clé du match sera d'avoir la possession mais il faudra aussi répondre présent dans les duels pour obtenir un bon résultat".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce 8e de finale de l'Euro 2021 entre la Suède et l'Ukraine : il sera donné à 18h, ce mardi 29 juin 2021, depuis le stade d'Hampden Park à Glasgow (Ecosse), par l'arbitre italien Daniel Orsato.

Le sélectionneur suédois Janne Andersson devrait s'appuyer sur son traditionnel 4-4-2, avec la possible titularisation de Dejan Kulusevski en attaque. La compo probable de la Suède : Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison ou Kulusevski. Du côté ukrainien, Andreï Chevtchenko pourrait organiser sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de l'Ukraine : Bouchtchane - Karavaïev, Zabarni, Matvienko, Mikolenko - Chaparenko, Stepanenko, Zintchenko - Iarmolenko, Iaremtchouk, Malinovski.

C'est TF1 qui assurera la diffusion TV en clair de ce match entre la Suède et l'Ukraine. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1, disponible uniquement sur abonnement.

Une retransmission en streaming de ce match de l'Euro 2021 entre la Suède et l'Ukraine sera également accessible : rendez-vous sur le site mytf1 (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce dernier 8ème de finale de l'Euro 2021 de foot.